Un segmento que no para de crecer: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV medianos más vendidos de 2026

Los SUV medianos ya tienen el 43% del mercado de esta tipo de vehículos y sigue llegando nuevos modelos. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Que los autos SUV hayan alcanzado el 45% del mercado automotor argentino es el más claro símbolo del cambio de hábitos y usos que tienen los consumidores. Los hatchback, los sedanes e incluso las pickup compactas y medianas, no pueden combatir este tipo de vehículos que tienen el confort de un auto y la destreza de un utilitario liviano. Gana en tamaño frente a los primeros, pierde en capacidad de carga en la comparación con una camioneta, pero al final del día, es la elección que prevalece.

En la Argentina, esa explosión por los SUV llegó un poco tarde porque entre el impuesto PAIS, el arancel de importación y el impuesto al lujo, no era negocio traer este tipo de auto hasta 2024, ya que quedaban muy caros y con poco mercado. Pero desde que se abrió la importación sin barreras burocráticas como eran las SIRA, comenzó un proceso de migración de usuarios a estos “autos altos” aprovechando una variedad de ofertas, segmentos y tecnologías que no es tal en las otras categorías de autos.

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Los más accesibles son también los más vendidos. Se los conoce como B-SUV, representan el 50% de todos los SUV, y en general son modelos que equivalen a un auto compacto, sea sedán o hatchback, con los que en muchos casos comparten parte de su equipamiento, desde motor y transmisión, hasta tablero, luces o paragolpes. Hay marcas que crearon el SUV como una extensión de su auto más accesible, pero otras que decidieron entrar fuerte con un modelo con diseño propio y distintivo.

Esos autos tienen precios que van desde los $33.000.000 como es el caso del Citroën Basalt, hasta los $46.120.000 que cuesta un Peugeot 2008. En el medio hay todo tipo de ofertas como el Renault Kardian ($37.310.000), el Volkswagen Tera ($36.755.250), el nuevo Chevrolet Sonic ($38.390.900), o el Toyota Yaris Cross ($41.464.000), entre otros.

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Pero los C-SUV, los que pertenecen a los vehículos medianos, empezaron a crecer en el mercado también y ya son el 43% de la categoría. Son vehículos más voluminosos, que tienen un largo de más de 4.40 m, capacidad para 5 adultos en su interior y un volumen de carga en la parte posterior que en muchos casos podría incluir una tercera fila de asientos.

Los 10 C-SUV más vendidos de 2026

Ford Territory es el SUV-C más vendido del año

1. Ford Territory

Domina el mercado luego de cinco meses de operaciones con 8.983 unidades, que le permiten duplicar la performance de sus más cercanos rivales. Territory se fabrica en China por JMC, socio estratégico de Ford, y se comercializa en 3 versiones en Argentina. Las dos originales eran las nafteras, SEL y Titanium, y desde noviembre del año pasado está también disponible la Híbrida. Los precios van desde los $48.861.930 hasta los $56.908.020.

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El nuevo VW Taos ahora llega importado desde México

2. Volkswagen Taos

Hasta mediados del año pasado era el SUV argentino de este segmento, que hacía frente al Toyota Corolla Cross brasileño. Pero desde entonces, por estrategia de la marca, la fábrica de General Pacheco quedó sólo para Amarok, y los nuevos Taos llegan desde México. La renovación fue estética pero también mecánica incorporando la nueva caja de velocidades de 8 marchas. Se vende en tres versiones con precios que van desde los $57.511.750 hasta $66.319.150. En lo que va del año se patentaron 4.913 unidades.

La Toyota Corolla Cross es brasileña y fue la referencia de la categoría dos años atrás

3. Toyota Corolla Cross

Se fabrica en Brasil y fue la referencia de los último dos años en la categoría, especialmente por ser la única alternativa que ofrecía un motor híbrido convencional. Corolla Cross se vende en el mercado argentino con seis versiones, iniciando la gama con un modelo naftero y un precio de $51.918.000 para terminar en el GR-Sport, también naftero y un precio de $64.083.000. Entre enero y mayo se vendieron 4.809 autos.

