Clima de Negocios: El argentino detrás del mega data center de OpenAI habla de su financiación y de las polémicas que generó

Fue una joven hacker que se hizo emprendedor en temas de ciberseguridad, vendió su empresa y cuando buscó qué hacer imaginó y llevó adelante Satellogic, una empresa que cotiza en Wall Street con un valor de unos USD 500 millones. Tiene una constelación de unos 50 nanosatélites con los que genera imágenes satelitales de alta resolución de la Tierra para gobiernos y empresas.

Además, Emiliano Kargieman (50) es el argentino que anunció, por medio de su empresa, Sur Energy, la mega inversión de OpenAI, el gigante detrás de ChatGPT, de hasta USD 25.000 millones para hacer un data center en la Patagonia. Un proyecto que diseñó junto a Mat Travisano, un físico y también inversor tech que era su amigo y que falleció trágicamente en un accidente de montaña días atrás, justo antes de anunciarlo.

Kargieman habló con Infobae sobre los detalles de este muy ambicioso anuncio, cómo será el esquema de financiamiento que usarán y las polémicas ecológicas que surgieron con la presentación.

— ¿Qué alcance tendrá el proyecto que anunciaron?

— OpenAI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para la puesta en marcha de Stargate Argentina. El proyecto contempla un centro de datos de 500 MW en Patagonia, diseñado para alojar la próxima generación de cómputo de IA. Sur Energy será el desarrollador energético y de infraestructura, formando un consorcio con un operador global de cloud computing. OpenAI, por su parte, actuará como offtaker, utilizando la infraestructura para entrenamiento y despliegue de modelos avanzados de IA. El proyecto está impulsado por Sur Energy, con el respaldo y la colaboración de OpenAI en el marco del programa OpenAI for Countries. Además, firmamos dos memorandos de entendimiento con las compañías líderes en generación energética de Argentina: Genneia y Central Puerto, que permitirán que el data center opere con energía competitiva, limpia y confiable, asegurando sostenibilidad y atracción de inversiones de largo plazo.

Javier Milei, Demian Reidel y ejecutivos de OpenAI y Sur Energy, las semana pasada en la Casa Rosada

— ¿Cómo se acercaron y negociaron con OpenAI?

— El acercamiento se dio a través de vínculos directos entre el equipo fundador de Sur Energy y ejecutivos de OpenAI. La semana pasada, una delegación oficial de la compañía viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Javier Milei y miembros clave del gabinete económico. En ese encuentro se presentó formalmente la propuesta Stargate Argentina.

— ¿Me puede detallar cómo será el esquema de financiación que planean usar?

— El proyecto Stargate Argentina se concibe bajo un modelo de inversión escalonado (multi-fase), estructurado con criterios típicos de infraestructura energética y tecnológica a gran escala. El monto total estimado será de hasta USD 25.000 millones en distintas etapas de desarrollo, con desembolsos progresivos conforme se completen los hitos de permisos, construcción, conexión energética y operación. En los proyectos de infraestructura, un offtaker es quien firma un contrato de compra a largo plazo (por ejemplo, de energía, capacidad de cómputo o servicios), garantizando así la demanda futura que sustenta el financiamiento. En este caso, OpenAI actuaría como offtaker de capacidad computacional del futuro data center local de Stargate.

— De inmediato hubo cuestionamientos por temas ambientales. ¿Será un negocio sustentable?

— Es un proyecto de muy bajo impacto ambiental, alimentado de energías limpias y sustentables. Es tecnología totalmente novedosa para el país, desarrollada para alimentar la IA a partir de energías renovables.

Kargieman y Travizano, en una foto de hace unos 10 años (@earlkman)

— ¿Puede dar detallar cómo es el uso del agua en este tipo de instalaciones y en este proyecto en especial? ¿Cuánta agua se necesita para refrigerar una instalación así?

— Los data centers de última generación con sistemas de enfriamiento “direct-to-chip”, como el que se planea construir, utilizan agua para el enfriamiento en un circuito cerrado por lo que no consumen agua de manera constante. El consumo de agua esperado es el de los baños del personal. De cualquier manera, se presentarán estudios previos de impacto antes del inicio de las obras de infraestructura y el proyecto va a cumplir con todos los controles y requerimientos. Es un proyecto 100% sustentable.

Nerd, hacker, activista

Kargieman es un nerd. Hijo de psicoanalistas, creció en Palermo y fue la clase de nenes que rompía todo para ver las cosas por dentro. A mediados de los ’90, ya como un adolescente hacker y activista, integraba el grupo HBO, “Hacked by Owls”. Era bueno, muy bueno.

A los 17 ya trabajaba en los sistemas de seguridad de la AFIP y pocos años después fundó Core Security, una empresa de seguridad informática basada en EEUU, con facturación millonaria y clientes como Amazon y Mastercard. Intentó ser inversor y también se aburrió. Hasta que en 2010 fue a Singularity University, a estudiar al Ames Research Center de la NASA, en California, y se convenció de que podría reinventar la vetusta industria satelital. Así nació Satellogic.

Uno de los data centers de Stargate, en Abilene, Texas, EEUU (REUTERS/Daniel Cole/File Photo/File Photo)

— ¿Por qué Argentina y por qué este momento?

