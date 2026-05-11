Economía

Mi Anses: cuál es nuevo monto de la Tarjeta Alimentar tras el aumento del 38% en mayo

Desde mayo, las personas que cumplen con los requisitos verán incrementados los pagos destinados a la compra de alimentos básicos. Los valores varían según integración familiar y tipo de prestación

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Tarjeta Alimentar planes sociales
ANSES acredita de manera automática el beneficio para quienes reúnen los requisitos definidos por el programa (Facebook)

A partir de mayo, la Tarjeta Alimentar presenta un aumento del 38,3%, tras una actualización oficializada por el Ministerio de Capital Humano. El nuevo esquema establece que las familias con un hijo y mujeres embarazadas percibirán $72.250 mensuales. Aquellas con dos hijos recibirán $113.299 y quienes tengan tres hijos o más cobrarán $149.425. Antes del incremento, los montos eran de $52.250 para un hijo o embarazo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encarga de acreditar los importes, en coordinación con otras políticas de asistencia social. El ajuste se fundamenta en la Resolución 161/2026 y tiene vigencia para todos los pagos realizados desde el mes de mayo.

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¿Quiénes acceden al beneficio?

El acceso a la Tarjeta Alimentar está dirigido a quienes ya perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), con hijos de hasta 17 años, así como a embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo. También pueden acceder madres, padres o tutores de hijos con discapacidad, sin límite de edad para el hijo, siempre que reciban la AUH. Además, se contemplan hogares en situación de vulnerabilidad social de acuerdo con los criterios definidos por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES.

No existe un mecanismo de inscripción directa. El otorgamiento se realiza automáticamente para quienes cumplen los requisitos y ya reciben las prestaciones sociales mencionadas. El sistema cruza datos y acredita el beneficio sin que las personas deban presentar solicitudes específicas.

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¿Cuándo comienzan a regir los nuevos valores?

La actualización entra en vigor con los pagos de mayo de 2026. Según lo dispuesto por la autoridad, todos los titulares que cumplen los requisitos reciben los nuevos importes en el cronograma habitual de ANSES. Esta medida se implementa como parte de la política alimentaria nacional, con el objetivo de reforzar la protección social de los sectores más vulnerables.

¿Qué cambios tuvo el programa y cómo evolucionó?

La Tarjeta Alimentar se creó en febrero de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como parte del Plan Argentina contra el Hambre. En esa etapa, el beneficio se destinaba a niños de hasta 6 años que recibían la AUH y funcionaba a través de una tarjeta exclusiva para compras de alimentos.

El nuevo cuadro de pagos de la Tarjeta Alimentar impacta a partir de mayo de 2026 y abarca a familias con hijos de hasta 17 años (Reuters)
El nuevo cuadro de pagos de la Tarjeta Alimentar impacta a partir de mayo de 2026 y abarca a familias con hijos de hasta 17 años (Reuters)

En 2021, las restricciones de compra se eliminaron y los pagos comenzaron a integrarse junto a la AUH. Además, se amplió la edad máxima de los beneficiarios hasta los 14 años. Con la llegada del gobierno de Javier Milei en 2024, el programa extendió la cobertura hasta los 17 años y duplicó los valores, pasando de $22.000 a $44.000. El último ajuste antes del actual había ocurrido en junio de 2024.

¿Cuál es el impacto del aumento en la prestación?

El incremento del 38,3% implica un ajuste por inflación respecto de los valores que regían hasta abril. Con esta suba, el monto presenta un aumento real del 3% respecto del final de la gestión anterior. En combinación con la Asignación Universal por Hijo, la mejora real alcanza el 51,8% desde noviembre de 2023 y el 0,9% en el último año. La medida busca sostener e incrementar la cobertura alimentaria para hogares con menores ingresos en un contexto de estabilización macroeconómica.

La resolución que oficializa el aumento se fundamenta en informes técnicos de la Dirección Nacional de Programas Alimentarios, que analizó la evolución de la pobreza y la indigencia con datos del INDEC. Según esos datos, la pobreza descendió del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo período de 2025. La indigencia bajó del 8,2% al 6,3% en el mismo lapso.

¿Qué sucede en casos especiales?

El programa contempla situaciones específicas como embarazadas que perciben la Asignación Universal por Embarazo a partir del tercer mes y padres de hijos con discapacidad, quienes pueden acceder a los importes según la cantidad de hijos y los criterios de focalización establecidos. El pago continúa siendo mensual y no remunerativo.

Las autoridades del Ministerio de Capital Humano, junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y organismos de control, intervienen en la supervisión y auditoría del programa, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. El gasto derivado del aumento se cubrirá con las partidas presupuestarias actuales, conforme a la Ley N° 27.798 y la Decisión Administrativa N° 1/26.

¿Cómo impacta en los indicadores sociales?

La integración de la Prestación Alimentar a la AUH fue determinante, según la evaluación oficial, para la mejora de los principales indicadores sociales. El beneficio se mantiene como un complemento no remunerativo, articulado con otras políticas de asistencia e inclusión social. La continuidad y el fortalecimiento de estas acciones son consideradas esenciales para consolidar la reducción de la pobreza y la protección de los sectores más afectados por la vulnerabilidad económica.

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