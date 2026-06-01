Colombia

Dólar en Colombia bajó después de la primera vuelta presidencial que dio como ganador a Abelardo de la Espriella

La cotización de la moneda estadounidense experimentó una marcada baja, impulsada por el efecto inmediato de la victoria de De la Espriella

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella, un hombre con barba y traje oscuro, gesticula con ambas manos frente a un fondo de billetes de dólar estadounidense.
El tipo de cambio descendió en la apertura del 1 de junio, en medio de una intensa actividad en el mercado y expectativas por el nuevo escenario político - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado cambiario en Colombia registró movimientos significativos tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial, que se llevó a cabo el 31 de mayo de 2026.

Durante la mañana de este lunes 1 de junio, el dólar en Colombia se desplomó, alcanzando un precio mínimo de $3.551 y un máximo de $3.603. La cotización abrió en $3.603,20, lo que implicó una caída de $86 respecto al cierre anterior. El precio promedio se ubicó en $3.565, por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.678,15.

PUBLICIDAD

Las casas de cambio reflejaron la tendencia bajista en las principales ciudades del país. En Bogotá, el dólar se compró a $3.660 y se vendió a $3.720; en Cali, la compra fue a $3.550 y la venta a $3.750; en Cartagena, la compra alcanzó $3.750 y la venta $3.980; mientras que en Medellín se compró a $3.670 y se vendió a $3.800.

Al cierre de la jornada del 27 de mayo, el precio promedio del dólar en Colombia cerró en $3,631.68 una disminución de $12,79 frente a los $3,644.47 de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Durante la mañana de este lunes 1 de junio, el dólar en Colombia se desplomó, alcanzando un precio mínimo de $3.551 y un máximo de $3.603 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El volumen negociado en el mercado durante la mañana del lunes 1 de junio llegó a US$228,5 millones, con un promedio por operación de US$707.430 y un máximo de US$20 millones en una sola transacción. La presión vendedora sobre la moneda llevó a un descenso de $35,20 frente al precio de apertura, equivalente a una variación cercana al 0,98 %. La mayor parte de las transacciones se concentró en niveles inferiores a los observados al inicio de la sesión.

PUBLICIDAD

El profesor Adrián Garlati, de la Universidad Javeriana, explicó a La FM que la caída del dólar refleja una menor percepción de riesgo entre inversionistas.

Indicó al citado medio de comunicación que “el dólar se va a mantener relativamente estable o incluso un poquito a la baja” y que la victoria de De la Espriella fue interpretada favorablemente por los mercados, al considerarlo un candidato orientado al libre mercado y capaz de organizar las cuentas públicas. Garlati advirtió que la situación fiscal del país representa un desafío para el próximo gobierno.

“Las cuentas públicas el Gobierno las deja muy deterioradas. Entonces creo que se percibe, al menos en teoría, que él va a poder organizarlas y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado”, indicó el analista al citado medio de comunicación.

Abelardo de la Espriella fue el ganador en primera vuelta con más de 10 millones de votos - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella fue el ganador en primera vuelta con más de 10 millones de votos - crédito Sergio Acero/REUTERS

Algunos pronósticos estiman que el dólar podría acercarse a los $3.800 al cierre del año. La incertidumbre electoral persiste, ya que la posibilidad de que Iván Cepeda gane la segunda vuelta mantiene la atención sobre la evolución futura de la divisa.

Resultados

Tras la jornada electoral del 31 de mayo, quedó definido que la presidencia de Colombia se resolverá en una segunda vuelta el 21 de junio. Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, lideró la votación con el 43,72%, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo el 40,92%.

El margen estrecho reflejó una competencia intensa y dejó fuera de carrera a los demás candidatos, entre quienes Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo sumaron el 6,92%, Sergio Fajardo y Edna Bonilla el 4,26%, Claudia López y Leonardo Huerta el 0,95%, y Santiago Botero y Carlos Cuevas el 0,87%. El voto en blanco alcanzó el 1,72%.

Ambos candidatos ahora enfocarán sus estrategias en captar el apoyo de los sectores que no pasaron a la segunda vuelta, conscientes de que el comportamiento de ese electorado será decisivo.

El sistema electoral colombiano establece la segunda vuelta cuando ningún aspirante supera el 50% más uno de los votos válidos en la primera ronda, mecanismo que busca garantizar mayor legitimidad para el futuro presidente y evitar que un gobierno se forme con respaldo minoritario, tal como lo establece la Constitución de 1991.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, lideró la votación con el 43,72%, mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo el 40,92% - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

En Colombia, el sistema electoral prevé una segunda vuelta si ningún candidato supera el 50% más uno de los votos válidos en la primera vuelta, un mecanismo definido por la Constitución de 1991 para garantizar mayor legitimidad al ganador y evitar mandatos con respaldo limitado.

Temas Relacionados

Dólar en ColombiaAbelardo de la EspriellaElecciones 2026Precio del dólarColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alfredo Saade envió polémico mensaje a Armando Benedetti pidiendo su renuncia al Gobierno y sumándose a Iván Cepeda: “Él sabe para qué”

El embajador de Colombia en Brasil reavivó los polémicos audios del hoy ministro del Interior en los que reconoció haber conseguido grandes cantidades de dinero y apoyos en la costa para la campaña del entonces candidato Gustavo Petro

Alfredo Saade envió polémico mensaje a Armando Benedetti pidiendo su renuncia al Gobierno y sumándose a Iván Cepeda: “Él sabe para qué”

EN VIVO|Elecciones en Colombia 2026: Con llamado a debate y posibles amenazas de fraude, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se vuelven a enfrentar

Tras una jornada marcada por denuncias, cuestionamientos al preconteo y la definición de los finalistas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda comenzaron a medir fuerzas con duros ataques de cara a la segunda vuelta del 21 de junio

EN VIVO|Elecciones en Colombia 2026: Con llamado a debate y posibles amenazas de fraude, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se vuelven a enfrentar

Iván Cepeda no aceptó el debate con Abelardo de la Espriella para el 9 de junio: esta fue la razón

El aspirante del Pacto Histórico rechazó la invitación hecha por Semana, a pocas semanas del segundo balotaje en el país sudamericano

Iván Cepeda no aceptó el debate con Abelardo de la Espriella para el 9 de junio: esta fue la razón

Gustavo Bolívar reconoció los errores que le costaron la victoria a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial: “Es algo inesperado”

Las aspiraciones para el balotaje se enfocan en conquistar apoyos adicionales provenientes de sectores de centro y simpatizantes de otros candidatos, como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo

Gustavo Bolívar reconoció los errores que le costaron la victoria a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial: “Es algo inesperado”

Iván Cepeda afirmó que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de primera vuelta: “No hemos encontrado evidencias”

El candidato del Pacto Histórico afirmó que no se han identificado problemas tras el desarrollo de la elección que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2026

Iván Cepeda afirmó que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de primera vuelta: “No hemos encontrado evidencias”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Colombiana de Fútbol se refirió al uso de la camiseta de la selección en actividades políticas: “Es un ícono de unidad”

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá