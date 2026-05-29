Aumentaron las expectativas de inflación: los argentinos esperan que alcance el 37,5% anual, según una encuesta nacional

Para los próximos 30 días, la inflación esperada en mayo se ubicó en 3,86% en promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 37,5% a nivel nacional, según la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El informe de la casa de estudios detalló que este valor implica un aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior (34%). La mediana se ubicó en 30%, sin cambios respecto al mes previo.

La encuesta, elaborada este mes por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT, incluyó cerca de 1.000 participantes en los principales centros urbanos del país. A diferencia de los relevamientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que recogen estimaciones de especialistas y consultoras, en este caso se trata de respuestas de residentes a un cuestionario estructurado. Refleja la percepción ciudadana sobre la evolución futura de los precios.

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El informe detalló que se utilizó una muestra aleatoria, polietápica y estratificada según zonas, edad y sexo, y que el margen de error estadístico es de más/menos 3,5%. El trabajo de campo incluyó ciudades como CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, entre otras.

En tanto, para los próximos 30 días, la inflación esperada en mayo se ubicó en 3,86% en promedio y 3% de mediana. En comparación con abril (3,93% y 3%, respectivamente), se observa una disminución en el promedio, mientras que la mediana se mantuvo sin cambios.

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La variación de la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, el registro más bajo desde agosto del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta pregunta presenta una mayor tasa de respuesta que la inflación anual, lo que sugiere que, en un contexto de elevada incertidumbre, resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá en el corto plazo”, precisó el reporte.

Las expectativas para el índice de precios registraron subas en las tres principales regiones del país. En el Gran Buenos Aires, el promedio de inflación esperada aumentó de 35,6% a 42,2 por ciento. En el Interior, el indicador pasó de 33,0% a 35,4%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió de 35,9% a 36,7 por ciento.

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En los hogares de menores ingresos, el promedio de inflación esperada a doce meses se elevó de 35,0% a 41,7 por ciento. La mediana se mantuvo en 30%. Entre los hogares de mayores ingresos, el promedio subió de 33,5% a 35,6%, con la mediana también estable en 30%.

Así, las expectativas de inflación en los hogares de menores ingresos permanecen por encima de las de los hogares de mayores ingresos y la brecha se amplió en comparación con el mes anterior.

Vale mencionar que tras registrarse un 2,6% en abril, cifra que interrumpió la tendencia alcista de los últimos 10 meses, el FMI proyectó en su último staff report que la inflación de 2026 rondaría el 25%, por debajo del 31,5% estimado para el cierre de 2025, en concordancia con un proceso de remonetización gradual de la economía.

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El FMI proyectó en su último staff report que la inflación de 2026 rondaría el 25% (FOTO: SEFIN)

El organismo también prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual podría ubicarse en un solo dígito hacia 2028, con una estimación de 7,5 por ciento.

A nivel local, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA arrojó que el consenso de las consultoras y analistas privados prevé una inflación anual de 30,5% para 2026.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló este jueves que “la inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”.

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Caputo subrayó que “las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”. “No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, agregó.

El ministro también resaltó que la variación de la canasta básica alimentaria fue de 1,1% en abril, el registro más bajo desde agosto del año anterior.