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El Jeep Compass se destaca por su versión 4x4 de 272 CV como una de las más performantes de la categoría. (Cortesía JEEP)

4. Jeep Compass

Aunque la marca fue una de las que más cayó en ventas en la comparación interanual, el Compass se mantiene entre los modelos más vendidos en Argentina con 3.313 unidades. Se fabrica en Brasil como todos los Jeep regionales (Renegade y Commander), y tiene dos tipos de equipamiento: tracción simple y tracción integral. Entre los primeros hay cuatro niveles de equipamiento con precios que van desde los $56.920.000 hasta $60.210.000; en tanto que la versión 4x4 es única, tiene también el motor 2.0 turbo de 272 CV y su precio sube a $72.930.000.

Baic BJ30, el auto de una marca china con mejor desempeño de 2025

5. Baic BJ30

Este es el primer modelo de una marca china en el ranking de ventas. Llegó a los 3.306 patentamientos en cinco meses y se comercializa en dos versiones híbridas, una de tracción simple que entra al cupo que no paga arancel de importación, y otra que es 4x4 y sí lo paga por pasarse del precio mínimo. Sus precios se publican en dólares, y son de USD 35.800 y USD 42.500.

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Nuevo Nissan Kicks, ahora en el segmento C, es una de las últimas novedades en esta categoría

6. Nissan Kicks

Es nuevo en el mercado, llegó a fines de año pasado para renovar completamente la propuesta regional de Nissan, que llegaba hasta el Kick anterior, auto del segmento B compacto. Se produce en Brasil y se venden en tres versiones que empiezan con un precio de $52.990.000 y llegan gasta un valor de $59.990.000. A pesar de tener poco tiempo en el mercado, en lo que va del año llevan patentados 2.415 automóviles.

El BYD Song Pro es el híbrido enchufable más vendido en Argentina

7. BYD Song Pro

Este vehículo es el primer híbrido enchufable de la lista. Es chino, llegó en octubre del año pasado al mercado argentino como una de las avanzadas de la compañía. Tiene dos versiones de equipamiento distintas con leves subas en los precios oficiales. La versión de acceso es la GL, con un precio de USD 35.490. En tanto la más equipada, denominada GS, se vende en USD 37.490. Hasta mayo llevaban vendidas 2.020 unidades.

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Chevrolet Captiva. Es chino pero tiene el respaldo de General Motors. También es un híbrido enchufable

8. Chevrolet Captiva

Este modelo también llegó a Argentina este año, y aunque es fabricado por SAIC, el socio local de General Motors, es un vehículo que proviene igualmente de China. Es otro modelo que ofrece tecnología electrificada, en este caso es un híbrido enchufable que se comercializa en una sola versión de equipamiento. En lo que va del año se vendieron 1.487 unidades y su precio es de $52.740.900.

Chery Tiggo 7. Viene de China y es un Mild-Hybrid. (Chery)

9. Chery Tiggo 7

Este es otro auto de procedencia y marca chinas. El Chery Tiggo 7 logró una buena penetración en el mercado gracias a su sistema de propulsión Mild-Hyrid que le permite entrar al cupo de los vehículos que no pagan arancel de importación. Se vende en una sola versión denominada Premium y tiene un precio de USD 32.900. Se vendieron en el año 1.341 unidades.

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Haval H6, uno de los SUV-C con mayor cantidad de versiones, tanto nafteras como híbridas

10. Haval H6

Es una de las marcas que pertenecen a Great Wall Motors (GWM), y es importada por el Grupo Antelo en Argentina. Haval H6 se vende con 5 versiones a las que esta semana se sumó una sexta denominada Pro HEV. Tienen motorizaciones térmicas e híbridas y sus precios van desde los USD 33.500 a USD 35.500 para las híbridas y desde los USD 36.500 a USD 44.400 las nafteras. En total se llevan vendidas 1.244 unidades en 2026.