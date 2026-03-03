En medio de una guerra entre accionistas, la Justicia decretó la quiebra de Bioceres SA

Federico Trucco y Juan Sartori

La Justicia de Santa Fe decretó el estado de quiebra de Bioceres S.A., la firma de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 por un grupo de productores de Rosario y considerada el germen del actual holding que cotiza en Wall Street.

La empresa está tironeada por dos pesos pesados, como detalló Infobae el fin de semana pasado. Se trata de Federico Trucco, el histórico CEO de la empresa, y el magnate uruguayo Juan Sartori, quien ya estaba vinculado a la empresa, pero que a mediados del año pasado se convirtió en uno de sus principales accionistas en medio de un complejo escenario financiero para la empresa.

La decisión fue tomada por el juzgado civil y comercial de Rosario a cargo del juez Fernando Mecoli, quien dispuso la pérdida la empresa pierda de inmediato el control sobre sus bienes, que pasarán a ser administrados dentro del proceso de quiebra, y que se investiguen en detalle sus movimientos financieros.

De acuerdo con el expediente, la compañía ya no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas. El pasivo supera ampliamente a los activos y el patrimonio neto es negativo en alrededor de USD 110 millones, lo que confirma una situación financiera crítica.

El 8 de enero de 2026 la compañía se había presentado en convocatoria de acreedores por una deuda superior a los USD 39 millones. La novedad fue informada a la Securities and Exchange Commission, el regulador del mercado de capitales de Estados Unidos.

El default, sin embargo, se había producido meses antes. En julio de 2025 la firma incumplió el pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en medio de un fuerte deterioro de sus flujos de fondos.

La crisis financiera tuvo como telón de fondo el desplome bursátil de Bioceres Crop Solutions, la compañía del grupo que cotiza en el Nasdaq bajo la sigla BIOX y que ahora aparece escindida del grupo. A comienzos de febrero de 2025 sus acciones habían alcanzado los USD 6,55. Un año más tarde rondan los USD 0,84, una caída cercana al 90%.

Ese derrumbe la convirtió en una penny stock, es decir, una empresa con acciones por debajo de USD 1, y la expuso al riesgo de desliste del mercado tecnológico estadounidense.

Hasta mediados de 2025, Bioceres S.A. era la controlante de Bioceres Crop Solutions. Pero en ese momento el grupo avanzó con una reestructuración societaria que modificó por completo el esquema original.

Bioceres S.A. pasó a quedar bajo la órbita de Moolec y se transformó en una sociedad residual, separada del negocio operativo principal, con su propia deuda y sin participación significativa en la compañía que cotiza en Estados Unidos.

Desde entonces, ambas estructuras dejaron de tener operaciones conjuntas, aunque el origen común y el entrelazamiento financiero previo siguieron condicionando el escenario.

Noticia en desarrollo