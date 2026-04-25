Tras el temporal histórico que afectó a Chaco, reforzaron la asistencia a las familias que fueron evacuadas

Las autoridades indicaron que el foco de preocupación está puesto en los parajes rurales (Facebook: Prensa NORTE)

Luego de las intensas precipitaciones que se registraron esta semana en la provincia de Chaco, el subsecretario de Defensa Civil, Gustavo Santos, aseguró que la complejidad de la situación era tal que aún no había cifras oficiales de la cantidad de personas afectadas. No obstante, indicó que hubo registros de inundaciones, evacuaciones y serios problemas de acceso en los parajes rurales.

La región que comprende a las localidades de Villa Río Bermejito, Fortín Lavalle y alrededores fue la más afectada por la acumulación de agua. Por este motivo, se desplegó un operativo conjunto entre áreas del Gobierno, los bomberos voluntarios, la Policía, municipios y vecinos para atender la magnitud de la emergencia.

A pesar de esto, la situación en Juan José Castelli comenzó a mostrar mejoras tras los operativos de drenaje implementados en las zonas urbanas. El uso de bombas facilitó una reducción significativa del nivel del agua, lo que permitió que varias familias regresaran a sus viviendas.

“No estamos lejos de controlar la situación en Castelli, si el clima acompaña”, afirmó Santos, según las declaraciones recopiladas por el medio Libertad Digital. Sin embargo, advirtió que el foco de atención se desplaza hacia el norte provincial.

Así quedó el centro de Juan José Castelli tras el temporal (Facebook: Luis Fabian Barrionuevo)

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, el día después del temporal se registró que el agua alcanzó una altura de más de 70 centímetros en el interior de algunas viviendas. Por esta razón, varias familias sufrieron grandes pérdidas materiales.

En los operativos de asistencia también estuvieron presentes los efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes se avocaron a distribuir alimentos y brindar asistencia médica en las zonas más carenciadas de Juan José Castelli. Según los registros oficiales, las autoridades trasladaron a un total de 300 personas hacia los tres centros comunitarios en funcionamiento.

Las autoridades indicaron que hubo una caída de más de 300 milímetros de agua (Facebook: A todo ritmo Las Toscas Santa Fe)

Hasta el momento, uno de los principales desafíos para la región es la combinación de lluvias locales con el ingreso de caudales provenientes de otras provincias. El subsecretario de Defensa Civil explicó que “el río trae caudales desde Salta por las lluvias de semanas anteriores, y eso agrava el escenario porque el agua queda y no escurre con facilidad”.

Aunque el funcionario destacó que las alertas meteorológicas activaron los protocolos de emergencia, permitiendo movilizar recursos humanos y materiales, subrayó que “no hay obra hídrica que soporte 300 o 400 milímetros en pocas horas”. Por este motivo, consideró que se trató de un fenómeno de magnitud “extraordinaria”.

La Gendarmería Nacional trabajó en los operativos de asistencia a las familias afectadas

De hecho, el funcionario local indicó que el número de personas evacuadas varía constantemente y resultaría difícil de precisar en tiempo real. Si bien numerosas familias ya pudieron regresar a sus hogares, otras permanecen bajo asistencia, sobre todo en zonas rurales. “Es una cantidad importante de personas que debieron ser evacuadas o asistidas”, afirmó.

En simultáneo, en los centros de evacuación y durante el retorno a las viviendas, se aplicaron protocolos sanitarios con la intervención de equipos de salud. Por esto, los profesionales realizaron controles para detectar posibles enfermedades o complicaciones derivadas de la inundación, con especial énfasis en la búsqueda de picaduras o infecciones.

Varios barrios quedaron bajo el agua (Facebook: Chaco Impenetrable)

Por otro lado, Santos insistió en la necesidad de mejorar la planificación local frente a eventos meteorológicos extremos, en un contexto marcado por el cambio climático. “Cada municipio debe trabajar sobre sus sistemas de desagüe, lagunas y reservorios para aliviar el impacto”, aconsejó.

Registraron una impactante caída de granizo y lluvia en Córdoba

Durante la tarde del viernes, diversos sectores de Córdoba experimentaron tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas de viento, lluvias intensas en cortos períodos y caída de granizo. Río Tercero fue una de las localidades más afectadas, donde las precipitaciones intensas y la fuerte actividad eléctrica marcaron la jornada.

En cuestión de minutos, el fenómeno tiñó de blanco la ciudad (Facebook: El Diario de San Luis)

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, se informó que en Río Tercero cayeron 22 milímetros de agua, mientras que en Almafuerte se registró un acumulado de 32 milímetros. Las imágenes que circularon posteriormente mostraron calles cubiertas de hielo tras la caída de granizo, y videos registraron cómo las vías se transformaron en ríos de hielo.

Se estima que la caída del agua varió entre los 22 y los 32 milímetros (Facebook: Fm Mi Tierra Río Tercero)

El evento generó un marcado descenso de temperatura en la región. En la capital provincial, la máxima alcanzó 26 grados y, tras la granizada, se produjo una disminución térmica notable. Los meteorólogos prevén que la tormenta continúe su desplazamiento hacia el noreste cordobés.

En la ciudad cayeron más de 20 milímetros de agua (Facebook: Mónica Bibi Quevedo)

Por este motivo, para el sábado, se anticipa un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas especialmente a partir del mediodía. Asimismo, se espera el ingreso de una masa de aire frío, que provocará un descenso térmico, con temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 22 grados.

El domingo persistirá la nubosidad, aunque la inestabilidad irá disminuyendo. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 19 grados, consolidando una tendencia de ambiente fresco y cubierto. Hacia el inicio de la próxima semana, se mantendrá el clima otoñal, con abundante nubosidad y temperaturas acordes a la estación, anunciaron especialistas.