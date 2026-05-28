Economía

Latam Economic Forum 2026: con apertura de Caputo y cierre de Milei, se desarrollará el tradicional evento de economía y negocios

La edición 12 del foro reunirá a representantes del ámbito público y privado, con el objetivo de intercambiar visiones frente al escenario económico y social del país

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Latam Economic Forum Javier Milei
El presidente Milei en la edición 2025 del Foro (Maximiliano Luna)

La edición número 12 del Latam Economic Forum se realizará hoy en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, que desde 2013 convoca a protagonistas centrales del ámbito público y privado, se consolidó como un espacio de referencia para el debate económico con impacto social.

Organizado por Research for Traders junto a la Fundación de Acción Social de Jabad, el foro contará con el cierre del presiente Javier Milei, y espera reunir más de 1.000 asistentes.

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El evento tiene un carácter solidario distintivo: el 100% de lo recaudado mediante entradas y patrocinios se destina a organizaciones sociales, entre ellas la Fundación de Acción Social de Jabad y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. La labor de ambas instituciones abarca desde la mejora en la atención pediátrica y el acceso a la salud hasta la asistencia alimentaria, habitacional y educativa para personas en situación de vulnerabilidad.

Además de la participación de Milei como orador principal, el programa incluye la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, el economista Claudio Zuchovicki, el analista Fabián Calle, el ejecutivo energético Horacio Marín y el empresario Marcelo Mindlin. La jornada dará inicio a las 8:30 con la acreditación y desayuno, seguida por exposiciones y espacios de networking, para concluir en horas del mediodía.

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Esta es la agenda del evento

08:30 – 09:00 - Acreditación y desayuno

09:00 – 09:15 - Apertura institucional

09:15 – 09:30 - Luis Caputo

09:30 – 11:00 - Claudio ZuchovickiFabián Calle

11:00 – 11:15 - Coffee break & networking

11:15 – 12:15 - Horacio Marín (YPF) – Marcelo Mindlin (Pampa Energía)

12:15 – 13:00 - Javier Milei

13:00 – 13:05 - Cierre

Darío Epstein, director de Research for Traders y creador del foro, anticipó días atrás en Infobae en Vivo que la edición 2026 buscará analizar cómo invertir y crecer en el nuevo contexto argentino. Epstein sostuvo que “el mundo nos está mirando. Todos los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal, incluso en medio de la presión política y el desgaste social. La confianza es la variable central para cualquier inversor”.

Latam Economic Forum Luis toto Caputo
Luis Caputo junto a Darío Epstein (Maximiliano Luna)

El economista advirtió sobre la dificultad del proceso de ajuste fiscal, señalando que “el shock del ajuste se siente fuerte en la economía real”, pero consideró que sectores como energía, minería y agroindustria lideran el repunte y que la continuidad del rumbo económico será decisiva para atraer inversiones.

Consultado sobre el efecto de la crisis política y la comunicación presidencial, Epstein fue prudente: “La pelea política genera ruido y demora la llegada de inversiones. A los mercados no les gusta la confrontación, pero muchos empresarios admiten que si Milei no se plantaba, no podía recortar el gasto. La confianza, al final, depende de que el rumbo no cambie ante la presión”.

Desde la organización, el director de la Oficina de Desarrollo de Jabad Lubavitch Argentina, Alejandro Altman, remarcó que “los oradores participan ad honorem y lo recaudado se destina a la ayuda directa que brinda la Fundación de Acción Social de Jabad y otras entidades”. Altman subrayó el mensaje de compromiso social y la importancia de que cada persona pueda aportar desde su “tesoro, tiempo o talento”.

Las entradas para el foro tienen un valor de $100.000 en preventa y $120.000 en modalidad general.

A lo largo de sus ediciones, el Latam Economic Forum apoyó a instituciones como Fundación Sí, MACMA y Leoncito Dan, destinando fondos a programas de inclusión social, salud y acompañamiento familiar. Los organizadores destacan el impacto concreto del evento en miles de personas y su rol como punto de encuentro entre la coyuntura económica y la acción solidaria.

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