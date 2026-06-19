Bajó el ritmo de compra de reservas por parte del Banco Central: qué había anticipado Caputo para lo que queda del año

En la segunda semana de junio, el promedio de compra del Banco Central fue de USD 87 millones.

Luego de haber cumplido la meta de compra de reservas pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones para este año, la entidad que conduce Santiago Bausili bajó de forma considerable en las últimas semanas su participación ante un cambio de comportamiento de los actores del mercado, ahora más tomadores, y demoras en la liquidación de la cosecha por precios. Lo que siembra dudas respecto al compromiso de acumulación que se fijo con el organismo internacional.

En la tercera semana de junio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) profundizó la desaceleración de sus compras en el mercado de cambios. El lunes fue feriado, el martes USD 79 millones, el miércoles solo USD 34 millones y el jueves USD 70 millones. Así, el promedio diario semanal hasta ahora se ubicó en 61 millones, lo que extendió la tendencia de la primera semana del mes.

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De acuerdo con la consultora Analytica, el ritmo de adquisición de reservas se mantuvo levemente superior en la semana anterior. El BCRA sumó USD 436 millones, con un promedio de USD 87 millones diarios, cuando en abril y mayo el promedio superó los USD 100 millones al día. Por segunda semana consecutiva, las compras quedaron por debajo de la métrica de compras prudenciales que utiliza Analytica, que contempla el volumen operado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y los vencimientos a tres meses. Según este indicador, la cifra adecuada era de USD 517 millones.

Analytica explicó que el menor ritmo de compras respondió a un mercado de cambios más tomador y a la desaceleración de la liquidación de granos, consecuencia de la caída de los precios internacionales en las últimas semanas. Frente a este escenario, el BCRA encontró menos margen para intervenir, aunque la desaceleración se encuentra dentro de lo previsible para el semestre en curso, por la reducción estacional de la oferta del sector agropecuario.

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El miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) solo compró USD 34 millones.

A pesar de ello, Analytica remarcó, que el tipo de cambio spot finalizó la segunda semana de junio con una baja de 0,8%, tras haber subido 2,3% la segunda semana. Ya brecha con el techo de la banda cambiaria volvió a ampliarse, superando el 24% y alcanzando registros similares a los de fines de mayo.

El adelanto de Caputo

La baja en el ritmo de compra de reservas por parte del BCRA de las últimas semanas no sorprende, es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que era difícil que se mantenga el nivel de adquisición de dólares del BCRA de los primeros cinco meses del 2026 en lo que resta del año.

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Hace semana, durante la presentación ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras), el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al cumplimiento de la meta de reservas y a los escenarios previstos para el resto del año. Caputo explicó ante empresarios y analistas que el único compromiso que asumieron con el FMI es que el BCRA compré USD 10.000 millones durante 2026. “Si pudiéramos mantener ese ritmo, podríamos comprar 24.000 millones de dólares, no es lo que esperamos, seguramente vamos a estar entre 10.000 y 17.000 millones”.

Al cierre del miércoles, tras la compra de USD 34 millones, las reservas internacionales brutas del BCRA se ubican en 47.508 millones de dólares, el nivel más alto en lo que va de gestión de Javier Milei. Y si bien, la autoridad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas fijada con el FMI, el desafío en los meses restantes del año consiste en sostener el flujo de compras y, mediante nuevos mecanismos de financiamiento para pagar los vencimientos de deuda externa, lograr que las reservas que se adquieran queden efectivamente acumuladas.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, fijo una meta de acumulación de reservas de USD 8.000 millones para 2026.

Es que más allá de la meta de compra de reservas que se fijo con el FMI y que ya se cumplió la clave esta en la de acumulación que para 2026 se fijo en USD 8.000 millones, siendo este el objetivo que siempre le costo cumplir a la Argentina y por el que el organismo concebió tantos waiver -dispensa- en el pasado.

Hasta antes junio, con un ritmo elevado de compra de reservas, si bien el BCRA no logró acumular todo si se quedo con una parte considerable. Según la consultora1816, el BCRA logró sobrecumplir la meta de reservas de junio en unosUSD 2.000 millones después del pago del BPY26 de este lunes. “Las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada. Según nuestros cálculos, el objetivo para fin de junio ya está sobrecumplido en unos USD 2.000 millones y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre”, indicó la firma. Lo que en su momento, fue confirmado por el viceministro de Economía, José Luis Daza.

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De cara a lo que viene la dinámica de compra de reservas y tipo de cambio serán uno de los ejes centrales del debate económico para el resto del año. El cumplimiento de la meta con el FMI y el margen para sostener la acumulación de reservas se mantiene bajo observación de analistas y actores del sector privado, atentos a la evolución de los flujos comerciales y las políticas de intervención del BCRA.