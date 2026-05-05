Economía

Cambios en Aerolíneas Argentinas: las nuevas tarifas para viajar con mochila, carry-on o despachando

La empresa estatal modificará las condiciones de su pasaje más barato para vuelos de cabotaje, con un nuevo cobro para valijas de cabina

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Recomendaciones para no pagar un precio extra por el equipaje de mano en aerolíneas low cost
Aerolíneas Argentinas aplicará un nuevo cargo por valija de cabina en su tarifa más baja de vuelos nacionales desde mayo (Europa Press)

Aerolíneas Argentinas anunció una modificación en la política de equipaje para su tarifa más económica en vuelos nacionales, que establece el cobro del carry on a partir de los primeros días de mayo. La decisión busca equiparar las condiciones con las aerolíneas low cost y ofrecer una estructura tarifaria más segmentada y transparente.

La nueva disposición elimina la posibilidad de llevar una valija de cabina de hasta 8 kilos incluida sin costo en la tarifa base. A partir del 6 de mayo, aquellos que adquieran el pasaje más barato solo podrán ingresar con un artículo personal pequeño, como una mochila o bolso, cuyo peso máximo permitido será de 3 kilos. El resto del equipaje de mano, que antes formaba parte de la franquicia gratuita, tendrá un valor adicional.

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El precio del carry on de hasta 8 kilos para quienes elijan la tarifa base será de 42.350 pesos por tramo. Solo las tarifas superiores, como la denominada Plus, mantendrán la inclusión del equipaje de mano clásico sin costo extra. Esta decisión no tendrá impacto sobre los vuelos internacionales ni sobre los pasajes nacionales ya emitidos antes de la entrada en vigor de la nueva política.

La medida se suma a otras modificaciones recientes en la estructura tarifaria de Aerolíneas Argentinas. La empresa estatal también implementó el cobro por la selección anticipada de asientos y un recargo temporal por combustible, con el objetivo de reflejar de forma más clara los costos de cada tramo del servicio y adaptarse a un contexto de mayor competencia en el sector aerocomercial.

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La empresa estatal justificó estos cambios como parte de una estrategia para “transparentar los precios” y alinear sus condiciones comerciales a las de compañías de bajo costo que operan en el mercado doméstico. La política de tarifas segmentadas responde a la necesidad de competir en igualdad de condiciones y ofrecer al pasajero la posibilidad de elegir los servicios que realmente desea utilizar.

La exclusión del carry on de la tarifa base implica que los pasajeros que opten por el pasaje más accesible tendrán que evaluar cuidadosamente el tipo y cantidad de equipaje que llevan. Desde el 6 de mayo, el equipaje permitido sin costo en la tarifa base será solo el artículo personal de hasta 3 kilos, que debe caber debajo del asiento delantero. Si el pasajero necesita llevar una valija de cabina, tendrá que abonar el monto adicional estipulado por tramo.

Solo un bolso o mochila de hasta 3 kilos estará permitido de forma gratuita en la tarifa base (Europa Press)
Solo un bolso o mochila de hasta 3 kilos estará permitido de forma gratuita en la tarifa base (Europa Press)

La decisión de Aerolíneas Argentinas afecta exclusivamente a los vuelos de cabotaje. Las condiciones para los vuelos internacionales permanecen sin cambios, y aquellos usuarios que hayan comprado pasajes antes de la fecha de entrada en vigencia de la nueva política conservarán los derechos de equipaje según las reglas anteriores. La actualización tarifaria no tiene efecto retroactivo y solo regirá para nuevas compras a partir de mayo.

La comparación con las aerolíneas low cost surge del hecho de que estas compañías ya cobran por el equipaje de mano desde hace tiempo. Aerolíneas Argentinas busca así evitar distorsiones en la comparación de precios y permitir que los usuarios tomen decisiones de compra más informadas y ajustadas a sus necesidades. La segmentación tarifaria se presenta como una manera de ofrecer opciones más flexibles para quienes viajan únicamente con un bolso pequeño y no requieren equipaje adicional.

El costo de 42.350 pesos para el carry on se aplicará por cada tramo, lo que significa que un viaje ida y vuelta sumará el doble de ese importe si el pasajero opta por la tarifa base y necesita llevar valija de cabina. El nuevo esquema de tarifas y franquicias apunta a clarificar el costo real de cada componente del servicio y a reducir la percepción de que ciertas tarifas son más económicas de lo que realmente resultan al sumar servicios adicionales.

La modificación en la política de equipaje responde a una tendencia global en la industria aérea, donde muchas compañías avanzan hacia la desagregación de servicios a fin de competir en precios y ofrecer alternativas más personalizadas. La decisión de Aerolíneas Argentinas fue comunicada a través de sus canales oficiales y replicada por los principales medios, que destacaron el impacto de la medida en el mercado local y en la dinámica de competencia con empresas de bajo costo.

El ajuste tarifario de Aerolíneas Argentinas también introduce un cambio en la experiencia de viaje para los usuarios de la tarifa base. Quienes viajen con un solo bolso pequeño no verán alterado el precio de su pasaje, pero quienes requieran llevar equipaje de mano deberán abonar el importe extra. Esta diferenciación busca responder a las demandas de distintos perfiles de pasajeros y optimizar la gestión del espacio en cabina.

La implementación de la nueva política se anunció con algunos días de anticipación para permitir que los usuarios se informen y planifiquen sus viajes con conocimiento de las condiciones vigentes. La medida no afecta reservas previas y la comunicación oficial subrayó la importancia de consultar las condiciones tarifarias antes de efectuar la compra de un pasaje.

La actualización de la política de equipaje es parte de un proceso más amplio de revisión de costos y servicios en Aerolíneas Argentinas, en línea con la evolución del sector aerocomercial tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo declarado de la compañía es ofrecer una estructura de precios más comprensible y ajustada a la realidad del mercado, sin alterar las condiciones para quienes ya adquirieron sus boletos bajo las reglas anteriores.

El nuevo régimen de equipaje se suma a una serie de medidas implementadas por la empresa estatal en los últimos meses, entre las que se encuentran el cobro por selección anticipada de asientos y ajustes en los recargos por combustible. Estas decisiones buscan garantizar mayor previsibilidad en los precios y adaptarse a las demandas de un público cada vez más heterogéneo, con diferentes expectativas y necesidades en materia de servicios a bordo.

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