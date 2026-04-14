La Argentina espera recibir la aprobación del FMI esta semana para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

La Argentina podrá alcanzar el acuerdo a nivel de personal técnico, conocido como staff level agreement, con el Fondo Monetario Internacional sobre la segunda revisión de su programa de USD 20.000 millones de dólares, durante esta semana, según dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo seguiría a una revisión que se ha prolongado durante meses, después de que los técnicos del FMI visitara Buenos Aires a principios de febrero. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará a Washington mañana para las reuniones de primavera del FMI, aproximadamente un año después desde que el gobierno del presidente Javier Milei comenzó el programa con el Fondo.

Si la revisión es aprobada por el directorio ejecutivo del FMI, la Argentina recibiría un desembolso de 1.000 millones de dólares. El país comenzará los pagos de capital en septiembre correspondientes a su acuerdo previo con el organismo multilateral.

La oficina de prensa del FMI y el Ministerio de Economía de Argentina no hicieron comentarios durante el lunes.

Un tema clave a lo largo de este programa y de los anteriores ha sido la dificultad de la Argentina para acumular reservas internacionales en el Banco Central, un requisito fundamental para el FMI. Poco después de iniciado el programa, el gobierno de Milei tuvo que solicitar una dispensa por no cumplir con la meta de acumulación de reservas del programa del FMI, un tema que los inversores extranjeros siguen de cerca.

Por ahora, Milei ha optado por no regresar a los mercados internacionales, lo que significa que su gobierno a menudo recurre a las reservas del Banco Central cuando necesita pagar a una institución multilateral o a los tenedores de bonos soberanos.

La autoridad monetaria comenzó a comprar reservas diariamente en enero y ha acelerado significativamente el ritmo en los últimos días debido a la cosecha gruesa en Argentina, una importante fuente de divisas. La pregunta pendiente es si podrá no solo comprar, sino también acumular reservas mientras el gobierno retrasa el regreso a los mercados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó su reunión de primavera en Washington. REUTERS/Yuri Gripas/Foto de archivo

Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía, la comitiva encabezada por Caputo estará integrada además por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington comenzaron ayer y se extenderán hasta el sábado 18 de abril. Sin embargo, el ministro no participará del comienzo de las sesiones dado que hoy se quedará en Buenos Aires para asistir al evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial congregan a ministros de economía y presidentes de bancos centrales de todo el mundo. Caputo podría mantener una reunión bilateral o un encuentro informal con la directora del organismo, Kristalina Georgieva. La agenda oficial aún no fue dada a conocer.

Desde febrero, funcionarios de Economía se encuentran en conversación con los equipos del FMI por la segunda revisión. En los primeros días del segundo mes del año, una misión del organismo internacional visitó Buenos Aires para debatir sobre el acuerdo. Luego las conversaciones continuaron a finales del mes cuando una delegación argentina, encabezada por el viceministro Daza, viajó a Estados Unidos. En esa oportunidad, las intenciones eran que se cerraran las discusiones a nivel técnico y que continuara el proceso burocrático del organismo.

De esa forma, la definición del aval del FMI en la segunda revisión del programa podría llegar en los próximos días. La Argentina llega a esta instancia exhibiendo un giro importante en lo relativo a la compra de dólares orientada a la acumulación de reservas del Banco Central.

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA ya compró USD 5.536 millones, cifra que representa más de la mitad de la meta anual pautada. El viernes 10, la autoridad monetaria había adquirido USD 457 millones, la segunda cifra más alta para una sola jornada de la era Milei. Aún con ese volumen fuerte de compras, el fortalecimiento de las reservas estuvo limitado por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. Buena parte de las divisas obtenidas en el mercado cambiario se destinó al pago de compromisos, lo que impidió que se reflejaran completamente en las reservas internacionales.

Con información de Bloomberg