El superávit en la balanza comercial de Paraguay creció un 127% en el primer trimestre del año

Una línea de producción del frigorífico Frigo Chaco, en Asunción (EFE/Martín Crespo)

El superávit en la balanza comercial de Paraguay registró un crecimiento del 127% durante el primer trimestre de 2026, sumando 83,5 millones de dólares frente a los 36,7 millones de dólares del mismo período de 2025, según informó el Banco Central.

De acuerdo con el informe de Comercio Exterior de marzo, las exportaciones totalizaron 4.615 millones de dólares en los primeros tres meses del año, lo que representa un aumento del 12,8% en comparación con el año anterior.

En cuanto a las importaciones, estas alcanzaron los 4.531 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 11,7% respecto a 2025.

La soja encabezó la lista de productos exportados, con envíos valorados en 1.156,4 millones de dólares entre enero y marzo, cifra que refleja un crecimiento del 42,1% respecto al primer trimestre del año pasado.

A continuación se ubicó la carne y menudencia bovina, con ventas por 471,3 millones de dólares. Este resultado significó una disminución del 9,1% atribuida a la depreciación del dólar frente al guaraní.

El documento señala que Argentina permaneció como principal destino de las exportaciones paraguayas, con 1.393 millones de dólares, lo que representa el 43,6% del total.

En segundo lugar aparece Brasil, con 832,5 millones de dólares (26,1%).

En el rubro de importaciones, las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes encabezaron el listado con 713,5 millones de dólares, lo que implicó una caída del 14,1% frente al mismo período de 2025.

China se posicionó como el principal proveedor del mercado paraguayo, con una participación del 37,1% y ventas por 1.641 millones de dólares. Le siguieron Brasil, con 954,7 millones de dólares (21,6%), y Estados Unidos, con 299,6 millones de dólares (6,8%).