Economía

La Argentina se beneficia del impulso externo: los inversores apostaron por los bonos soberanos y cayó el riesgo país

La baja del dólar a nivel global y un mayor apetito de los fondos globales mejoró las cotizaciones de los activos argentinos, mientras el tipo de cambio local experimentó una baja

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El riesgo país volvió a caer y se acerca a mínimos en la gestión de Javier Milei. (REUTERS/Brendan McDermid)
El riesgo país volvió a caer y se acerca a mínimos en la gestión de Javier Milei. (REUTERS/Brendan McDermid)

Esta vez la influencia positiva llegó de Asia. El índice de países emergentes subió casi 4% y es el alza más importante desde el 26 de mayo. En la región lo mejor pasó por Colombia, donde los bonos soberanos siguen en ascenso y el riesgo país está cerca de tocar los 200 puntos básicos.

Pero el factor central fue la baja del dólar frente a las principales monedas del mundo y la caída de la renta de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 4,47 por ciento. Frente a este escenario, los fondos de inversión de EE.UU. comenzaron a incorporar de manera selectiva títulos de renta fija de mercados emergentes, con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus carteras y reducir la exposición al riesgo local, en un contexto marcado por una inflación más alta y la incertidumbre sobre el futuro de las acciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

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El conflicto de Medio Oriente está entre los temas que parecen inadvertidos, aunque incidan en los mercados. Lo que importa es la apertura del estrecho de Ormuz que se anuncia con frecuencia y nunca se concreta.

Por su parte, la Argentina registró subas en los bonos soberanos de menos del 1%, movimiento que contribuyó a que el riesgo país retrocediera 1,2% hasta los 486 puntos básicos, ubicándose cerca del valor más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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El otro dato destacado es que se interrumpió la suba del dólar por la caída de la divisa en el mundo. El 98% de los analistas estiman que en la próxima reunión de la Reserva Federal el 16 y 17 de junio, las tasas de interés permanecerán igual.

Los especialistas estiman que el empleo norteamericano crecerá por tercer mes consecutivo y el índice de desocupación permanecerá en 4,3%, un dato valioso que sirvió para contener el alza del dólar en el mundo y se tradujo en una caída del billete norteamericano en la Argentina.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista cedió $2 a $1.436,50 con negocios por 597 millones de dólares. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó ventaja del fuerte ingreso de divisas de exportadores y compró 119 millones de dólares. La oferta se ve potenciada porque el país exporta 300.000 barriles de petróleo diarios.

En la plaza financiera hubo equilibrio. El MEP se mantuvo en $1.457 y el contado con liquidación cedió a 1.512 pesos. En tanto, el “blue” recuperó $5 y anotó un cierre de 1.435 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el crédito bancario en mayo no cerró con datos alentadores ya que con valores desestacionalizados tanto los préstamos en pesos (reales) como en dólares mostraron una caída similar. Los Personales y Tarjetas en pesos fueron los más perjudicados, lo que refuerza la hipótesis de un consumo más deprimido. Solo algunas líneas en dólares cerraron positivos contra abril y a eso se le suma un incremento en la mora de préstamos de proveedores de crédito del sector no financiero en marzo”.

En este escenario de inestabilidad internacional, el S&P Merval de las acciones líderes consiguió subir 0,33% de la mano de Ternium (+3,32%) y Transener (+2.79%). YPF avanzó 0,97% a pesar de la baja de 3% del crudo en el mundo.

A la vez, las tasas de interés interrumpieron tres ruedas consecutivas de alza. Las LECAP más cortas subieron y su rendimiento cedió a 1,7% efectivo mensual. No hay tasas de más de 2% hasta julio de 2027.

En el overnite, que opera en la noche hasta la apertura de los mercados, no había entusiasmo. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban en leves rojos, mientras caían el oro y el petróleo. El dólar se mantenía estable y el Bitcoin no podía detener su caída y estaba cerca de perforar otra línea de resistencia; la de los USD 63 mil.

En Argentina podría extenderse el ciclo favorable para los bonos soberanos, ya que los fondos del exterior los han seleccionado por ofrecer la mayor rentabilidad de la región y contar con pagos próximos garantizados.

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