Economía

Por qué se vendieron apenas 15.000 autos del cupo 2025 y la electromovilidad sigue siendo baja en el país

El crecimiento de autos híbridos y eléctricos superó el 300% en el primer trimestre, pero un año atrás la oferta era mínima. Para 2026 hay un mercado potencial de 85.000 autos. ¿se venderán?

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Ford Territory Híbrida
Los autos híbridos llegaron para ofrecer a los usuarios una alternativa intermedia entre los modelos convenciales a gasolina y los costosos electricos 100%

Aunque todavía genera cierta desconfianza y escepticismo, la llegada de los autos híbridos es uno de los mayores cambios de la industria automotriz argentina.

Para justificarlo hay tres argumentos irrefutables.

Por un lado está el aumento de la oferta en todo el mundo, debido a la decisión de la mayoría de las marcas de apostar a esta tecnología para sostener sus niveles de rentabilidad y respetar las regulaciones ambientales.

La segunda razón es que, efectivamente, consumen menos combustible que un auto convencional, y dependiendo de qué clase de hibridación tengan, pueden generar de un 20% a un 60% de ahorro. La variable es el tamaño de la batería, que incide sobre el precio.

La tercera, auténticamente argentina, es el cupo habilitado por el Gobierno en 2025, para que 50.000 unidades con esta tecnología o 100% eléctricas, puedan traerse al país desde países de extrazona sin pagar el arancel de importación del 35% que corresponde por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que firmaron Argentina y Brasil y rige hasta junio de 2029. Ese acuerdo admite cupos para mantener acotados los volúmenes de vehículos producidos fuera del Mercosur.

El comportamiento del mercado

De los 50.000 autos asignados a fábricas e importadores el año pasado, el 70% entró al país entre diciembre y enero pasados, por lo tanto, recién las cifras de ventas del primer trimestre del año son un reflejo del impacto en el mercado automotor local.

Ford Territory Híbrida
El Ford Territory llegó con el cupo del Gobierno y desplazó al Toyota Corolla Cross del primer lugar que tenía en 2025

En efecto, el reciente informe elaborado por el Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA) muestra el contraste entre el mercado de autos electrificados de 2025 y el actual, con un crecimiento del 313,2%. En 2025 se habían vendido 4.808 autos entre las cuatro opciones de propulsión, y este año, al cerrar marzo se alcanzaron los 19.867 vehículos.

Pero lo más interesante para evaluar es la cantidad de híbridos comunes (HEV), híbridos suaves (MHEV), híbridos enchufables (PHEV) y los 100% eléctricos (BEV) dentro de estas casi 20.000 unidades, pues los porcentajes de aumento son demasiado relativos al depender de tan bajo punto de partida.

En el primer trimestre de 2025 no había facilidades para comprar este tipo de vehículos con beneficios impositivos o arancelarios. La mayoría eran autos brasileños, los Toyota Corolla y Corolla Cross, algunos pocos chinos como los BAIC, y el resto europeos o norteamericanos y mexicanos de segmentos muy específicos como Renault Kangoo E-Tech o Ford F150 y Ford Maverick.

El 70% de los autos del cupo entraron al país entre diciembre y enero, pero solo se vendieron 15.000 unidades. Esto deja un remanente de 35.000 para este año. (Chinatopix via AP)
El 70% de los autos del cupo entraron al país entre diciembre y enero, pero solo se vendieron 15.000 unidades. Esto deja un remanente de 35.000 para este año. (Chinatopix via AP)

Así fue como los Híbridos autorecargables o convencionales, los que más había en el mercado, fueron los que menos crecimiento tuvieron, un 212 por ciento. Algo similar ocurrió con los Mild-Hybrid o híbridos suaves, que subieron un 271 por ciento. En cambio, por tener un mercado casi inexistente, el crecimiento de los 100% eléctricos fue de un 882%, y el de los híbridos enchufables alcanzó nada menos que el 5.435 por ciento, porcentajes que no expresan volumen, sino tasas de adopción de una tecnología que casi no estaba disponible.

Por qué 2026 puede ser mucho mejor

Son los números reales los que muestran la cuota de mercado que han logrado estos vehículos en los primeros tres meses del año. Los híbridos comunes tuvieron ventas por 11.905 automóviles, 8% del total del mercado. Los híbridos enchufables fueron segundos en volumen, con 3.487 automóviles, un 2,3% del total de patentamientos del período. Los híbridos suaves sumaron 2.835 autos, equivalentes al 1,9%, y los autos totalmente eléctricos fueron 1.640 unidades, apenas un 1,1% del total.

La suma de las cuatro tecnologías electrificadas, los 19.825 vehículos representa el 13,3% del mercado. Parece poco para la “revolución” que se percibe en la calle, en especial por la cantidad inusual de autos chinos.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que el cupo de 2025 fue de 50.000 autos y se vendieron aproximadamente 15.000 unidades (hay 4.500 que no son del cupo sino que vinieron de Brasil, Estados Unidos y Europa por fuera del programa del Gobierno), el remanente del año pasado es de 35.000, que se sumarán a los 50.000 de este año.

Si la expectativa de los usuarios es la que se cree, todos esos autos deberían venderse, y si el mercado cierre el año con 650.000 unidades, los 100.000 autos electrificados representarán un razonable 15 por ciento.

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