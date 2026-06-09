Economy Plus: cómo es la nueva categoría que sumó Aerolíneas Argentinas a sus vuelos internacionales

Economy Plus incorpora una serie de prestaciones adicionales respecto a la clase económica estándar

Aerolíneas Argentinas lanzó Economy Plus, una nueva categoría intermedia para sus vuelos internacionales. Esta propuesta se posiciona como una alternativa para quienes buscan mayor comodidad y servicios mejorados sin alcanzar el costo de la clase ejecutiva. De este modo, la compañía amplía su oferta de productos en el segmento, en línea con las tendencias globales del sector aéreo que apuntan a captar distintos perfiles de viajeros.

Estará disponible en los Airbus A330 que operan las rutas a Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana, y los asientos reservados para propuesta serán los que se ubican entre las filas 14 y 17 inclusive, es decir, las 3 primeras de la clase turista para que los pasajeros tengan más espacio.

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Economy Plus incorpora una serie de prestaciones adicionales respecto a la clase económica estándar. Entre ellas, se incluye un mayor espacio entre filas, embarque prioritario y un servicio a bordo con características diferenciadas. El equipamiento contempla un amenity kit, manta y almohada y apoya cabezas.

Estará disponible en los Airbus A330 que operan las rutas a Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana

Además, los socios Aerolíneas Plus acceden a una mayor acumulación de millas y pueden ingresar al Salón Cóndor con un descuento del 30%. Los pasajes para Economy Plus están disponibles en el sitio web de la aerolínea, la app corporativa y agencias de viajes habilitadas.

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Los precios ida y vuelta varían entre los USD 1.180 dólares y USD 2.500, dependiendo el destino, si se quiere tener la posibilidad de cambio y si se viaja en temporada alta o baja.

Cabe mencionar que la línea aérea hizo también otros cambios relevantes recientemente: eliminó la opción de llevar equipaje de mano gratuito en vuelos nacionales y, con la tarifa más baja, solo estará permitido transportar una mochila. Esta medida busca mejorar la competitividad frente a otras compañías del sector.

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Al momento de reservar, los pasajeros encuentran el siguiente aviso: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”.

Desde la empresa explicaron que hasta ahora no podían competir en igualdad de condiciones con las aerolíneas low cost, ya que estas cobran aparte la valija carry on de 8 kilos, lo que hacía que sus tarifas resultaran más elevadas al incluirla. El costo del equipaje adicional en vuelos de cabotaje con tarifa base alcanza los 42.350 pesos por tramo.

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Aerolíneas Argentinas eliminó recientemente la opción de llevar equipaje de mano gratuito en vuelos nacionales

A partir de la tarifa Plus, el carry on está incluido en el valor del pasaje. En este caso, los vuelos internacionales no tuvieron modificaciones y quienes ya hayan adquirido su boleto tampoco tuvieron cambios.

Como recomendación, Florencia Jiménez, que tiene más de 20 años de experiencia en el aeropuerto de Ezeiza y en líneas aéreas, aseguró en Infobae en Vivo que “siempre conviene pagar el equipaje extra por la web: es mucho más barato que hacerlo en el mostrador”.

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Por otro lado, debido al incremento del precio del petróleo provocado por la situación en Medio Oriente y el aumento en el costo del jet fuel, Aerolíneas implementó de manera temporal un recargo por combustible en sus pasajes. Este adicional fue de $7.500 por tramo para vuelos de cabotaje y de entre USD 10 y USD 50 para los internacionales.

Por otra parte, en noviembre pasado, Aerolíneas Argentinas comunicó que comenzaría a cobrar por la selección anticipada de asientos en sus vuelos. Hasta ese momento, era la única aerolínea legacy de la región que ofrecía este servicio sin costo. La medida busca optimizar la eficiencia operativa y contribuir a la sustentabilidad económica de la compañía.

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La implementación de estas medidas forma parte de una estrategia integral orientada a optimizar la eficiencia operativa de la compañía. Al ajustar su estructura tarifaria y diversificar la oferta de servicios, la compañía apunta a reducir costos y a mejorar la rentabilidad.