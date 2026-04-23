Economía

Sueldos de hasta $20 millones por mes: cuál es la escala salarial del sector económico que más crece

La minería registra remuneraciones que superan en promedio entre 25% y 30% a los de otros sectores. La mayoría de las empresas, además, suma bonos variables, lo que refuerza la competencia por atraer y retener perfiles calificados

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Técnicos y supervisores mineros perciben remuneraciones muy por encima del promedio nacional REUTERS/Agustin Marcarian
Técnicos y supervisores mineros perciben remuneraciones muy por encima del promedio nacional REUTERS/Agustin Marcarian

La industria minera es una de las más pujantes de la economía argentina. Impulsada por proyectos millonarios en marcha y en desarrollo, el sector protagoniza récords en exportaciones y lidera la generación de empleo calificado, con sueldos que superan ampliamente la media nacional. La demanda global, la escasez de perfiles técnicos y la llegada de nuevas inversiones consolidaron a la minería como un motor clave de crecimiento y competencia en el mercado laboral local.

De acuerdo con datos de ManpowerGroup, los salarios en el sector minero varían en función del grado de experiencia y el puesto. Las posiciones operativas parten de $2,5 millones a $3,5 millones brutos mensuales. Los técnicos y profesionales jóvenes, como perforistas o geólogos junior, perciben entre $4 millones y 5 millones de pesos.

En los niveles intermedios —donde se ubican supervisores, especialistas en seguridad ambiental o geólogos senior— la remuneración oscila entre $5 milllones y 8 millones de pesos. Para los perfiles más especializados o de liderazgo, la escala va de $9 millones hasta $13 millones por mes, en función de la experiencia y la complejidad de las tareas.

En tanto, la consultora Michael Page estableció que técnicos y especialistas perciben $1,8 millones a $3,2 millones, los supervisores de $6 millones a $8,5 millones, un jefe de área obtiene entre $8 millones y $10 millones y quienes ocupan la función de director reciben de $14 millones a 20 millones de pesos. Por su parte, los puestos críticos o desarrollados en zonas remotas —incluyendo aquellos con esquemas de rotación 14 x 14 o para trabajos de alta montaña— registran salarios de hasta $6 millones mensuales.

El diferencial salarial respecto a otras industrias resulta notorio; ManpowerGroup estima que la remuneración en minería se sitúa entre un 25% y 30% superior a roles equiparables en otros sectores. Además, el 85-90% de las empresas del rubro incorporan bonos variables, lo que intensifica la competencia por atraer profesionales especializados.

La escasez de talento incrementa la demanda y la remuneración

El principal obstáculo estructural continúa siendo la insuficiencia de trabajadores calificados. ManpowerGroup señala que el 64% de los empleadores argentinos reporta dificultades para cubrir posiciones, y entre los sectores más afectados destaca el energético, entre ellos la minería.

Una de sus principales líneas de pensamiento fue la articulación entre la minería y otras actividades económicas, especialmente el sector agrícola.
El auge de la minería y la escasez de talento impulsan la competencia entre empresas por profesionales especializados

Esta problemática incide directamente en la estrategia de recursos humanos. Las empresas recurren a esquemas de relocalización, aceleran procesos de capacitación y diseñan alternativas de trabajo más flexibles para captar perfiles escasos.

Según Michael Page, la propuesta de valor que seduce a profesionales de mandos medios y ejecutivos va más allá del salario. Álvaro Parker, managing director de PageGroup en Argentina, Chile y Perú, afirmó al respecto: “En el segmento de mandos medios a ejecutivos, los inversores internacionales deben comprender que la propuesta de valor va más allá de la compensación económica. Al talento actual le atraen los proyectos desafiantes y con impacto, junto con posibilidades concretas de crecimiento. De hecho, de acuerdo con el 35% de los profesionales, el desarrollo es una de sus principales expectativas”.

Los nuevos proyectos mineros y el impacto en la balanza comercial

La fuerte expansión del sector, reflejada en el arribo de cuatro nuevos proyectos de litio entre 2024 y 2025 que permitieron llevar a siete el número de minas de litio en actividad, fue clave para alcanzar exportaciones récord por USD 905 millones, equivalentes al 15% del total.

De acuerdo a cifras oficiales, las exportaciones mineras acumuladas entre enero y diciembre alcanzaron USD 6.037 millones, un valor sin precedentes para la Argentina y un aumento del 29,2% respecto al año anterior. Dentro de este resultado, los minerales metalíferos aportaron USD 4.948 millones, es decir, el 82% del total, cifra en la que sobresale el oro con USD 4.078 millones, mientras que el litio representó USD 905 millones, ambos máximos históricos.

La combinación de precios internacionales favorables, el inicio de nuevas explotaciones y la consolidación de operadores tradicionales incidieron en la ampliación de la base exportadora. El Gobierno Nacional considera que la dinámica del sector y las inversiones apalancadas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) resultarán en un crecimiento exponencial de la balanza comercial minera.

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