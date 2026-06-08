El BCRA endurece la pelea por Ingresos Brutos: permitirá que los bancos abran cuentas en las provincias que cobren menos

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre monta en bicicleta frente a la entrada del edificio del Banco Central de Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 27 oct, 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Una medida técnica del Banco Central reabre la pelea del Gobierno contra provincias y municipios que, en virtud de las altas alícuotas de Ingresos Brutos y otras tasas o tributos, encarecen el crédito y los servicios financieros. En ese contexto, el BCRA decidió que en adelante los bancos podrán radicar las cuentas abiertas en forma no presencial en cualquiera de sus sucursales de todo el país.

De esa forma, si una caja de ahorro, cuenta sueldo o cuenta corriente se abre de manera remota (tal como ocurre en la mayoría de los casos en la actualidad), los bancos podrán asignarla a una sucursal instalada en el municipio o en la provincia que tenga una menor carga tributaria, sin importar en qué lugar del país esté el domicilio del cliente, ya sea una persona física o una empresa.

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La norma del Central especificó que los bancos que “admitan la apertura no presencial de cuentas a través de medios electrónicos podrán asignar cualquier casa operativa a los fines de la radicación de las cuentas abiertas de manera no presencial, la cual deberá ser informada al cliente en el momento de la asignación.”

En algunas entidades consideraban que ya estaba permitido que un banco asigne una cuenta abierta en forma remota a la sucursal que le resulta más conveniente. Pero para despejar dudas, el Central decidió ponerlo en su normativa, con entrada en vigencia inmediata. El único requisito que incluyó la entidad que preside Santiago Bausili es la correcta información al cliente en ocasión de la apertura de la cuenta.

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Esta desregulación, estiman en el BCRA, ayudará a reducir la carga fiscal de los préstamos, un punto crítico de la relación entre el Central y los gobiernos distritales. La actividad financiera, tanto de bancos como de fintech, suele ser castigada por los distintos distritos, que suelen aplicarle alícuotas altas en Ingresos Brutos, tasas municipales y otros tributos.

Pelea por los impuestos

La pelea del BCRA por los bancos por este tema viene de largo. En julio del año pasado, el Central publicó un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) en donde detalló la carga tributaria que las provincias imponen sobre los servicios financieros a través del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). La información incluyó una tabla comparativa con las alícuotas aplicadas, el tratamiento de los títulos públicos y los créditos hipotecarios, así como los criterios utilizados para la base imponible del impuesto. El objetivo del informe fue transparentar el impacto impositivo sobre el sistema bancario y facilitar la comparación entre distritos.

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El relevamiento del año pasado incluyó a las 24 jurisdicciones del país y presentó un ranking de presión fiscal. De acuerdo con el informe, La Pampa encabezó la lista con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con un 9% sobre los ingresos brutos de las entidades financieras.

A partir de allí, el listado muestra algunos escalones menores: San Juan aplicó un 8,50%, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Jujuy y Salta fijaron su tasa en 8%, mientras que Santa Cruz también impuso un 8% pero con particularidades sobre la base de cálculo. Misiones estableció una alícuota de 7,80%, Mendoza un 7%, San Luis utilizó una base diferencial con un 6,50% sobre el spread, Formosa un 5,50%, Corrientes un 4,70% y Santiago del Estero cerró la tabla con un 3%, también sobre el spread.

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Meses antes, a comienzos de 2025, habían sido las cuatro entidades bancarias en su conjunto (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) las que habían reclamado por la presión fiscal provincial y municipal.

“La alta carga de impuestos distorsivos que soporta la actividad financiera es uno de los elementos que explican, pese al repunte observado en el último año, el bajo y decreciente nivel de préstamos/PBI que mostró nuestra economía en los últimos 25 años. Se destacan, entre otras cargas impositivas, los impuestos a los Ingresos Brutos (IIBB) provinciales y las tasas municipales exorbitantes en muchos municipios”, consignó el documento.

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