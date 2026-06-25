Dólar, riesgo país y acciones: cómo impactó la decisión de MSCI de dejar a la Argentina como mercado “aislado”

MSCI tomó la decisión de que la Argentina continúe en la categoría Standalone (mercado aislado). (REUTERS/Brendan McDermid)

El escenario internacional, absolutamente desfavorable, potenció el impacto de que Argentina siga en la categoría Standalone (mercado aislado), el nivel más bajo del índice MSCI. Esta clasificación responde menos a la situación económica actual y más a incumplimientos previos, como la restricción que impide a empresas internacionales girar utilidades al exterior.

Esta obstrucción es la más importante para MSCI porque afecta a los accionistas de todo el planeta. El castigo de la calificación responde a una medida ejemplificadora para que otros países escasos de divisas no lo imiten.

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Por eso, no sorprende que Argentina comparta la categoría con países como Jamaica, Zimbabue o Bangladesh en este índice. La muestra evidencia que la decisión de no ascender al país parece poco lógica. La calificación, sin embargo, no evalúa la economía, sino las trabas a los movimientos de capital.

El clima negativo impactó principalmente en las acciones y, en menor medida, en la depreciación del peso, impulsada por el aumento de coberturas en dólares ante la fijación del precio del bono dollar linked que vence el 30 de junio. Esto motivó a muchos operadores a demandar dólares y elevar el valor del título que se pagará en su totalidad el martes próximo.

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Por eso en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 648 millones con una gran demanda de privados que permitió que el Banco Central comprara apenas 70 millones de dólares. El dólar mayorista cerró en $1.479 con un alza de 7,50 pesos.

Las reservas cayeron USD 538 millones y cerraron en USD 46.937 millones, tras el pago de USD 300 millones al exterior y una fuerte baja del oro, que se acerca a perforar los USD 4.000 por onza. Las divisas que integran las reservas también registraron pérdidas, llevando el total por debajo de los 47.000 millones de dólares. El dólar mayorista deberá reflejar hoy si el valor alcanzado en la última rueda respondió a maniobras de los operadores o a una demanda genuina.

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En el mercado financiero el comportamiento fue desigual. El MEP cedió $1 (-0,1%) a $1.505,75, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó a 1.553 pesos. El “blue” también estuvo pedido a cuenta del aguinaldo y aumentó $15 (+1,7%) a 1.530 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen de operaciones fue de 1.653.522 contratos, que es inferior a los más de 1,9 millones previos, pero sigue siendo un nivel relativamente alto. En soberanos dollar linked, el volumen saltó a USD 328 millones (VN en BYMA, t+1). En la próxima rueda se fija la cotización para el pago del TZV26 por lo que podríamos ver un mayor volumen por el rolleo que tal vez continúe durante la próxima rueda, sosteniendo, además, la demanda de spot”.

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Los bonos soberanos tuvieron un comportamiento irregular mientras los más largos como el Global 2046 aumentaron 0,7%, los más cortos cedieron 0,3 por ciento. El riesgo país tuvo una leve alza de 4 unidades (+0,9%) a 437 puntos básicos. En este caso, el efecto MSCI no pareció sentirse porque el movimiento estuvo a tono con los títulos de la región.

Las LECAP cortas mantuvieron su rendimiento entre 1,7 y 1,9% efectivo mensual. Los bonos CER, que ajustan por inflación, retrocedieron lo que hizo subir su rendimiento.

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El S&P Merval de las acciones líderes padeció a pleno la toma de ganancias en particular en los bancos y empresas de energía. El indicador bajó 4,25% en pesos y 4,14% en dólares. Las acciones más castigadas fueron las de Supervielle (-6,73%), BBAR (-6,64%), Central Puerto (-6,18%) e YPF (-5,17%).

Los inversores tienen puesta la atención en la licitación de bonos del Tesoro del viernes donde deberán renovarse $16,3 billones que no serán una misión imposible porque el Tesoro tiene depositados $11 billones en su cuenta del BCRA.

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Las opciones son variadas e incluyen LECAP, BONCER, TAMAR, dollar linked y hard dollar. Este es el menú:

LECAP con vencimiento el 15 de setiembre.

BONCER con vencimiento el 31 de marzo.

BONCER con vencimiento el 30 de setiembre de 2027.

Bono a tasa TAMAR (la que se paga por plazos fijos a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones) que vencen el 31 de agosto de 2028.

Bonos dollar linked que vencen el 31 de julio próximo y el 31 de marzo de 2027.

Bonos en dólares (a pagar exclusivamente con la divisa). El AO27 con vencimiento el 29 de octubre de 2027 a una tasa de 5%. Con un monto máximo de USD 200 millones para la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda. Entre ambas rondas el monto no puede exceder USD 305 millones con lo que se completará el cupo previsto a fines de febrero de USD 2.000 millones. El precio deberá ser igual o inferior a USD 1.013,81 que garantiza una tasa de 5% anual.

Bono AO28. Vence el 31 de octubre de 2028 y paga una tasa de 6% anual. El monto máximo es de USD 150 millones en la primera vuelta y de USD 100 millones en la segunda que podría aumentar si no se completan USD 150 millones en la primera.

En tanto, en el overnite, había rebotes en las Bolsas de Nueva York. El S&P 500 subía 0,40% y el Nasdaq, el más golpeado, avanzaba 1,60 por ciento. El oro seguía en leve baja y el petróleo Brent retrocedía hasta USD 73 por barril (-0,20%), pero recortaba pérdidas a medida que avanzaba la rueda. El dólar se tomaba una pausa en la tendencia al alza y el Bitcoin se derrumbaba a USD 60.800 y ponía a prueba el nivel de resistencia de 60.000 dólares.

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Hoy podría ser una buena oportunidad para que el mercado de acciones se recomponga tras la violenta toma de ganancias.