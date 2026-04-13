Economía

El Banco Central volvió a comprar dólares y ya supera los USD 5.500 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 112 millones este lunes y alcanzó el 55% de la meta de compras fijada para todo el año

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El BCRA hilvanó 65 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA hilvanó 65 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 65 jornadas sucesivas adquiriendo divisas tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Con la compra de USD 112 millones realizada este lunes, el acumulado superó los USD 5.500 millones en lo que va de 2026.

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 5.536 millones, cifra que representa más de la mitad de la meta anual pautada. El viernes de la semana pasada, la autoridad monetaria había adquirido USD 457 millones, la segunda cifra más alta de la era Milei, superada únicamente por la del 4 de abril de 2024, cuando se adquirieron 468 millones de dólares. Para encontrar un monto similar es necesario retroceder hasta el 29 de diciembre de 2022, en tiempos del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como “dólar soja”, cuando el Central sumó 540 millones de dólares.

Aunque ya se alcanzó el 55% del objetivo anual de compras, el fortalecimiento de las reservas estuvo limitado por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. Buena parte de las divisas obtenidas se destinó al pago de compromisos, lo que impidió que se reflejaran completamente en las reservas internacionales.

Para sostener el ritmo de adquisición de dólares, la autoridad monetaria emitió pesos sin realizar operaciones de esterilización, mientras que el Tesoro utilizó la emisión de deuda en moneda local para absorber liquidez, buscando moderar el crecimiento de la base monetaria y controlar tanto la inflación como la presión sobre el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales indican que el saldo neto de compras de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, según la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares. El titular del BCRA, Santiago Bausili, advirtió que la evolución de las reservas dependerá de estos factores.

Al cierre de la última sesión, las reservas internacionales sumaron USD 45.410 millones, tras una caída diaria de USD 21 millones, explicado por una caída en las cotizaciones de los activos que integran las arcas del Central.

A finales de febrero, el stock de reservas llegó a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo de la actual administración. Los últimos movimientos reflejaron tanto el pago de deudas en moneda extranjera como cambios en la valuación de activos, entre ellos el oro, afectados por la situación en Medio Oriente.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el BCRA acumuló USD 4.382 millones mediante compras en el mercado de cambios, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ingresos netos por USD 575 millones debido a variaciones de precios.

Sin embargo, los pasivos a un año del Central se incrementaron en USD 4.206 millones, como resultado de un repo con vencimiento en enero de 2027 y una ampliación de un repo previo con igual vencimiento. A esto se suman las compras del Tesoro por USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó prácticamente sin modificaciones el saldo de reservas acumuladas en el primer trimestre, según el economista Federico Machado.

Para el segundo trimestre se espera un panorama más favorable, dado que las obligaciones financieras disminuirán: Tesoro y Banco Central deberán afrontar vencimientos por cerca de USD 3.200 millones, casi la mitad respecto al trimestre anterior. Además, se prevé un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar profundiza la baja

El segmento de contado registró un volumen significativo de USD 582 millones, en una jornada donde el dólar mayorista volvió a descender por sexta rueda consecutiva, sostenido únicamente por las compras diarias del Banco Central. El tipo de cambio oficial disminuyó 16 pesos, equivalente a una baja de 1,2% en la jornada, y cerró a $1.354 para la venta, el valor más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

El esquema cambiario monitoreado por el Banco Central establece una banda superior en $1.675,85, lo que deja al dólar mayorista 321,85 pesos o 23,8% por debajo de ese techo. Se trata de la diferencia más amplia desde el 26 de mayo de 2025, cuando se ubicó en 24,7 por ciento.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una caída de 101 pesos, equivalente a un retroceso del 6,9%, mientras la inflación ronda el 10% en el mismo período. Esta pérdida de valor del dólar frente a la moneda local refleja una apreciación real del peso en la economía argentina. A nivel global, el peso argentino se posiciona como la tercera moneda con mayor apreciación en 2026, solo superada por el real brasileño y el dólar australiano.

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