Economía

Mercados: se dispara el petróleo e impulsa a las acciones argentinas del sector

El crudo sube 7% por y los índices de Wall Street ceden hasta 1,3%. El S&P Merval sube 0,8% y los bonos en dólares ceden 0,3%, con un riesgo país en los 410 puntos básicos

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La tensión geopolítica golpea a los mercados.
La tensión geopolítica golpea a los mercados.

Las bolsas internacionales negocian con tendencia bajista, con el trasfondo de un salto de 7% en los precios del petróleo crudo, mientras la atención de los inversores está puesta en el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en Oriente Medio. Los activos argentinos operaban dispare en la última sesión de la semana antes de dos feriados, con

A las 14 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,8%, en los 3.250.000 puntos, gracias a la elevada ponderación de las acciones petroleras en el panel líder.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street operan con cifras mixtas. Del lado ganador destacan Vista Energy (+6,3%), YPF (+4,3%) y Pampa Energía (+1,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14 horas)

La intensificación de las tensiones en el Estrecho de Ormuz se da luego de los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que la tregua con Irán podría haber llegado a su fin.

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Las declaraciones de Trump provocaron un alza en los precios del petróleo y reavivaron temores de una mayor inflación y de un incremento en las tasas de interés.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte asciende 7,5% a USD 79,73 el barril con entrega en septiembre, mientras que el crudo mediano de Texas para agosto gana 7% a USD 75,35 dólares.

“Trump afirmó hoy que el alto el fuego entre Washington y Teherán llegó a su fin”, reportó la consultora Max Capital. Añadió que las declaraciones del presidente estadounidense hicieron llevar el precio del crudo “a su nivel más alto en dos semanas. Si bien el precio permanece muy por debajo de los máximos alcanzados durante el conflicto, el movimiento fue suficiente para reavivar las preocupaciones inflacionarias”.

En el ámbito local, el Gobierno argentino anunció la aprobación de préstamos con tres bancos por hasta USD 3.200 millones con garantías de diferentes organismos multilaterales, según informó en el Boletín Oficial.

“Tres resoluciones publicadas hoy formalizaron el paquete de financiamiento externo respaldado por garantías de organismos multilaterales que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, había anunciado previamente”, remarcó Max Capital.

El equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, presentó a inicios de la semana el programa financiero de la administración central para lo que resta del año y para 2027.

Los funcionarios explicaron que entre las fuentes de financiamiento para afrontar importantes vencimientos que el país tendrá el año próximo, la Nación contará con préstamos de organismos multilaterales, privatizaciones y emisión de bonos locales.

El Tesoro nacional realizará esta semana un pago de deuda en moneda extranjera por unos 4.400 millones de dólares.

Por su parte, los bonos argentinos en dólares ceden 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube siete unidades para la Argentina, en los 410 puntos básicos.

Los mercados financieros argentinos se mantendrán cerrados el jueves y viernes por la celebración del “Día de la Independencia” y de una jornada no laborable con fines turísticos.

El equipo de Research de Balanz indicó que “el FMI espera que la economía mundial registre una expansión del PBI global de 3% este año y 3,4% en 2027, lo que significa una revisión a la baja de 0,1 punto porcentual para este año y una mejora de 0,2 punto para 2027 respecto a lo proyectado en abril de este año. La economía mundial seguiría impulsada por el crecimiento en las economías emergentes, que treparían al 3,8% en 2026 (-0,1 punto respecto de la estimación de abril)”.

“Esta caída se explica por descensos en las previsiones para la región de Medio Oriente y Asia Central e India, que crecerían 0,7% (-1,2 punto), y 6,4% (-0,1 punto) respectivamente, pero con China avanzando 4,6% (+0,2 punto). Las economías desarrolladas avanzarían 1,7% en 2026 (-0,1 punto), manteniendo el crecimiento estimado previo para EEUU en 2,3%”, añadieron los analistas de Balanz.

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