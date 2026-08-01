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Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y las promociones para aprovechar en agosto 2026

La billetera virtual renovó beneficios que incluyen rebajas de hasta el 40% en gastronomía, ferias, mercados y comercios de barrio

Cuenta DNI
Cuenta DNI renovó promociones y descuentos para aprovechar en agosto 2026.
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El Banco Provincia comunicó una serie de promociones para quienes usen la billetera digital Cuenta DNI durante agosto, enfocadas en el fortalecimiento del comercio local. Más de 10 millones de usuarios podrán aprovechar descuentos en sectores como gastronomía, combustibles, ferias de la provincia de Buenos Aires, farmacias, transporte y actividades educativas.

Dentro de las novedades, la promoción en locales gastronómicos estará disponible los fines de semana, con un límite de reintegro de $8.000 por persona cada semana.

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Al mismo tiempo, el beneficio en locales gastronómicos de YPF Full seguirá disponible los sábados y domingos, también con un tope de $8.000 de reembolso. Además, continúan vigentes los descuentos en comercios de barrio, ferias y mercados bonaerenses, garrafas y productos de marcas seleccionadas.

En simultáneo, Cuenta DNI mantiene los descuentos en supermercados en todo el territorio bonaerense. Las personas que perciben jubilaciones y pensiones por medio del Banco Provincia acceden a un ahorro extra del 5% sobre este beneficio.

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cuenta DNI del Banco Provincia
Hay descuentos en sectores como gastronomía, combustibles, ferias de la provincia de Buenos Aires, farmacias, transporte y actividades educativas.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto 2026

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. 
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. 
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. 
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. 
  • Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. 
  • YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. 
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000. 
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. 
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. 
  • Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. 
Varias personas de diferentes edades y etnias compran en un supermercado. Se ven pasillos con frutas, verduras y una sección de carne.
Cuenta DNI ofrece beneficios de todo tipo para utilizar en supermercados bonaerenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuenta DNI: descuentos en supermercados

  • Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII).
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. 
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto. 
  • La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.
  • Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución vía reintegro dentro de los 10 hábiles después de realizada la compra.
  • Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

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