Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.385 para la venta en el Banco Nación, el precio más bajo en seis meses. El blue se vende a $1.400. El BCRA compró USD 112 millones en el mercado

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13:15 hsHoy

¿A cuánto opera el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.385 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 13 de octubre del año pasado. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.387,78 para la venta y $1.337,20 para la compra.

13:15 hsHoy

El BCRA compró USD 112 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 112 millones con su intervención cambiaria del día, el 19,2% de la oferta de contado. En el transcurso de abril el saldo de compras oficiales en el mercado asciende a 1.151 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron en USD 21 millones, a USD 45,410 millones, con la incidencia de un retroceso de 0,5% en el precio del oro, en USD 4.764,40 la onza.

13:15 hsHoy

Se derrumbó la tasa del plazo fijo en pesos, pero el dólar sigue en baja: por qué facilita el plan del Gobierno

Con el aumento de la demanda de pesos, el Gobierno tendría margen para poner en marcha el programa para remonetizar la economía para impulsar la actividad y, al mismo tiempo, desacelerar la inflación

La baja del dólar y las tasas de interés en pesos ayudan al plan económico del Gobierno para reactivar la economía y bajar la inflación. REUTERS/Willy Kurniawan
La baja del dólar y las tasas de interés en pesos ayudan al plan económico del Gobierno para reactivar la economía y bajar la inflación. REUTERS/Willy Kurniawan

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer otros USD 112 millones, pero ni así pudo contener una nueva caída del tipo de cambio. El dólar oficial se alejó de los $1.400 para finalizar en $1.385, su menor valor del año. Los dólares financieros operaron todos en baja y la cotización mayorista cerró a un valor impensado hace pocas semanas: 1.354 pesos.

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13:14 hsHoy

El dólar cayó por sexta rueda seguida y tocó su menor valor en seis meses

La divisa mayorista cayó a $1.354, su piso desde el 13 de octubre, en una sesión con alto volumen de contado por casi USD 600 millones. El billete al público cerró a $1.385 en el Banco Nación

El dólar mayorista quedó $322 por debajo del techo de las bandas.
El dólar mayorista quedó $322 por debajo del techo de las bandas.

Con un importante monto de USD 582 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió por sexta sesión operativa seguida, solamente sostenido por las intensas compras que efectúa a diario el Banco Central.

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13:14 hsHoy

La Argentina espera recibir la aprobación del FMI esta semana para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones

Con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo en Washington, podría cerrarse en forma favorable la segunda revisión del programa de USD 20.000 millones que la entidad mantiene con el país

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva
El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

La Argentina podrá alcanzar el acuerdo a nivel de personal técnico, conocido como staff level agreement, con el Fondo Monetario Internacional sobre la segunda revisión de su programa de USD 20.000 millones de dólares, durante esta semana, según dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.

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