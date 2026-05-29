Economía

La inflación de mayo se acerca al 2% y mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía

Los inversores siguieron comprando activos argentinos. El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y las acciones siguieron en alza. La mejora paulatina de los indicadores locales es festejada por los mercados

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Las consultoras anticipan una desaceleración de la inflación para mayo. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Las consultoras anticipan una desaceleración de la inflación para mayo. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Aunque no arriesgó cifras, Luis “Toto” Caputo afirmó ayer que la inflación de mayo será menor a la de abril. Las estimaciones de las consultoras privadas coindicen en que este mes el índice será notoriamente inferior al del mes pasado, acercándose al 2 por ciento. Otra de las buenas noticias para el Gobierno sobre el cierre del mes es que una encuesta muy seguida por los mercados mostró una mejora de las expectativas respecto al futuro económico, algo que no sucedía hace varios meses.

El economista Fernando Marull explicó que en la tercera semana de mayo hubo una aceleración de precios del 0,7 por ciento: “Seguimos proyectando 2% para el mes, pero no descartamos subir a 2,1% dependiendo de lo que ocurra en los últimos días”.

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EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, una mayor variación de precios en alimentos y bebidas en la tercera semana del mes, del orden del 1,2 por ciento. A partir de esta última observación proyectaron que el incremento de precios para este mes daría en el orden del 2,2 por ciento.

Otra consultora, LCG, también había estimado un importante salto de alimentos en la tercera semana del mes (2,6%) luego de un arranque estable en la primera quincena del mes. Todavía no hay estimaciones sobre lo que sucedió en esta cuarta semana.

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No obstante, ya es un hecho que será el segundo mes de caída consecutiva del índice, lo que marca una tendencia favorable. La mirada a partir de junio es en qué momento se puede perforar el piso de 2%, algo que no parece tan sencillo cuando todavía hay ajustes de tarifas y otros reacomodamientos de precios.

Junto con la baja de la inflación, el cierre de mes también trajo otra novedad relevante para el Gobierno. La encuesta mensual realizada por la consultora Atlas Intel arrojó una mejora de las expectativas económicas. Se trata de un dato especialmente relevante porque es un sondeo que difunde la agencia Bloomberg, es decir que llega inmediatamente a inversores en todo el mundo.

De acuerdo al relevamiento, solo el 26% de los consultados tiene una opinión favorable sobre la situación económica. Sin embargo, los que esperan “una mejora en los próximos seis meses” saltan al 39 por ciento. En la misma línea, solo 23% pondera la situación económico que atraviesa su familia, pero a seis meses vista los que piensan que estarán mejor suben a 35 por ciento.

El dato más fuerte para los inversores es que también hubo un repunte de la imagen del presidente, que venía cayendo de manera ininterrumpida desde el pico de las elecciones de octubre pasado. Según el sondeo mensual de Atlas Intel, la aprobación de Javier Milei saltó del 36% al 39,9 por ciento. De la misma forma, el nivel de desaprobación cayó de un pico de 63% al 58,3 por ciento.

Los mercados también están reaccionando favorablemente ante estos datos que muestran una mejora en la imagen del Gobierno y el optimismo económico. Ayer, por ejemplo, el riesgo país volvió a perforar los 500 puntos básicos.

También fue otro día de suba para el índice de acciones líderes S&P Merval, aunque solo de 0,5 por ciento. Lo relevante es que en el último mes acumula una ganancia de 8,5%, liderada por las acciones bancarias.

Este clima de mayor optimismo entre los inversores también se ve impulsado por los recientes récord de los índices en Wall Street. La expectativa de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán hicieron caer el precio del barril de petróleo y las tasas de interés, lo que motivó nueva suba de las acciones, especialmente en el sector de tecnología.

El Banco Central aprovechó además para comprar un máximo volumen de dólares en el año, por un total de USD 447 millones, lo que elevó las reservas hasta los 48.511 millones de dólares. Hoy, sin embargo, caerían por el vencimiento de la serie 3 de Bopreal por unos USD 1.050 millones entre capital e intereses.

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