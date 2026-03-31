Economía

Lanzan nuevos créditos para pymes a tasas más bajas: cuándo estarán disponibles y de cuánto es el cupo

El financiamiento comenzará a otorgarse desde el 6 de abril y permitirá acceder a préstamos para capital de trabajo y descuento de cheques a tasas reducidas

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Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
Las nuevas líneas buscan aliviar el costo financiero para las pymes y facilitar el acceso al crédito para sostener la actividad

Con el objetivo de reactivar la actividad y facilitar el acceso al crédito en un contexto marcado por las dificultades financieras para las empresas, el Banco Nación pondrá en marcha desde el 6 de abril nuevas líneas de financiamiento para pymes con tasas reducidas.

Estos tendrán una tasa nominal anual del 25%, una reducción significativa frente al 38% que regía hasta el momento. Además, ofrecerá la posibilidad de descontar cheques a 30 días a una tasa del 23%, dos puntos menos que la anterior, en un contexto de gradual estabilización macroeconómica y descenso de tasas en el mercado argentino.

Ambas iniciativas cuentan con un cupo de $1 billón y buscan fortalecer la capacidad productiva y la inversión de este segmento clave para la economía nacional.

La reducción a 25% en la tasa de capital de trabajo y a 23% en la línea de descuento de cheques a 30 días, ambas lanzadas por el Banco Nación con un cupo de $1 billón, constituyen las tasas más competitivas del mercado actual para el sector pyme.

Según subrayó el propio Banco Nación, esta política ayuda a reforzar el objetivo gubernamental de estimular la actividad productiva, mejorando la estructura financiera de las compañías que pueden tanto solicitar nuevos préstamos como refinanciar pasivos existentes en condiciones más favorables.

Aumenta la morosidad en los créditos a empresas

La baja de tasas que anunció el Banco Nación llega en un contexto financiero cada vez más exigente para las empresas. En los últimos meses, el deterioro en la capacidad de pago empezó a reflejarse con más claridad en los indicadores del sistema bancario.

Beneficios Fiscales Argentina
Las nuevas líneas de crédito apuntan a mejorar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas en un contexto de mayores dificultades para el sector productivo

En el último trimestre de 2025, la tasa de créditos comerciales con dificultades de cobro en el país alcanzó el 2,7%, de acuerdo con datos del Banco Central. Se trata de un aumento significativo frente al 0,8% registrado en diciembre de 2024.

El crecimiento de la morosidad está especialmente concentrado en aquellas financiaciones catalogadas como de riesgo medio o que enfrentan trabas estructurales de pago. Aunque la irregularidad en los créditos a empresas sigue siendo inferior a la que afecta a las familias, la brecha tiende a achicarse en un escenario de menor actividad económica.

El crédito comercial en Argentina, además, muestra una fuerte concentración. El 42% del volumen total de préstamos corresponde al 0,3% de las sociedades registradas, es decir, grandes compañías, mientras que el 58% restante se distribuye entre el 99,7% de las empresas activas, según estimaciones del estudio económico del Banco Provincia.

Esa asimetría también se refleja en los niveles de mora. Mientras que las grandes empresas mantienen un índice de irregularidad del 0,9%, en el caso de las pymes el porcentaje trepa al 4 por ciento.

Las pymes y los sectores más afectados

El financiamiento resulta clave para las pequeñas y medianas empresas, que suelen utilizar estos recursos para cubrir necesidades operativas cotidianas. Frente a una baja en las ventas y una carga financiera elevada, muchas micro y pequeñas compañías comenzaron a atrasarse en sus compromisos con los bancos.

El sector de la construcción lidera el ranking de morosidad comercial, afectado por la paralización de obras de infraestructura y el aumento sostenido de los costos de insumos. El comercio minorista se ubica en segundo lugar, golpeado por el enfriamiento del consumo interno, lo que lleva a muchas empresas a priorizar el pago de salarios y proveedores críticos por sobre las cuotas bancarias.

En el extremo opuesto, los rubros vinculados a la exportación, como el agro y la energía, mantienen indicadores de mora más sólidos y ayudan a contener el deterioro de los indicadores globales de crédito corporativo, según los datos relevados por el Banco Central.

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