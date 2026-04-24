Economía

Por primera vez en 33 años se licitará la remodelación de la terminal de Retiro: se hará sin recursos del Estado

Es el principal nodo del transporte terrestre de larga distancia. La decisión pone fin a la concesión de TEBA S.A., del empresario Néstor Otero

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La concesión de Retiro tuvo sucesivas renovaciones sin licitación
La concesión de Retiro tuvo sucesivas renovaciones sin licitación

El Gobierno convocará a una licitación pública para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro. El esquema de concesión de la estación más importante del transporte automotor de pasajeros será con financiamiento 100% privado.

Según informó la secretaría de Transporte, el decreto 273/2026 declaró de interés público una iniciativa privada que “fue presentada por un conjunto de empresas y evaluada por las áreas competentes en la materia, que elaboraron el correspondiente informe circunstanciado", recomenando esa declaración.

El proyecto “se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado”.

La concesión tendrá una vigencia de 30 años. Durante ese período, el concesionario “asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional”.

La Terminal es el principal nodo de transporte terrestre de larga distancia del país, por donde circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año —con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta— y que opera más de 300.000 servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes.

De este modo, se pone fin a una concesión otorgada en 1993, actualmente vencida, a cargo de la empresa TEBA S.A., de Néstor Otero, que “con el paso de los años evidenció un deterioro sostenido en la calidad del servicio, con instalaciones deficientes, problemas de seguridad, falta de iluminación adecuada y condiciones de confort insuficientes que en nada beneficiaron a los millones de usuarios que transitan la terminal”, remarcó la secretaría de Transporte.

Por la terminal de Retiro pasan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año
Por la terminal de Retiro pasan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló a través de su cuenta de X: “La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio”. Esto incluye la incorporación de nuevas dársenas y una planificación en base a un posible aumento de la demanda a futuro.

El Palacio de Hacienda será la autoridad encargada de llevar adelante el proceso, incluyendo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación y la adjudicación, conforme al régimen vigente.

Una concesión vigente desde 1993

Según explicó Transporte en su comunicado, la Terminal de Ómnibus de Retiro es operada desde 1993 por la empresa TEBA S.A., a cargo desde aquel entonces de Nestor Otero y hoy en día por sus herederos, que obtuvo la concesión original tras una licitación pública. El contrato, con vencimiento inicial en 2005, fue luego prorrogado de manera directa hasta 2015, sin que se realizara un nuevo proceso competitivo.

A partir de ese momento, la concesión continuó sin licitación vigente: entre 2015 y 2020 operó con el contrato vencido, y en 2020 se otorgó una nueva prórroga acompañada de compromisos de mantenimiento de alcance limitado. Desde entonces, “la operación se ha sostenido en condiciones precarias y transitorias, sin un marco contractual actualizado”.

Este esquema “derivó en un progresivo deterioro del servicio y en reiterados problemas de funcionamiento, evidenciados en deficiencias de infraestructura, falencias de mantenimiento, condiciones inadecuadas de seguridad y una experiencia general deficitaria para los usuarios. Si bien a lo largo de los años se impulsaron procesos licitatorios, estos fracasaron, lo que limitó los incentivos para realizar inversiones estructurales y mejorar la calidad del servicio”, señaló el comunicado.

En paralelo, “el canon mostró una significativa pérdida de valor en términos reales a lo largo del tiempo. Mientras que en la licitación original se había ofertado un monto sustancialmente superior, durante años se mantuvo en niveles considerablemente más bajos y sin actualización acorde”.

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