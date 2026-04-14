La Iglesia donde Martin Luther King Jr. dio su último mensaje será renovada con una inversión federal de USD 1,2 millones

El líder afroamericano visitó Memphis para acompañar la protesta de trabajadores municipales, dejando un mensaje que marcó la historia social del país (AP/Charles Kelly/Archivo)

La iglesia Mason Temple en Memphis recibirá una inversión federal de USD 1,2 millones destinada a su renovación, en reconocimiento a su relevancia como escenario del último discurso del reverendo Martin Luther King Jr. y eje histórico de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

La asignación para este recinto, junto con otros proyectos que buscan preservar espacios clave de Memphis, fue informada por la cadena estadounidense de noticias ABC News.

Entre estos, destaca la intervención en Clayborn Temple, con una partida de USD 3,1 millones incluida en el paquete total de casi USD 18 millones asignados a la ciudad.

El recinto religioso, reconocido por su arquitectura y su papel en la historia del activismo, será renovado tras décadas de uso intenso (Google Maps)

La restauración de Mason Temple y Clayborn Temple tiene como propósito fortalecer la infraestructura y actualizar el soporte tecnológico de ambos inmuebles. El Clayborn Temple funcionó como base logística durante la huelga de los trabajadores de saneamiento de 1968, evento que motivó la visita de King a Memphis.

Este edificio sufrió daños graves tras un incendio que, según las investigaciones, habría sido provocado de forma intencional en abril de 2025, detalle consignado por la agencia global de noticias Associated Press.

La presentación oficial de los detalles está programada para una conferencia de prensa a cargo de representantes de la Church Of God in Christ, principal denominación protestante afroamericana, y del congresista Steve Cohen, demócrata por Memphis, quien confirmó la subvención a comienzos de febrero.

Un siniestro destruyó parte de uno de los templos más relevantes para la organización de la huelga de los trabajadores de saneamiento de 1968 (Action News 5)

Proyectos de restauración en iglesias históricas de Memphis

Ambos templos, Mason Temple y Clayborn Temple, se sitúan cerca del antiguo Lorraine Motel —el lugar donde Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968—.

La noche anterior, King ofreció en Mason Temple el discurso titulado “I’ve Been to the Mountaintop”. Distintos referentes del movimiento afroamericano por los derechos civiles destacaron la relevancia pública y personal de ese momento.

Durante su intervención, King aludió a la posibilidad de su muerte y compartió sus vivencias con la audiencia. Expresó: “He visto la Tierra Prometida... Puede que yo no llegue con ustedes. Pero quiero que sepan esta noche, que nosotros, como pueblo, llegaremos a la Tierra Prometida”.

El ataque mortal contra el referente de la no violencia ocurrió un día después de su célebre discurso en Tennessee (REUTERS/Library of Congress/Handout via Reuters)

ABC News, citando información de Associated Press, relata que la noche estuvo marcada por una fuerte tormenta que hacía retumbar la estructura del templo.

El reverendo James Lawson, también referente del movimiento, describió el contexto: “Es un techo de lata, así que ese sonido retumba. Hay vigas arriba nuestro, y el viento las golpea unas contra otras y contra las paredes por la fuerza de la tormenta”.

Al finalizar su exposición, King bajó extenuado del estrado. El abogado Mike Cody, parte de su equipo legal, señaló que el líder parecía un juguete al que le quitaron el aire. La reacción impactó al público. Según describió el reverendo Jesse Jackson a Associated Press en 2018: “Ministros, hombres, lloraban”.

El hijo del activista rindió homenaje a su padre durante una ceremonia que reunió a figuras del movimiento por la igualdad racial (AP/Mark Humphrey/Archivo)

Historia reciente y papel actual de Mason Temple

Levantada en 1945 tras un incendio que destruyó la primera sede, la Mason Temple es actualmente la sede mundial de la Church Of God in Christ.

Más allá de su vínculo con Martin Luther King Jr., el templo acogió eventos recientes relevantes, como el servicio en memoria de Tyre Nichols, el joven de 29 años fallecido en enero de 2023 tras una agresión policial en Memphis.

El templo también fue escenario de despedida para el joven afroamericano fallecido tras un episodio de violencia policial en 2023 (AP/Jeff Roberson)

La decisión de destinar fondos federales a la renovación responde a la necesidad de garantizar la estabilidad estructural y la adaptación tecnológica del recinto, resguardando su uso como escenario de la lucha por la igualdad y la memoria colectiva.

Según ABC News, se trata de un esfuerzo entendido dentro del ciclo anual de asignaciones federales dirigido a conservar el legado tangible del movimiento por los derechos civiles y asegurar su proyección hacia las próximas generaciones.