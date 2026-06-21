Cien días del caso Adorni: cinco claves económicas favorables al Gobierno que quedaron fuera de la agenda pública

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al Presidente Javier Milei. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Cien días atrás, durante el Argentina Week celebrado en Nueva York, la inesperada presencia de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la comitiva presidencial desató una sucesión de hechos impensados que derivaron en un curioso escenario: el Gobierno cosechó algunos logros económicos que no pudo usufructuar.

La novela por entregas del jefe de Gabinete y su patrimonio, cuyas consecuencias aún no finalizaron, se llevó toda la atención. Y si bien los inversores están más atentos a las pantallas de las cotizaciones que a Adorni, su familia, sus casas, su escribana y su arquitecto, en el mundo económico no pasa inadvertida la situación que atraviesa la administración Milei. Hasta el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, lo explicó en una de sus últimas entrevistas como diputado. Cuando fue consultado por el caso Adorni, explicó: “Hay que investigar y la justicia lo va a hacer. Lo que lamento es que estamos ante un milagro económico extraordinario. Y todo pasa totalmente desapercibido”.

PUBLICIDAD

Varias noticias económicas de los últimos meses, opacadas en la agenda pública, son inobjetablemente positivas, al menos para los planes que siempre esgrimió el Gobierno: sostener el equilibrio fiscal y estabilizar la economía. Los números de inflación, riesgo país y tasa de interés dan cuenta de ello. Los indicadores que apuntaron a ese objetivo prioritario para el equipo económico mejoraron en paralelo a las zozobras políticas generadas alrededor del jefe de Gabinete.

Todas esas noticias le sirven al Gobierno, o le hubieran servido, para compensar otras noticias inobjetablemente negativas: un mercado laboral que pierde empleo formal y solo crece en monotributistas, la industria y la construcción que no levantan, el consumo masivo deprimido y un nivel de ingresos en caída. En el debate sobre la macro que crece y la micro que cae, el caso Adorni le quitó al Gobierno la oportunidad de aprovechar datos concretos que lo favorecen.

PUBLICIDAD

Inflacion mayo

Entre otras noticias, el Gobierno no pudo aprovechar:

Desaceleración de la inflación: Tal vez lo más relevante para los intereses del Gobierno quedó escondido detrás del caso Adorni. Tras casi un año de subas consecutivas y un preocupante pico de 3,4% en marzo, la inflación empezó a ceder. Registró 2,6% en abril y 2,1% en mayo, mientras muchos analistas pronostican que el Indice de Precios al Consumidor de junio empezará con “1″. La inflación núcleo también bajó y en mayo cayó a 1,9%. El Gobierno atribuyó este resultado a la recomposición de la demanda de dinero y la estabilidad del dólar de los últimos meses. Aunque es difícil que se cumpla el pronóstico del Presidente Javier Milei de que el índice de agosto comience con “0″, es claro que se torció la tendencia.

PUBLICIDAD

Baja del riesgo país: El indicador bajó de manera pronunciada en las últimas semanas y ya se instaló más cerca de la barrera de los 400 que de la de los 500 puntos básicos. Esta caída se produjo después de la mejora en la calificación de la deuda soberana por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota a B-, y la revisión positiva de Fitch Ratings en mayo. El descenso del riesgo país se atribuyó al avance del ajuste fiscal, la acumulación de reservas del Banco Central y la suba de los bonos argentinos. Aún cuando marcaron desafíos pendientes de importancia, las calificadoras valoraron la mejora en la liquidez externa y la reducción de la vulnerabilidad económica, aunque advirtieron sobre desafíos pendientes para los próximos meses. La posibilidad

Compras de dólares del BCRA: uno de los cuestionamientos mas repetidos en 2025 fue la pasividad del Central en el mercado cambiario. Este año, el BCRA superó la meta anual fijada para 2026, con casi USD 11.000 millones de dólares adquiridos en lo que va del año. La autoridad monetaria encadenó más de 100 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, impulsada por el ingreso de divisas de las exportaciones y la emisión de deuda de empresas y provincias. El stock de reservas brutas superó los 47.800 millones de dólares, el mayor nivel desde 2019. Todo ese movimiento se dio con algo que cualquier Gobierno valora, una estabilidad del dólar oficial que se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria.

PUBLICIDAD

La imagen ilustra el crecimiento exportador de Argentina en los sectores agrícola, petrolero y minero, evidenciado por un gráfico de tendencia ascendente sobre las tres industrias clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos del RIGI: La señal de que seguirán llegando los dólares necesarios para evitar cualquier sobresalto pasa también por las grandes inversiones. Ya se aprobaron 18 proyectos del RIGI con inversiones comprometidas por USD 23.000 millones y una previsión de 57.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. En el medio del affaire Adorni, se aprobó el mayor emprendimiento minero del país: la sociedad Vicuña, integrada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, invertirá cerca de 10.000 millones de dólares para explotar cobre en San Juan. Si bien los fuertes beneficios impositivos implican resignar recaudación, los proyectos implican una expansión de peso en energía y minería.

Superávit comercial récord: los números del comercio exterior argentino en mayo fueron muy positivos, con exportaciones que superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un solo mes, con una suba interancual del 34%. El superávit comercial del mes pasado alcanzó su valor más alto de la historia, según el Indec. El resultado exportador marcó crecimiento tanto en cantidades (18,1%) como en precios (13,9%). Las previsiones de consultores como Marcelo Elizondo o Dante Sica señalan que la Argentina exportará este año más de USD 100.000 millones, bastante por encima de los USD 87.077 millones de 2025. Esos dólares son vitales para los planes económicos y políticos de Milei, invisibilizados por las malas noticias que arrastra el jefe de Gabinete.

PUBLICIDAD