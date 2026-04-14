El Gobierno girará fondos a las empresas de colectivos para tratar de paliar la crisis en el transporte

Las autoridades de la Secretaría de Transporte recibieron a los representantes de las empresas de colectivos del AMBA.

El Gobierno anunció que realizará un envío complementario de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana para saldar deudas pendientes. Al mismo tiempo, las autoridades y los representantes del sector acordaron programar un nuevo encuentro de trabajo dentro de los próximos 15 días, en el marco de la reestructuración del sistema de transporte y la búsqueda de soluciones para optimizar los servicios, como también normalizar los saldos que tiene la Nación, que aseguran ascienden a $ 95.000 millones.

Durante la reunión de este martes, encabezada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, los funcionarios presentaron un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para reorganizar el sistema en el corto plazo. El objetivo principal consistió en mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios, pero sobre todo evitar un nuevo paro como el del jueves pasado con la reducción de las frecuencias.

Según comentaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, las autoridades y las empresas analizaron variables técnicas y económicas que afectan la adecuada prestación de los servicios. Entre los puntos centrales, el Gobierno explicó que la transferencia de fondos permitirá contribuir a la regularización de las cuentas de las empresas y de las frecuencias de los servicios, un reclamo que las cámaras empresarias sostuvieron en las últimas semanas. La decisión de realizar el envío complementario de recursos busca responder a las dificultades financieras de las compañías, facilitar el pago de deudas pendientes y sostener la operación diaria.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales sobre cuál será el monto que Nación transfiera a las empresas de colectivos esta semana, no existió una respuesta al cierre de esta nota. Como tampoco la hay, hace días, sobre cuál es el monto total que el Gobierno tiene con las compañías. En el sector privado aseguran que la cifra ascendía a $ 100.000 millones por pago de subsidios de forma parcial durante el primer trimestre del año. Aunque en la previa de la reunión de este martes y de los anuncios, se realizó un envío de fondos por $ 5.000 millones.

La próxima reunión entre el Gobierno y las empresas de colectivos que operan en el AMBA se va a dar dentro de 15 días.

“Las autoridades nacionales se comprometieron a cancelar una parte importante de la deuda de compensaciones (subsidios), con el pago de un saldo correspondiente al mes de febrero de 2026 durante el transcurso de la semana, lo que le permite a las empresas sostener las frecuencias en niveles mejores a los que hubo la semana pasada, pero lejos aún del ideal, debido al efecto imprevisto de la disparada del precio de gasoil“, destacaron en el comunicado de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta). Y adelantaron que en conjunto están evaluando diferentes alternativas para evitar que la disparada del combustible afecte a las empresas y los usuarios.

Lo que fue reconocido por la Secretaria de Transporte cuando aseguraron que el encuentro sirvió para avanzar en propuestas destinadas a reducir costos operativos y transparentar los recorridos en función de la demanda real de los usuarios. Las autoridades señalaron la importancia de desarrollar herramientas que permitan optimizar el sistema, con foco en la eficiencia y la transparencia. El plan de acción contempla la implementación de medidas para mejorar la distribución de los servicios y ajustar las frecuencias de acuerdo a las necesidades detectadas en el AMBA.

“El sector no fija el precio de su actividad (lo hace el Estado). Por eso dejamos en claro, además, como hacemos siempre, que nunca pedimos, ni necesitamos subsidios, sino una tarifa de equilibrio que reconozca los costos reales de la actividad, y que sea el estado el que oriente los recursos en forma más eficiente al usuario”, concluyeron en el comunicado de Aaeta. En donde remarcan que el esquema de subsidios que se fijó es para un litro de combustible de $ 1.750 y no de $2.100 y $2.444 por litro como saltó tras el conflicto en Oriente Medio.

El diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias del sector se formalizó en la creación de mesas técnicas de trabajo, cuyo objetivo es mantener un canal permanente de intercambio y negociación. Según el acuerdo alcanzado el jueves anterior, estas mesas buscan facilitar la identificación de soluciones conjuntas y el seguimiento de los compromisos asumidos por ambas partes. El próximo encuentro se va a llevar a cabo en el plazo de 15 días.

En la mesa de trabajo participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés, y Mariano Plencovich. En representación del sector empresario, asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), Roberto Rodríguez de la Cámara de Transportistas del área Metropolitana de Buenos Aires (CTPBA), Daniel De Ingeniis de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), y Daniel Tenisci de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).