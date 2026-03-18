Más de 700 personas hicieron fila bajo la lluvia por 9 puestos de trabajo en Mar del Plata

Una multitud se congregó bajo la lluvia en la esquina de Independencia y Gascón, en la ciudad de Mar del Plata, en busca de trabajo. Alrededor de 700 personas formaron una fila de más de dos cuadras para postularse a nueve vacantes de un nuevo negocio que se dedicará a la importación y distribución de productos importados.

Martín Gonzales Di Bello, responsable de DBM Dream Big Moves, habló con Infobae en Vivo y contó la sorpresa que se llevó al recibir tantos postulantes y reveló que el nuevo emprendimiento ya se encuentra en la etapa final y que proyecta abrir en las próximas semanas.

En medio de la expectativa generada por el nuevo establecimiento, que importará productos tecnológicos, accesorios para celulares y pequeños electrodomésticos desde China, unas 720 personas acudieron al llamado laboral con curriculum vitae en mano.

Gonzales Di Bello explicó que la firma estaba en busca de nueve colaboradores para áreas como atención al cliente, logística, caja, chofer e incluso generación de contenido para redes sociales.

Entre los solicitantes predominaban quienes provienen de trabajos temporales, fundamentalmente conductores de aplicaciones de movilidad, quienes —según el empresario— ven estas ocupaciones como la alternativa más rápida para hacer frente a la falta de empleo estable.

“La mayoría de la gente que se postuló era desempleada. También hubo algunos que tenían trabajos temporales, con duraciones de entre tres y seis meses y muchos otros estan generando ingreso como conductores de las aplicaciones de movilidad”, dijo.

Cientos de personas forman una extensa fila en la calle, reflejando la alta demanda laboral con 700 aspirantes compitiendo por solo 9 puestos de trabajo disponibles. (La Capital de Mar del Plata)

La escena, marcada por la lluvia y la extensión de la fila, reflejó la presión creciente sobre el mercado laboral, con una alta demanda por puestos formales incluso de baja calificación y con salarios iniciales.

Crece el trabajo temporal

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Capital Humano, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la cantidad de empleos asalariados formales en el sector privado cayó de 6.385.800 a 6.189.100. Esto implica una pérdida neta de 196.700 puestos y una reducción del 3,1 por ciento.

Esta retracción ilustra una tendencia nacional. Salvo excepciones como Neuquén y Río Negro, que lograron mantener o aumentar sus niveles de empleo registrado, todas las provincias experimentaron cierres de empresas y destrucción de puestos formales, según un informe de Equilibra basado en datos oficiales.

El fenómeno de la fila en Mar del Plata coincide con una realidad de creciente informalidad y deterioro en la calidad del empleo. De acuerdo con Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, “se perdieron 200.000 puestos de trabajo en la gestión Milei, afectando principalmente a la industria y la construcción”.

En este contexto, el especialista señaló que las aplicaciones de transporte representan una salida laboral inmediata, pero cada vez más saturada. “Hay tantos nuevos conductores que las tarifas suben más lento que la inflación, lo que erosiona el ingreso real por viaje”, explicó en Infobae en Vivo.

Lorenzo Sigaut Gravina, consultor de Equilibra en Infobae en Vivo

Sigaut Gravina remarcó que la proliferación de estas alternativas no equivale a generación de empleo de calidad ni logra compensar la pérdida de puestos formales. En ese sentido, describió el escenario actual como una economía “más del rebusque”, donde crecen los empleos informales, precarios o basados en plataformas digitales.

Esa dinámica se refleja en el avance de las formas de trabajo independiente. Según datos del Ministerio de Capital Humano, la cantidad de trabajadores autónomos mostró un leve crecimiento del 1,9% en los últimos dos años, con un saldo positivo de 7.200 personas. En noviembre de 2023 había 385.800 trabajadores independientes, mientras que hacia fines de 2025 la cifra ascendió a 393.000.

El mayor incremento se registró en la categoría de monotributistas, que pasó de 2.037.800 a 2.175.100 inscriptos en el mismo período. Esto implicó un crecimiento del 6,7% y la incorporación de 137.400 personas al régimen.

“El propio Gobierno sostiene que habrá sectores ganadores y perdedores en esta reconfiguración productiva. La clave, tanto para empleadores como para trabajadores, pasa por el financiamiento, la formación y la capacidad de adaptación en un contexto de tasas de interés elevadas”, concluyó Sigaut Gravina.

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