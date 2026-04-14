Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de abril

¿A cuánto opera el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.385 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 13 de octubre del año pasado. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.387,78 para la venta y $1.337,20 para la compra.
El BCRA compró USD 112 millones en el mercado
El Banco Central absorbió USD 112 millones con su intervención cambiaria del día, el 19,2% de la oferta de contado. En el transcurso de abril el saldo de compras oficiales en el mercado asciende a 1.151 millones de dólares.
Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron en USD 21 millones, a USD 45,410 millones, con la incidencia de un retroceso de 0,5% en el precio del oro, en USD 4.764,40 la onza.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer otros USD 112 millones, pero ni así pudo contener una nueva caída del tipo de cambio. El dólar oficial se alejó de los $1.400 para finalizar en $1.385, su menor valor del año. Los dólares financieros operaron todos en baja y la cotización mayorista cerró a un valor impensado hace pocas semanas: 1.354 pesos.
Con un importante monto de USD 582 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió por sexta sesión operativa seguida, solamente sostenido por las intensas compras que efectúa a diario el Banco Central.
La Argentina podrá alcanzar el acuerdo a nivel de personal técnico, conocido como staff level agreement, con el Fondo Monetario Internacional sobre la segunda revisión de su programa de USD 20.000 millones de dólares, durante esta semana, según dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.