Peter Thiel en Argentina: qué vino a hacer al país y las inversiones que analiza el magnate tech libertario de los USD 30.000 millones

Peter Thiel

No sólo tiene una fortuna personal de unos 30.000 millones de dólares, es además uno de los empresarios más influyentes del mundo. También controvertido y polémico.

Peter Thiel es el histórico fundador de PayPal junto a Elon Musk, con quien tiene un vínculo de idas y vueltas a lo largo de las últimas décadas. No sólo eso: fue cofundador de Palantir, una de las grandes empresas de big data del mundo que tiene un valor de mercado de más de USD 300.000 millones, salió de la incubadora de empresas de la CIA y acaba de publicar un manifiesto que generó revuelo y polémica en todo el mundo. La empresa tiene contratos multimillonarios con el gobierno de EEUU y siempre está en el centro de las controversias.

Thiel llegó días atrás a la Argentina con su familia, su esposo, el ex vicepresidente de BlackRock, Matt Danzeisen, y sus hijos. Vino en plan familiar y se va a quedar varios días, según aseguran argentinos que lo conocen, lo que no quita que se ocupe desde acá de cuestiones de negocios y también políticas. Está acompañado todo el tiempo por un grupo de guardaespaldas y asistentes.

El logo de Palantir Technologies

Cercano a Donald Trump y sobre todo a su vice, JD Vance, quien fue su empleado, el magnate ya tuvo un encuentro de alto nivel con un integrante del gobierno de Javier Milei, como adelantó Infobae: almorzó con Santiago Caputo el lunes de la semana pasada. Y se espera un encuentro con el Presidente, quien llega hoy al país luego de su viaje a Israel. El inversor tech también estuvo el domingo pasado en el Monumental, en el clásico en el que el local perdió con Boca.

Milei y Thiel ya se vieron en la Casa Rosada, en 2024. En ese momento, el nexo fue Alec Oxenford, hoy embajador en EEUU.

¿A qué vino?

El plan familiar de este extenso viaje al sur del continente americano es descansar. También, de paso, analizar algunas inversiones.

Según pudo saber este medio, Thiel habría alquilado una casa en Barrio Parque para este estadía y estaría analizando comprar propiedades en el país. En CABA, en el barrio mencionado, por caso, y también en la Patagonia. No está claro por el momento si su interés incluye tierras productivas también.

Donald Trump, Thiel y el CEO de Apple, Tim Cook, en una reunión en 2016 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

El empresario argentino Martín Varsavsky lo conoce bien y lo considera su amigo. “Su trabajo es encontrar los nuevos emprendedores más exitosos del mundo, algo de eso seguramente mirará del país. Se dedica a eso. Tiene las antenas encendidas en esa dirección. Su fondo, Founders Fund, del cual soy inversor, es uno de los más exitosos del mundo- Peter invierte en gente, en fundadores, por eso es un inversor diferente”, le contó a este medio desde España, donde vive hace varias décadas.

“Pero que su interés por Argentina es parecido al mío, por un lado un país curioso, diferente, contradictorio pero ahora muy bien encaminado con Javier Milei y además un refugio para la tercera guerra mundial nuclear que esperemos que no sea necesario pero que es siempre una posibilidad", agregó. Como contó este medio, Varsavsky invirtió en un campo en Mendoza al que define como un refugio en caso de guerra nuclear. Además, le recomendó al Gobierno cobrar una “visa de tranquilidad” para que extranjeros paguen para ingresar al país en medio de esa eventual emergencia global-

“Le resulta muy interesante el fenómeno Milei y Argentina puede ser un lugar de refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”, coincidió una fuente oficial ante la pregunta de Infobae.

Otro muy importante empresario local que lo conoce, coincidió: “Vino a conocer más en detalle Buenos Aires y quizás algún otro punto del país porque dice que quiere comprar propiedades acá. Quiere pasar más tiempo en lugares donde está alineado con la política. Hace sus reuniones y ya tuvo muchas. Pero inversiones nada puntual. Al menos todavía”, destacó otro empresario local que lo conoce.

Inversiones y polémicas

Thiel nació en Alemania, en 1967, pero creció en California. Es uno de los inversores de capital de riesgo más influyentes del ámbito tecnológico mundial. Destacado por cofundar PayPal y Palantir Technologies, como se dijo, fue el primer inversor externo de Facebook y hoy está al frente de los fondos de inversión Clarium Capital y Founders Fund.

La trayectoria de Thiel se vincula con la llamada “Paypal mafia”, agrupación informal de emprendedores que surgieron de la plataforma de pagos para fundar compañías como SpaceX, Tesla, LinkedIn y YouTube.

Peter Thiel en Sun Valley, el evento de Allen and Co. que se realiza en Idaho, EEUU (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

En el plano político, Thiel se declara libertario y ha criticado tanto el sistema político estadounidense como las formas de gestión propias de Silicon Valley, sosteniendo que “la tecnología debe superar a la política”. También suele cuestionar las democracias tradicionales.

La presencia del empresario en Buenos Aires toma especial relevancia en el contexto de debates sobre potencial de desarrollo, capital humano y ecosistema emprendedor, factores que Thiel valora especialmente y que condicionan cualquier aproximación a nuevas inversiones. Aunque su agenda oficial no ha sido difundida en detalle, fuentes consultadas por Infobae confirmaron que, tras haber alquilado una casa en Barrio Parque, el empresario prevé reuniones adicionales y recorridas privadas con referentes del ámbito público y privado.

“Le resulta muy interesante el fenómeno Milei y Argentina puede ser un lugar de refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”

En las últimas horas, Palantir publicó un manifiesto que causó revuelo global. Son 22 puntos que resumen el libro “La república tecnológica”, de Alex Karp, el CEO y cofundador de la compañía, que fueron posteados en X.

Allí se expresan críticas a la política y la democracia. Algunos de sus puntos:

Silicon Valley tiene una deuda moral con EEUU y de participar en su defensa.

“La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer exige algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y este poder duro en este siglo se construirá sobre la base del software ”.

“La cuestión no es si se construirán armas de IA, sino quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a entablar debates sobre las ventajas de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad militar y nacional. Seguirán adelante”.

“El servicio militar obligatorio debería ser un deber universal”.

“La era atómica está llegando a su fin. Una era de disuasión, la atómica, está terminando, y una nueva de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar”.

“Ningún otro país en la historia del mundo ha promovido los valores progresistas más que este”, por Estados Unidos.

“Es necesario revertir el debilitamiento de Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial”.

“Silicon Valley debe desempeñar un papel importante en la lucha contra la delincuencia violenta” .

“Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas”.

“Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sustancia. En Estados Unidos, y más ampliamente en Occidente, nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir culturas nacionales en nombre de la inclusión. Pero, ¿inclusión en qué?“.

Thiel es fanático de J.R.R. Tolkien y “El señor de los anillos”. De ahí viene el nombre de Palantir, por las poderosas “piedras videntes” de la historia.

Como queda claro, el magnate no le teme a las palabras fuertes y menos a las polémicas que puedan generar. El año pasado, por caso, no dudo en calificar como “legionarios del Anticristo” a la activista climática Greta Thunberg y a quiénes critican a la IA.