El dólar subió 30 pesos en la semana y alcanzó su precio más alto en cinco meses

El dólar mayorista exhibe una suba mínima de seis pesos o 0,4% en 2026.

Una demanda más firme tanto de empresas como de minoristas -que en el período de cobro del medio aguinaldo activan compras en los bancos- contribuyó a ratificar la tendencia alcista para el dólar en junio.

Esta suba, que se sucedió en la última semana en cada una de las cuatro ruedas operativas, fue convalidada por el Banco Central, que también es un actor de peso en la demanda con sus compras en la plaza spot.

PUBLICIDAD

En particular este viernes -con el feriado en los EEUU- la presión cambiaria se acentuó con una reducción de la oferta en unos USD 160 millones respecto del jueves. Con USD 408,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de diez pesos o 0,7%, a 1.461 pesos.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 33 pesos (+2,3%), muy por encima de la baja de 12,50 pesos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

En lo va de junio, el tipo de cambio oficial acumula un incremento de 53 pesos o un 3,8% que es de prever superará holgadamente a la inflación de este mes en curso, dinámica que no se daba desde octubre del año pasado.

A la vez, el dólar mayorista anotó su precio más alto desde el 12 de enero ($1.467,50), cinco meses atrás, y este viernes volvió a quedar positivo respecto del cierre de 2025 ($1.455). Claro está que con una inflación cercana al 16% en lo que va del año, el recorrido del billete verde aún representa una pérdida real de valor en la misma proporción.

PUBLICIDAD

El Banco Central informó un techo para su régimen de bandas cambiaria en los $1.790, cifra que deja al dólar mayorista a 330 pesos o 22,6% de ese límite de flotación, un margen todavía muy amplio para profundizar las compras de contado de la entidad sin comprometer el esquema oficial.

El dólar al público finalizó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación. en su cuarta suba consecutiva. En la última semana el billete sumó 30 pesos o 2,1%, a la vez que en el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.

PUBLICIDAD

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.481,94 para la venta y $1.432,05 para la compra.

El precio del dólar en el mercado paralelo recortó cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, después de haber alcanzado el jueves su nivel más alto desde el 28 de enero, en los 1.485 pesos. En el transcurso de junio el blue gana 50 pesos o 3,5 por ciento.

PUBLICIDAD

En cuanto a los negocios de dólar futuro, todos los contratos estuvieron negociados con alas en un rango de 0,4% a 0,9%, según datos de A3 Mercados. las posturas para el cierre de junio -las más operadas- quedaron a $1.469,50 (+8,50 pesos o 0,5%), con un margen de $333,53 o 22,7% respecto del techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en los 1.803,03 pesos.

Asimismo, los contratos con vencimiento a fin de julio quedaron a $1.494,50 (7,50 pesos o 0,5%), a $346,39 o 23,2% del techo de las bandas, previsto en $1.840,89 en base al incremento de 2,1% por el IPC de mayo.

PUBLICIDAD

Esta brecha de más de 20% entre las proyecciones de suba del dólar que convalidan los agentes de la plaza financiera, a partir de estas operaciones de cobertura con futuros, y las proyecciones de máxima del régimen del BCRA dan la pauta de las todavía débiles expectativas de devaluación en el corto plazo, más allá del reciente salto de la divisa.