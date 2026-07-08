Por qué van a caer los precios de bonos soberanos con el pago de vencimientos de esta semana

Los bonos en dólares de Argentina cotizan en la Bolsa local y en el exterior.

Las ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) y Sociedades de Bolsa comunicaron este miércoles a sus clientes que los bonos soberanos en dólares, tanto Globales con ley de Nueva York como Bonares con ley de Argentina, van a registrar caídas de precios generalizadas desde la apertura en el tramo T+1, un movimiento que no está fuera de lo habitual.

Esto se debe a que el Gobierno nacional realizará un pago cercano a los USD 4.400 millones a bonistas privados este miércoles 9 de julio de 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó durante la presentación del programa financiero 2026-2027 que hizo el pasado lunes que cubrirá este compromiso con fondos propios del Tesoro y desembolsos del Banco Mundial y el BID.

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El pago de esta deuda soberana son semestrales y la próxima se produce en esta semana y la siguiente será el 9 de enero de 2027. En cuanto al monto, el desembolso es exactamente de USD 4.385 millones correspondientes a bonos Bonares y Globales. Se divide entre el pago de intereses (USD 1.693 millones) y amortizaciones del capital (USD 2.691 millones).

Hay que recordar que T+1 significa que una operación (como comprar acciones o un fondo) tarda un día hábil en completarse. “T” es el día de la compra. El “+1” es el día extra necesario para intercambiar el dinero por los activos.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“Como el 13 de julio se abonan las rentas, hoy los bonos ya limpian el precio y cotizan ‘ex cupón’. Básicamente, el dinero sale de la paridad del bono porque pasa a acreditarse directamente en sus cuentas líquidas en la fecha de pago. Cero pérdidas, es capital que cambia de lugar”, explicaron desde IOL (InvertirOnline).

“El impacto visual más fuerte va a estar en el AL29 (Bonar 2029 con ley argentina), reflejando una caída de hasta el -15%. No vendan por impulso, es el desarme del cupón”, agregó la nota de IOL a sus clientes.

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Esto se da porque los bonos argentinos caen de precio automáticamente el día de corte de cupón pues su valor en el mercado secundario se ajusta descontando el dinero que el inversor acaba de recibir en su cuenta comitente. Por ejemplo, si se adquiere un bono por USD 100 y se paga un USD 5 de interés, el bono pasa a valer USD 95 en el mercado, mientras que los USD 5 restantes quedan disponibles en la cuenta. Por lo tanto, la cantidad de dinero total no cambia, solo se divide.

¿Por qué sucede este ajuste técnico?

Ajuste contable: Un bono es un préstamo. Cuando el emisor (el Estado) te devuelve una parte, el tamaño de tu préstamo original se reduce.

Corte de cupón: Los días previos a que el bono pague intereses se llaman fecha de corte. Quien compra el bono antes de esa fecha cobra el dinero; quien lo compra después, ya no. Por eso, su precio cae exactamente el mismo monto que se paga.

“La principal novedad del plan financiero fue el anuncio de la emisión de un nuevo Bonar 2029 (AO29) por un cupón total de USD 2.000 millones. El instrumento replicará las condiciones de éxito del AO27 y AO28, ofreciendo una tasa del 6% anual con pago de renta mensual en dólares, diseñado específicamente para absorber y facilitar la reinversión de los cupones que el Tesoro pagará este próximo 9 de julio”, precisó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“El pago de deuda en dólares previsto para esta semana será cubierto utilizando los depósitos en dólares del Tesoro, después de que le haya comprado gradualmente dólares al banco central. Asimismo, se espera que el Tesoro anuncie próximamente préstamos sindicados por alrededor de USD 5.000mn con garantías de organismos multilaterales, que ya fueron autorizados“, aportó Max Capital.

“La atención estará puesta en el pago de cupones de los Globales hacia el final de la semana, que podría aportar liquidez al mercado de emisiones primarias. Hasta entonces el mercado primario probablemente se mantenga más tranquilo, con las compañías esperando ese flujo antes de salir con nuevas emisiones”, consideró Portfolio Personal Inversiones.

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