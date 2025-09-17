Invertirán más de USD 20 millones para renovar un antiguo shopping de Morón

Se trata Al Oeste Shopping en Morón

Una inversión superior a USD 20 millones impulsará la transformación del antiguo Al Oeste Shopping en Morón, en la zona Oeste del conurbano bonaerense, tras la adquisición del predio por parte del Grupo IRSA.

El proyecto prevé la reapertura del centro comercial durante el segundo trimestre de 2026 y la creación de más de 250 nuevos puestos de trabajo, con el objetivo de revitalizar un espacio emblemático para la comunidad local.

El Grupo IRSA, reconocido por su trayectoria en el desarrollo de grandes superficies comerciales, destinará estos fondos a la renovación integral de un complejo de 75.000 metros cuadrados construidos, que alberga 40 locales, 6 locales gastronómicos, 5 canchas de pádel, 14 salas de cines y 1.075 espacios de estacionamiento.

IRSA comunicó la operación a través de una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí se especificó que la compra del centro comercial requerirá USD 9 millones, de los cuales ya se pagó la mitad mientras que el saldo se cancelará en cuatro cuotas anuales.

El resto de la inversión prevista se destinará a la ampliación y remodelación del complejo. “El centro comercial se encuentra actualmente operando por debajo de su potencial y, en el marco del plan de desarrollo y generación de oportunidades en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, la compañía proyecta reconvertirlo en outlet y relanzarlo en el transcurso del próximo año”, dijo IRSA a la CNV.

El proyecto prevé la reapertura del centro comercial durante el segundo trimestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan contempla seis meses de obras para la reapertura con el mencionado formato outlet, orientado a ofrecer productos de marcas de indumentaria y belleza a precios competitivos.

La propuesta renovada integrará espacios de gastronomía y entretenimiento, con el objetivo de atraer a familias y visitantes de toda la región Oeste y Noroeste de la provincia de Buenos Aires. El predio está situado en Avenida Luis Güemes y Presidente Perón, en la localidad de Haedo, partido de Morón. Su ubicación estratégica, con acceso directo desde la autopista del Oeste, facilitará la llegada de público de diferentes localidades y ampliará el alcance geográfico del emprendimiento.

El impacto del proyecto se refleja en la generación de empleo directo e indirecto, así como en la revalorización urbana del entorno. La iniciativa busca dinamizar la actividad comercial y recreativa en Morón, consolidando al centro comercial como un nuevo polo de desarrollo para la zona.

Jorge Cruces, director de inversiones (CIO) del Grupo IRSA, expresó: “Nos llena de orgullo sumar un nuevo activo para desarrollar este proyecto que revitalizará un lugar emblemático para la zona. Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el Oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”.

Además, Cruces subrayó que la intervención reafirma la visión de la compañía de “transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrecen nuevas experiencias que integren a la comunidad”.

El centro comercial reabrirá con un formato outlet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El complejo mantendrá el cine Showcase, considerado uno de los referentes culturales del conurbano, junto con su tradicional local de comidas rápidas y el complejo deportivo, elementos que refuerzan la identidad y el atractivo del espacio para los visitantes.

Vale mencionar también que durante la primera semana de octubre, el Grupo IRSA lanzará PALERMO OFF, un proyecto enfocado en atraer a jóvenes, con una inversión de USD 3 millones. La compañía liderada por Eduardo Elsztain está renovando un área al aire libre junto al Alto Palermo, sobre la calle Arenales, para desarrollar un espacio dedicado a la moda y la gastronomía.

El nuevo corredor contará con 18 locales, revitalizando el lugar que años atrás fue el Paseo del Sol. Entre las marcas de indumentaria figuran Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top white, Calipsian, Gianni di Paolo, Boho y Chini. En el sector gastronómico se instalarán Cuervo, Orno Pizza, Nacha, Kotaro, Be Moddie y la heladería Gaviota.

Estas marcas se vinculan activamente con influencers y streamers, por lo que se enfocan en la Generación Z.

Además, IRSA inició las obras de “Distrito Diagonal”, un complejo de usos mixtos que modificará tanto el perfil comercial como residencial de La Plata, siendo el primer shopping de la ciudad. La compañía informó que la inversión directa alcanza los USD 130 millones.

El desarrollo se ubicará en un terreno de 78.614 metros cuadrados, delimitado por Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y 513, en el sector norte de la ciudad de La Plata.