Se fugó la “falsa médica” de Chaco y tiene órden de captura

Secuestraron insumos médicos y documentación falsificada en el domicilio de la falsa médica del Chaco

La policía de Chaco activó un pedido de captura para Lidia Mabel Ojeda, acusada de ejercer como médica ilegalmente en hospitales de la provincia. Sin embargo, luego de las investigaciones y los allanamientos realizados, se sospecha que la mujer se fugó, ya que abandonó su residencia semanas antes de que la causa tomara estado público. La causa quedó caratulada como ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título.

Según el fiscal Gustavo Valero, Ojeda se habría ido de su casa semanas atrás. La mujer con pédido de captura es docente de Plástica, acusada de suplantar identidad y ejercer como médica en Quitilipi y Presidencia de la Plaza, donde la sospechosa habría utilizado la matrícula de un profesional para atender pacientes desde 2024.

Valero relató sobre el allanamiento que “se encontraban los hijos de la mujer” y aclaró que la Justicia deberá investigar cómo era el contrato. “Aprantemente ella solo intervenía los fines de semana, pero vamos a tener que ver en otra causa cómo era el sistema de contrabando”, indicó el fiscal.

Las autoridades provinciales dispusieron un pedido de captura nacional para Ojeda, quien no estaría en la provincia

El operativo se desplegó el viernes en una vivienda del barrio San Cayetano de Sáenz Peña, donde, según la División Investigaciones Complejas del Interior, Ojeda residía de manera habitual. Durante el allanamiento, los agentes incautaron insumos médicos como agujas hipodérmicas, bisturíes, jeringas, sondas urinarias, uniformes de enfermería y chaquetas médicas. Además, hallaron documentación relacionada con pacientes y fragmentos quemados de papeles, entre ellos un sello del Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi.

La causa se tramita bajo el artículo 247° del Código Penal Argentino, establece sanciones para quienes, sin poseer título o habilitación, ejerzan actos propios de una profesión cuya actividad se encuentra reglamentada por la autoridad competente. La norma contempla penas de prisión de entre 1 y 3 años para quienes usurpen títulos o ejerzan profesiones sin autorización legal.

La investigación sigue su curso ante la fiscalía interviniente, mientras continúa la búsqueda de la acusada en diferentes puntos del país. La situación generó alarma en los hospitales donde trabajó y reavivó el debate sobre los controles en la validación de títulos profesionales en el sistema de salud chaqueño.

La denuncia inicial fue presentada por Orlando Di Núbila, director de Zona Sanitaria II, ante la comisaría de Machagai, tras recibir reportes de médicos del hospital de Quitilipi. Alfredo Acuña, actual director del nosocomio, transmitió las inquietudes al denunciar la presencia de una supuesta médica que realizaba guardias y atendía a pacientes.

Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, uno de los centros donde trabajaba Ojeda como falsa médica

Di Nubila explicó que la mujer fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación”. Además, el director señaló que Ojeda estuvo utilizando la falsa matrícula desde agosto del año pasado: “Aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”.

La mujer firmó 9 actas de defunción: “Atendió a personas que luego fallecieron”. El expediente cuenta con fotocopias certificadas de actuaciones electrónicas, registros del libro de guardia y copias de derivaciones al Hospital 4 de Junio, firmadas por la imputada con la matrícula apócrifa.

Según la investigación, Ojeda habría trabajado en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza con la matrícula profesional MP 6822, que corresponde al doctor Horacio Daniel Vázquez, dato corroborado por el Ministerio de Salud Pública.

Lo único que se sabe sobre la delincuente es lo comentado por Di Núbila: “Le decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay, pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, ósea que no guardaba relación con todo lo que contaba”.

La fiscalía ordenó el pedido de aprehensión provincial y el inicio del trámite para la captura nacional de la sospechosa, según indicaron fuentes policiales a Diario Norte. La causa sigue abierta y las autoridades continúan con los operativos para localizar a la acusada y esclarecer el alcance de sus acciones.