Récord en petróleo y salto de dos dígitos en litio: los datos que sostienen el crecimiento de la minería en Argentina

"Según estimaciones, Argentina podría pasar de producir 37.500 toneladas de carbonato de litio en 2022 a más de 200.000 toneladas anuales hacia 2030", indicó Christian (Foto: Shutterstock)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad minera en Argentina mantuvo una tendencia positiva durante los dos primeros meses de 2026. El nivel general del IPI minero presentó un aumento acumulado de 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se fundamenta en el desempeño de dos sectores clave: la extracción de petróleo crudo y la categoría de minerales no metalíferos, donde se incluye el carbonato de litio.

De acuerdo con el informe oficial, la extracción de petróleo crudo mostró una variación acumulada interanual del 16,3% en el primer bimestre. Por su parte, el rubro de minerales no metalíferos y rocas de aplicación cerró el mismo periodo con un alza del 16,7 por ciento. En contraste, otros sectores como la extracción de gas natural y los minerales metalíferos (oro y plata) registraron caídas del 4,2% y 10,4% respectivamente en el acumulado anual.

La dinámica del sector de hidrocarburos

La industria petrolera alcanzó niveles de producción históricos. Durante febrero de 2026, el índice específico de extracción de petróleo crudo y gas natural, junto con sus servicios de apoyo, creció un 2,8% respecto al mismo mes de 2025. El acumulado de los dos primeros meses para este conjunto de actividades se situó en un 4,1% positivo.

La producción de petróleo crudo por sí sola fue el motor principal, con un salto interanual del 15,8% solo en el mes de febrero. Este fenómeno se vincula directamente con el desarrollo de los recursos no convencionales en la Cuenca Neuquina. Vaca Muerta continúa incrementando su participación en el total nacional, compensando las declinaciones en las cuencas convencionales de la Patagonia y Cuyo.

El sostenimiento de estos récords de extracción se apoya en la expansión de la infraestructura de transporte. Las inversiones en nuevos oleoductos han permitido mitigar los cuellos de botella logísticos, facilitando que el crudo llegue tanto a las refinerías locales como a los puertos de exportación. Este incremento en la oferta ocurre en un contexto global marcado por la volatilidad de precios derivada de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, particularmente las tensiones que involucran a Irán.

Sin embargo, el sector de servicios de apoyo para la extracción de hidrocarburos no acompañó esta tendencia creciente. En febrero, esta actividad sufrió una baja del 19,7% interanual, acumulando una caída del 17,1% en lo que va del año. Esta disparidad refleja una mayor eficiencia en las operaciones de campo y una estabilización en la cantidad de equipos activos frente a una mayor productividad por pozo.

El impulso de los minerales no metalíferos y el litio

El bloque de minerales no metalíferos fue el de mayor crecimiento relativo dentro del informe del Indec. En febrero, este sector subió un 14,3% interanual y en el primer bimestre mejoró 16,7%. La incidencia más significativa dentro de este grupo provino de la extracción de sal, con un aumento mensual del 53,8% y un acumulado bimestral del 46,0%.

Dentro de esta categoría, la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos mostró un alza acumulada del 35,7%. El carbonato de litio, el componente central de esta división, registró un repunte del 38% en el bimestre. La industria del litio en Argentina se encuentra en una etapa de maduración de proyectos, con nuevas plantas entrando en fase de producción comercial en las provincias del norte.

El escenario sectorial, invita a pensar que la actividad en torno al litio seguirá creciendo. Recientemente, empresas internacionales completaron hitos de infraestructura clave. La compañía australiana Galan Lithium, por ejemplo, concluyó la construcción de la fase inicial de su proyecto en el Salar del Hombre Muerto.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance. De ese total, apenas siete están ya en producción. Este tipo de avances asegura una mayor capacidad de procesamiento y exportación de carbonato de litio para los próximos meses, consolidando la posición de Argentina como uno de los principales proveedores globales para la industria de baterías.

A pesar de la expansión en la minería química y el litio, otros rubros de la minería no metalífera vinculados a la construcción mostraron signos de retracción. La extracción de rocas ornamentales cayó un 9,4% interanual en febrero, mientras que la piedra caliza y el yeso descendieron un 3,0%. La arena común para construcción, no obstante, registró una suba del 44,5% en el mes, impulsada por obras específicas de infraestructura.

El desempeño de los minerales metalíferos

El sector de los minerales metalíferos presentó el desempeño más débil del bimestre. La extracción de estos recursos bajó un 7,9% interanual en febrero y acumula un retroceso del 10,4% en el año. La caída fue transversal a los principales productos de exportación del rubro.

La producción de plata y oro, junto con sus concentrados, disminuyó un 3,6% mensual y un 11,3% en el acumulado de 2026. El impacto fue más severo en el bullón dorado o doré, que experimentó una contracción del 22,6% interanual en febrero. Esta situación se atribuye al agotamiento natural de algunos yacimientos maduros y a la falta de nuevos proyectos de gran escala que hayan entrado en operación para reemplazar el volumen perdido.