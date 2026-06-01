Dólar en Colombia bajó después de la primera vuelta presidencial que dio como ganador a Abelardo de la Espriella

El tipo de cambio descendió en la apertura del 1 de junio, en medio de una intensa actividad en el mercado y expectativas por el nuevo escenario político - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado cambiario en Colombia registró movimientos significativos tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial, que se llevó a cabo el 31 de mayo de 2026.

Durante la mañana de este lunes 1 de junio, el dólar en Colombia se desplomó, alcanzando un precio mínimo de $3.551 y un máximo de $3.603. La cotización abrió en $3.603,20, lo que implicó una caída de $86 respecto al cierre anterior. El precio promedio se ubicó en $3.565, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.678,15.

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Las casas de cambio reflejaron la tendencia bajista en las principales ciudades del país. En Bogotá, el dólar se compró a $3.660 y se vendió a $3.720; en Cali, la compra fue a $3.550 y la venta a $3.750; en Cartagena, la compra alcanzó $3.750 y la venta $3.980; mientras que en Medellín se compró a $3.670 y se vendió a $3.800.

Durante la mañana de este lunes 1 de junio, el dólar en Colombia se desplomó, alcanzando un precio mínimo de $3.551 y un máximo de $3.603 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El volumen negociado en el mercado durante la mañana del lunes 1 de junio llegó a US$228,5 millones, con un promedio por operación de US$707.430 y un máximo de US$20 millones en una sola transacción. La presión vendedora sobre la moneda llevó a un descenso de $35,20 frente al precio de apertura, equivalente a una variación cercana al 0,98 %. La mayor parte de las transacciones se concentró en niveles inferiores a los observados al inicio de la sesión.

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El profesor Adrián Garlati, de la Universidad Javeriana, explicó a La FM que la caída del dólar refleja una menor percepción de riesgo entre inversionistas.

Indicó al citado medio de comunicación que “el dólar se va a mantener relativamente estable o incluso un poquito a la baja” y que la victoria de De la Espriella fue interpretada favorablemente por los mercados, al considerarlo un candidato orientado al libre mercado y capaz de organizar las cuentas públicas. Garlati advirtió que la situación fiscal del país representa un desafío para el próximo gobierno.

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“Las cuentas públicas el Gobierno las deja muy deterioradas. Entonces creo que se percibe, al menos en teoría, que él va a poder organizarlas y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado”, indicó el analista al citado medio de comunicación.

Abelardo de la Espriella fue el ganador en primera vuelta con más de 10 millones de votos - crédito Sergio Acero/REUTERS

Algunos pronósticos estiman que el dólar podría acercarse a los $3.800 al cierre del año. La incertidumbre electoral persiste, ya que la posibilidad de que Iván Cepeda gane la segunda vuelta mantiene la atención sobre la evolución futura de la divisa.

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Resultados

Tras la jornada electoral del 31 de mayo, quedó definido que la presidencia de Colombia se resolverá en una segunda vuelta el 21 de junio. Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, lideró la votación con el 43,72%, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo el 40,92%.

El margen estrecho reflejó una competencia intensa y dejó fuera de carrera a los demás candidatos, entre quienes Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo sumaron el 6,92%, Sergio Fajardo y Edna Bonilla el 4,26%, Claudia López y Leonardo Huerta el 0,95%, y Santiago Botero y Carlos Cuevas el 0,87%. El voto en blanco alcanzó el 1,72%.

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Ambos candidatos ahora enfocarán sus estrategias en captar el apoyo de los sectores que no pasaron a la segunda vuelta, conscientes de que el comportamiento de ese electorado será decisivo.

El sistema electoral colombiano establece la segunda vuelta cuando ningún aspirante supera el 50% más uno de los votos válidos en la primera ronda, mecanismo que busca garantizar mayor legitimidad para el futuro presidente y evitar que un gobierno se forme con respaldo minoritario, tal como lo establece la Constitución de 1991.

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Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, lideró la votación con el 43,72%, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo el 40,92% - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En Colombia, el sistema electoral prevé una segunda vuelta si ningún candidato supera el 50% más uno de los votos válidos en la primera vuelta, un mecanismo definido por la Constitución de 1991 para garantizar mayor legitimidad al ganador y evitar mandatos con respaldo limitado.