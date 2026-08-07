Jornada financiera: la Bolsa argentina bajó por sexta rueda consecutiva y el riesgo país tocó un máximo desde junio

El Dow Jones de industriales se aproximó a su récord del miércoles 5.

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Las bolsas de Nueva York exhibieron este viernes indicadores en alza y nuevamente cerca de su nivel récord, luego de conocido un reporte de empleo en Estados Unidos, aunque la tendencia no se trasladó a los activos argentinos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,5%, en los 3.086.785 puntos, en la sexta caída en pesos para el panel líder, que regresó al nivel del 5 de junio. En agosto el retroceso se aproxima al 6 por ciento. El Merval en dólares se alejó de la barrera de los 2.000 puntos, en un piso desde el 22 de mayo.

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“Los drivers de la renta fija en dólares argentinos vienen principalmente del frente internacional, y el principal impulso que puede tener son el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Una distensión geopolítica, por la vía del precio del crudo y de menores expectativas de inflación podría permitir una compresión de las tasas globales y, con ella, del riesgo argentino”, indicaron los analistas de IEB.

“A pesar de que el mejor humor del norte se reanuda rápidamente, los activos locales no logran sumarse dado que preocupa la dinámica del Congreso en esta etapa preelectoral y tampoco deja una amigable lectura la inflación de CABA, que suele utilizarse como anticipo del IPC nacional”, comentó el economista Gustavo Ber.

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Además, el Indec informó que la producción industrial se contrajo 2,2% en el primer semestre de 2026, mientras que la construcción cayó 4,1% en junio y marcó su cuarta baja mensual.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, encabezadas por Bioceres (-4,4%), Corporación América (-4%) y Loma Negra (-3,9%).

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“En el ámbito local, la dinámica operó a contramano del optimismo internacional. Presionados por el dato de inflación de CABA (que se aceleró al 2,9% en julio) y la iliquidez en el mercado monetario, los bonos soberanos anotaron caídas generalizadas”, definió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Las acciones estadounidenses subieron vertiginosamente mientras los inversores asimilaron un inesperado descenso en la creación de empleo y sus implicaciones para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal norteamericana.

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El promedio industrial Dow Jones subió un 0,3% en los 54.036 puntos -cerca del récord intradiario de 54.744 puntos del 5 de agosto-, mientras que el S&P 500 ganó un 0,6%. El Nasdaq Composite aumentó un 1,3% tras una jornada mixta en los mercados el jueves.

La atención se centró en el informe de empleo de julio en los EE.UU., que mostró que la mayor economía del mundo perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo descendió ligeramente hasta el 4,1%. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban que se crearan 80.000 puestos de trabajo y que el desempleo se situara en el 4,2% durante el mes.

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“La lectura fue interpretada por los inversores como un catalizador para que la Reserva Federal conducida por Kevin Warsh descarte nuevos incrementos en la tasa de interés”, apuntó Damián Vlassich.

“Para sostener esta narrativa alcista hacia el cierre de trimestre, la mesa de dinero evaluará con lupa si la contracción del empleo es una anomalía pasajera o el inicio de una desaceleración más profunda que ponga a prueba la resistencia del ciclo económico”, afirmó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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Los precios del petróleo crudo concluyeron con ligeras bajas. El barril de Brent del Mar del Norte cedió 0,4%, a USD 82,16 en los contratos con entrega en octubre. El barril de crudo ligero de Texas restó 0,4%, a USD 77,01 en las posiciones para septiembre.

El dólar mayorista siguió cerca de los 1.500 pesos

El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.

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“Sin embargo, la menor liquidez no alcanzó para generar una baja en la cotización, que volvió a mantenerse firme y muy cerca de los máximos recientes”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.852,73 cifra que dejó al dólar mayorista a 354,23 pesos o 23,6% de ese límite teórico para la flotación.

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Por su parte, el BCRA volvió a registrar un saldo comprador de USD 16 millones, el 4% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 620 millones, a USD 49.455 millones, con la contribución de la suba de 2,3% del oro, en los USD 4.399,80 la onza.

El dólar al público cerró invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por tercer día seguido en este máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.

El dólar blue hilvanó el viernes siete ruedas consecutivas en baja. En el día descontó cinco pesos o 0,3% este viernes, a $1.525 para la venta, un mínimo desde el 16 de julio.

“La semana estuvo marcada por una combinación de avances institucionales y mayor tensión en el mercado de pesos. El Gobierno presentó una reforma amplia de la Carta Orgánica del BCRA, que busca prohibir de forma permanente el financiamiento monetario al sector público y reforzar la independencia de la autoridad monetaria”, señaló el equipo de Research de Puente.

Desde GMA Capital observaron que “el esquema de encajes empieza a jugar un rol importante ya que limita la liquidez disponible en el sistema y mantiene elevado el costo del financiamiento. Sin embargo, esta semana, el presidente del BCRA despejó cualquier expectativa de una nueva flexibilización: la prioridad será acumular reservas y no liberar liquidez mediante una baja de encajes, al considerar que el nivel actual es consistente con la estabilidad del sistema”.