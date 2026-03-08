Las exportaciones mineras crecieron 80% y superaron los USD 800 millones en enero, el mejor arranque de año del sector

El sector minero cerró enero con un superávit comercial de USD 708 millones, impulsado por mayores exportaciones de metales y litio REUTERS/Agustin Marcarian

El año arrancó con un fuerte alza en las exportaciones mineras argentinas. Según informó la Secretaría de Minería de la Nación, en enero de 2026 los envíos de minerales al exterior totalizaron USD 812 millones, un récord histórico para ese mes y casi el doble de los USD446 millones registrados en enero del año pasado.

El salto equivale a un crecimiento interanual de 82,1%. Además, se sitúa un 168,4% por encima del nivel promedio de 2010 - 2025 para el primer mes del año.

Con estos números, las exportaciones mineras representaron el 12,1% de las ventas externas totales del país, casi uno de cada ocho dólares.

En este sentido, la balanza comercial minera registró en enero un superávit de USD 708 millones, un salto de 188% frente a los USD246 millones del mismo mes de 2025. La mejora respondió principalmente al aumento de las exportaciones de oro, impulsadas por la suba de su precio internacional durante 2025, y también a mayores envíos de plata y carbonato de litio equivalente (LCE).

Del total exportado durante enero de 2026, puntualizó la Secretaría de Minería, USD 707 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que representó un aumento interanual de 86,8% respecto al mismo mes de 2025 para esta categoría.

Esta clase de productos representó el 87% de las exportaciones mineras totales del mes. La lista es encabezada por el oro, que, con USD581 millones, representó el 71% del total exportado. Le sigue la plata con USD116 millones, que totalizó el 14% de los envíos mineros argentinos al exterior. Las exportaciones de plata subieron un 227% interanual (USD80 millones más que en 2025). Los restantes USD10 millones (1,3% del total exportado) se explican por otros minerales metalíferos, como por ejemplo el plomo.

En tanto, en el caso del litio, en enero se exportaron un total de USD96 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 74,5%, lo que marcó el récord histórico de exportaciones para el mes analizado. En el ranking de minerales exportados, el litio se ubicó en el tercer lugar, por debajo del oro y la plata. Así, el llamado ‘oro blanco’ explicó el 11,9% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis.

El oro lideró las ventas externas del sector con USD581 millones y explicó más del 70% de las exportaciones mineras del mes REUTERS/Ilya Naymushin/Archivo

Este incremento interanual del valor exportado fue explicado por un aumento en los volúmenes exportados del 42% y también por una suba en los precios internacionales.

El resto de los productos mineros alcanzaron los USD9 millones exportados en enero, lo que representa una disminución interanual del 27,7%. Parte de ese total, unos USD7,1 millones, correspondieron a minerales no metalíferos, destacándose boratos, ácido ortobórico y bentonita. Además se exportaron USD2 millones de rocas de aplicación, donde cales explica el 53% del rubro.

Respecto al destino de las exportaciones, los Estados Unidos, Suiza, India y China explicaron el 76% de los destinos de las exportaciones mineras totales, lo que significó alrededor de USD621 millones.

El dato llegó en un momento en la que el Gobierno avanza con cambios regulatorios que el sector considera clave para habilitar nuevos desarrollos. A fines de febrero, el Senado otorgó media sanción a una reforma de la Ley de Glaciares, que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y ampliar las posibilidades de inversión minera en zonas actualmente restringidas.

El proyecto, que modifica la norma vigente, ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo convocó a audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo con el objetivo de incorporar opiniones de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

La minería podría exportar más de USD40.000 millones al año hacia 2035

La Argentina viene de marcar otro récord en el período anterior. Según datos de la misma secretaría, las exportaciones mineras alcanzaron en 2025 un total de USD6.037 millones, el valor anual más alto registrado desde que existen datos consolidados del sector. De hecho, el monto exportado ese año representó un incremento de 29,2% respecto de 2024, cuando las ventas externas sumaron USD4.674 millones.

El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los USD6.000 millones en un solo año.

Con vistas al futuro, las proyecciones para el sector resultan optimistas en materia de exportaciones. Con varios proyectos ya en marcha, un informe de Morgan Stanley estima que las exportaciones mineras de Argentina podrían crecer un 700% para 2035 y alcanzar los USD40.000 millones anuales. El mismo informe señala que los principales desarrollos mineros identificados en el país podrían atraer más de USD50.000 millones en inversiones de capital y llevar los ingresos por exportaciones mineras de USD5.000 millones en 2025 a USD40.000 millones en 2035.

El litio se ubicó como el tercer mineral más exportado y alcanzó USD 96 millones en enero, con un fuerte crecimiento interanual REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

La entidad subrayó la relevancia del marco legal e impositivo que establece el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece acuerdos de estabilidad fiscal por 30 años y tasas competitivas con el objetivo de atraer grandes inversiones.

Interés internacional en la minería argentina

El interés de los grandes jugadores del sector quedó reflejado la semana pasada en la convención minera más importante del mundo, la Prospectors & Developers Association of Canada Convention, que se realiza todos los años en Toronto.

Allí, gobernadores y funcionarios argentinos se reunieron con ejecutivos de algunas de las mayores compañías mineras del planeta, entre ellas Rio Tinto, BHP, Glencore, Fortescue, First Quantum Minerals, Pan American Silver, SSR Mining y McEwen Mining. Del lado argentino participaron representantes de ocho provincias con actividad minera. Entre ellas, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Cruz, La Rioja, Mendoza y Río Negro.