Vanuatu retiró su bandera a 3 buques chinos que hacían pesca ilegal en el Mar Argentino: ahora se registraron en Tanzania

La República de Vanuatu, un archipiélago de origen volcánico ubicado en Oceanía, aplicó a 3 buques chinos que hicieron pesca ilegal en el Mar Argentino, encubiertos bajo su pabellón, la misma “tolerancia cero” que hace un par de semanas aplicaron la Prefectura Nacional Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos al detectar y sancionar con fuertes multas (en un caso, cercana a un millón de dólares) a esos mismos buques.

Concretamente, el registro internacional de buques de ese país eliminó de su registro a los pesqueros Bao Feng, Hai Xing 2 y Bao Win que entre enero y marzo realizaron “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (INDNR, según la sigla en inglés) en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), hasta 200 millas marinas de la costa continental argentina.

“Vanuatu está tomando medidas para proteger su reputación internacional, al eliminar tres embarcaciones pesqueras de su registro nacional después de que los barcos fueran multados por pesca ilegal en el Atlántico Sur por las autoridades argentinas”, dice una nota de “Island Business”, medio del país oceánico que cita Saade Makhlouf, jefe del Registro de Pesca de Vanuatu, quien declaró: “Vanuatu toma en serio los riesgos de pesca INDNR, y las embarcaciones que expongan la bandera a riesgos regulatorios o reputacionales repetidos no podrán permanecer bajo el registro”.

La nota en Business Islands, sobre el retiro de bandera de Vanuatu a 3 buques chinos que pescaron ilegalmente en aguas argentinas

Ante el accionar de los buques chinos con bandera de Vanuatu cometiendo delitos en la Argentina, dice la nota, Makhlouf actuó “de manera decisiva”, en aplicaciónd de una política de “tolerancia cero para la pesca ilegal, divulgación obligatoria de la propiedad de los buques, reporte de incidentes en 24 horas y requisitos de aprobación previa para cualquier nueva embarcación pesquera que busque la bandera de Vanuatu”.

Ya en enero, cuando ocurrió la primera detección del Bao Feng haciendo pesca ilegal (en marzo reincidió y se le aplicó una multa de $1.262 millones), otro medio de Vanuatu, el Daily Post Digital, se había hecho eco de los ocurrido en el Mar Argentino.

En enero, el Daily Post del país oceánico se había hecho eco del accionar ilegal del buque chino Bao Feng, con bandera de Vanuatu

Los tres buques detectados y sancionados por la Argentina y a los que ahora Vanuatu les retiró su bandera son de construcción, propiedad y subvención China y operaban bajo “bandera de conveniencia”. Su propietario está vinculado empresas offshore en listas de ICIJ (sigla en inglés del Comité Internacional de Periodistas de Investigación) y a otros buques que operan bajo pabellón de conveniencia”, había informado Milko Schvartzman, especialista en temas marinos del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), quien celebró la medida de Vanuatu en un posteo en la red LinkedIn, donde celebró la reacción de Vanuatu como un “caso histórico”.

La investigación del ICIJ describe la muy opaca estructura de la empresa propietaria de los tres buques sancionados: se trata de Hai Shun Shipping Co, cuyo director y principal accionista es el ciudadano chino Yue Xijedong. La empresa fue originalmente registrada como propiedad de un grupo de inversión con domicilio en Samoa, del cual Yue es accionista.

Elaboración gráfica en un posteo del experto Milko Schvartzman en la red LinkedIn

Ahora lo notable es la velocidad de reacción de la empresa, que de inmediato registró en Tanzania los tres buques sancionados por la Argentina y des-embanderados por Vanuatu.

El caso es clarísimo, comprobó Schvartzman, pues el IMO (es decir, el número de registro en la Organización Marítima Internacional) de los 3 buques sancionados y des-embanderados sigue siendo el mismo, pero cambió el MMSI (Maritime Mobile Service Identity), cifra de 9 dígitos que identifica barcos y estaciones costeras en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima y que depende del país de registro de la nave.

La velocidad del cambio de bandera obedece a que si un buque es detectado en Alta Mar sin bandera de registro puede ser interdicto por las autoridades marítimas de cualquier país, en particular de costa cercana, como en este caso la Argentina.

China detenta la mayor y más rapaz flota pesquera “de aguas distantes” del mundo, con más de 3.000 naves en todos los océanos, y está presionando para ser sede de un organismo mundial de protección oceánica en el marco de Naciones Unidas: el acuerdo sobre Biodiversidad más allá de Jurisdicciones Nacionales (conocido como BBNJ, por su sigla en inglés), algo para lo que ya se habían postulado Bélgica y Chile.

El zorro a cargo del gallinero

Hace diez días, en reuniones en Nueva York, previas a una cumbre que se hará en marzo de 2027 para designar autoridades y designar sede, China ofreció incluso inmunidad diplomática a los funcionarios de cualquier país del mundo que trabajen en la futura organización, si esta se asienta en China. Además, ofreció un generoso aporte presupuestario.

Según algunos expertos, que el país asiático controle la organización de preservación de la biodiversidad en alta mar, que abarca 43% de la superficie de la tierra, sería -como dice el proverbio- poner un zorro a cargo de un gallinero.

Durante la gestión como canciller de Diana Mondino, la Argentina firmó el Acuerdo de la ONU, que ya entró en vigencia, pero todavía no fue ratificado por la Argentina, pues el Ejecutivo aún no lo envió al Congreso para su ratificación legislativa.

A principios de año Prefectura había detectado al borde del Mar Argentino 418 buques chinos con bandera de su propio país y un total de 28 buques con bandera de Vanuatu, la mayoría de ellos correspondiente a armadores chinos, que también suelen “abanderarse” con pabellones de otros países, como Camerún y Mongolia.

Schvartzman llegó a determinar la propiedad china de 10 buques chinos “abanderados” como si fueron de Vanuatu y Camerún. Según el experto, los buques “abanderados” con otro pabellón encubren la actividad de la flota china de aguas distantes, pues son los que más a menudo incursionan en la ZEEA e incurren en actos de pesca ilegal.

La masividad de la flota china de captura de calamar, que pesca de noche con potentes luces para atraer a esa especie fotosensible, semeja “ciudades en el mar”, al punto que su luminosidad fue detectada desde centenares de miles de kilómetros por fotografías tomadas desde la cápsula Orión de la misión especial Artemis II, que anoche concluyó con su exitoso reingreso a Tierra.