— Argentina reúne una combinación poco común de factores estratégicos que la vuelven especialmente atractiva para un proyecto como Stargate. El país tiene un potencial excepcional en energías renovables con recursos de calidad mundial. La ubicación ofrece condiciones climáticas frías y estables en el sur, ideales para data centers energéticamente eficientes. Además, Argentina cuenta con una comunidad tecnológica y académica sólida (IA, física, matemáticas, ciencia de datos) y una población joven altamente digitalizada. Es uno de los países con mayor adopción per cápita de ChatGPT en el mundo y alta producción de software e investigación en IA.

— Será un proyecto RIGI.

— Sí. El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) crea un marco jurídico y fiscal previsible por 30 años, una condición fundamental para proyectos de infraestructura tecnológica y energética de largo plazo. Dado el impacto que se espera que tenga la Inteligencia Artificial en las próximas décadas, que fue comparado con las revoluciones tecnológicas de mayor impacto del pasado, la infraestructura y la tecnología de IA son, hoy, activos estratégicos para el posicionamiento y diferenciación competitiva de los países. En este contexto, las decisiones de inversión, exportación y colaboración en tecnología e infraestructura de IA sirven para definir rieles de alineamiento geopolítico globales.

— ¿Cuánto tuvo que ver el momento con la relación entre el país y EEUU?

— Sin duda el alineamiento actual de Argentina con Estados Unidos ayuda, en este momento, para tener el apoyo del gobierno estadounidense y poder tomar esta decisión de inversión. No hay que perder de vista, de todas maneras, que estas inversiones tienen impactos positivos a largo plazo, en el curso de veinte a treinta años.

Algunos de los satélites "chiquitos" de Satellogic, la otra empresa de Kargieman

— ¿Qué es un data center de IA, cómo está compuesto y para qué servirá?

— Un data center de inteligencia artificial es una infraestructura física y tecnológica diseñada para alojar, entrenar y operar modelos de IA a gran escala. Es el cerebro físico de la inteligencia artificial: un complejo de hardware, energía y conectividad donde se produce el procesamiento que permite que modelos como ChatGPT “piensen”. A diferencia de los datacenters que usan para servir aplicaciones de internet, por ejemplo, basados en tecnologías de CPUs, los datacenters de IA se construyen hoy con tecnología de GPUs, lo que hace que consuman significativamente más energía, y también los hace más costosos y complejos.

— ¿Qué aportará a la economía argentina?

— El proyecto Stargate Argentina representa una inyección estimada de hasta USD 25.000 millones en distintas fases, lo que lo ubicaría entre las tres mayores inversiones privadas en la historia del país. El flujo de capital externo tendrá un efecto multiplicador sobre el PBI y sobre las cuentas externas, al ingresar divisas genuinas con destino a infraestructura productiva. Por lo general, se estima que un 20% del costo de construcción es ejecutado localmente a través de compañías locales. Durante la vida operativa se suma el flujo de divisas para la compra de la energía, al flujo de divisas proveniente de la exportación de los servicios del datacenter. En los 20 años de vida útil promedio de estos datacenters, estos valores superarán con creces la inversión de capital inicial.

— ¿Cuánto tuvo que ver Travizano en el proyecto?

— Mat Travizano fue el primero en identificar esta oportunidad para Latinoamérica, y nos convocó junto con Stan Chudnovsky para ayudarlo a llevarla a cabo. En particular, Mat fue clave en acercar al presidente Javier Milei a Silicon Valley y ayudarlo a presentar el potencial de la Argentina para posicionarse en el centro de la infraestructura digital de la región.

— ¿Quién era y qué relación tenían?

— Mat era como un hermano para mí: hace muchos años que caminamos por caminos paralelos y su pérdida es realmente inconmensurable. Era un ser humano increíble, un emprendedor nato y un visionario. Trabajó en proyectos de innovación tecnológica, comunicaciones, fintech y energía en Estados Unidos, Europa y América Latina. Él es el alma mater de este proyecto, fue quien lo ideó y lideró las conversaciones más importantes para que se concretara. Para Stan y para mí, continuar con este proyecto es una manera de honrar y continuar materializando su legado.

— ¿Qué aspectos podrían demorar el proyecto?

— Están dadas las condiciones para que avancen muy rápidamente. Por la magnitud de las obras y el financiamiento puede que existan algunos cuellos de botella por la evolución económica y financiera global, pero no vemos grandes retrasos.

— ¿Cuánto tuvo que ver el viaje de Milei a Silicon Valley para la definición del proyecto?

— Fue clave, fue el origen de las conversaciones. En ese sentido Demian Reidel fue el conector intelectual y político y -junto con Mat- acercaron al presidente a los líderes tecnológicos de Silicon Valley para transmitirles su visión de tratar a la inteligencia artificial y la energía como política de estado.

— ¿Cómo se imagina la evolución del proyecto y en qué instancia podría estar en 5 años?

— Primero hay una etapa de diseño y estructuración, luego una construcción inicial y por último se daría el escalamiento. Proyectamos estar en esta última etapa en 5 años.

— ¿Qué rol va a tener usted y cómo matchea con su puesto de CEO de Satellogic?

— El proyecto encarna la posibilidad de que la Argentina deje de ser espectadora y se convierta en protagonista de la revolución de la inteligencia artificial. Mi rol como socio de Sur Energy y ante la ausencia de Mat, es en este momento el de coordinar estratégicamente a las distintas partes, asegurar el financiamiento y terminar de construir el equipo que se va a encargar de la ejecución. Mi trabajo del día a día es como CEO de Satellogic, en donde estamos en un momento de crecimiento increíble, y donde planeo seguir enfocado al 100%.