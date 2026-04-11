Las mejores opciones para comprar hoy un auto nuevo: una por una, las ofertas de financiación para comprar un 0 km a tasa 0%

Tras el buen resultado de marzo, las automotrices renovaron su oferta de financiación ampliando cupos y plazos

La mejora en las ventas de autos 0 km en marzo puede interpretarse como el resultado de varias condiciones que confluyeron al mismo tiempo. Una es el final del período de vacaciones y el arranque del año para muchos sectores, otra está asociada a una estabilización del dólar en la misma franja de las bandas de flotación, que pudo terminar con parte de la especulación de una inminente suba que no llegó.

El factor que parece haber traccionado nuevamente mayores ventas fue el retorno de una oferta crediticia más amplia que las automotrices e incluso algunas importadoras ofrecieron para el cierre del trimestre y mantienen en abril.

Un par de meses atrás, después de haber llegado a ofrecer financiación sin interés hasta 36 meses para determinados vehículos, la mayoría había retraído su presupuesto destinado a subvencionar créditos prendarios a tasa 0%, porque las tasas de interés reales del mercado financiero estaban demasiado lejos. Con la leve baja que se está apreciando, aunque todavía no regresaron las financiaciones a 36 meses, hay cada vez más ofertas que tienen montos cercanos al 50% del valor de los vehículos con un plazo de 2 años para pagar y con tasa 0%.

Las ofertas de cada marca

General Motors fue la que lanzó primero sus ofertas de financiación este mes, ampliando su oferta de financiación con la incorporación de planes con tasa 0% hasta en 18 meses para las gamas Montana, Trailblazer y Captiva PHEV.

La línea de electrificados de Chevrolet tiene financiación a tasa 0% para Spark y Captiva PHEV

En Onix y Onix Plus se puede financiar a tasa 0% por un monto de $20 millones en 24 meses, uno de $22 millones en 18 cuotas y $25 millones 12 meses, con esta última alternativa alcanzada por el diferimiento opcional de pagar la primera cuota a los 60 días que se aplica a otros modelos también. El Chevrolet Tracker tasa 0% en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000, en 18 meses hasta $20 millones y en 12 meses con un tope de hasta $15 millones con diferimiento.

Para Chevrolet Spin la opción es $20 millones en 12 meses con esa ventaja adicional de la marca; para la pick-up Montana en 12 meses con un tope de hasta $30 millones con diferimiento o en 18 meses con un tope de hasta $18 millones; las Silverado en 12 meses por $20 millones; y dentro de los electrificados, el Spark en 12 meses hasta $15 millones y Captiva PHEV con dos alternativas, en 12 meses con un tope de hasta $18 millones y en 18 meses con un tope de hasta $26,5 millones.

Finalmente, para la gama de pick-up S10 y Trailblazer se diferencian los planes. En las versiones WorkTruck y Z71, se puede financiar en 12 meses con un tope de hasta $30 millones o en 18 meses con un tope de hasta $25 millones; y para las LTZ y High Country, 12 meses con un tope de hasta $35 millones y 18 meses con un tope de hasta $30 millones. Para Trailblazer se puede comprar financiando en 12 meses con un monto máximo de hasta $43 millones y en 18 meses con un tope de hasta $30 millones. En todos los casos, la opción inicial es con diferimiento de la primera cuota.

La Ford Territory Platinum se puede comprar financiando el 45% del valor a tasa 0%

Ford anunció que en abril se podrá comprar la línea de pick-up Ranger nacional con financiación a tasa 0% con un plazo ahora de 18 meses por un monto de hasta $25 millones, con una oferta especial para la nueva Ranger Cabina Simple de un plazo extendido a 24 meses por el mismo monto.

Además de Ranger, Ford ofrece comprar el D-SUV Everest financiando hasta $20 millones en 18 meses, y el C-SUV Territory en su versión Titanium (la más equipada) con el mismo plazo pero un monto mayor, de $25 millones, lo que representa un 45% del valor del vehículo, ya que tiene un precio de lista de $56.032.510.

Stellantis amplíó también su oferta de financiación sin interés en todas sus marcas, manteniendo siempre una correlación entre la política comercial de Fiat, Jeep y Ram por un lado y de Peugeot y Citroën por otro.

En el caso de Fiat, se mantienen las dos campañas que abarcan toda la gama de modelos que ya estaban vigentes en marzo. Una tiene un monto máximo de hasta $18 millones y un plazo de 18 meses, y la segunda alternativa se extiende hasta $24 millones con un plazo menor de 12 meses, ambas con tasa 0%. También siguen vigentes las opciones de préstamos UVA para financiar hasta el 80% del valor del vehículo con un monto de hasta $20 millones y un plazo de 24 meses con TNA 0%.

Dentro de las ofertas de Stellantis, la pick-up Ram Dakota tiene un plan especial para financiar más del 40% de su valor en 12 meses

Jeep y Ram unifican planes con tasa 0% a 12 meses para montos de hasta $24 millones, o en un plazo de 18 meses financiando hasta $18 millones para todos los modelos de la marca. También aplica para estos modelos la línea de préstamos UVA con tasa 0% a 12 meses y hasta $30 millones. Para Ram Dakota la marca suma una alternativa especial que permite financiar hasta $30 millones a tasa fija 0% a 12 meses.

Peugeot tiene su conocida “Tasa Express” para toda la gama con tasa 0% hasta 18 meses y $ 16 millones de monto máximo y una oferta exclusiva para los modelos Peugeot 208 y 2008 con tasa 0% hasta 24 meses y $20 millones de monto máximo a financiar. En opción UVA se puede acceder a una financiación con tasa 0% en 24 meses y por $24 millones.

Citroën también tiene esa misma oferta Express para toda la gama salvo el nuevo C4 Hybrid, pero con un monto mayor de hasta $18 millones en los mismos 18 meses que Peugeot. De manera especial se puede comprar Basalt Dark Edition y Shine, y Aircross Shine y XTR con un monto de $20 millones, TNA 0% y 24 meses de plazo. Los créditos UVA en 24 meses con tasa 0% y un monto de $24 millones.

El nuevo Nissan Kicks es una de las incorporaciones a la oferta de tasa 0% del mercado en abril

Nissan amplió sus ofertas de financiación también con varias líneas de acuerdo a los modelos. La gama Frontier tiene tasa 0% con diferentes montos según la versión.

En los Frontier XE, X-GEAR, Platinum y PRO-4X se pueden financiar hasta $22 millones en 24 meses y el resto de la gama en 12 meses por el mismo monto. El nuevo Nissan Kicks, el X-Trail y los sedanes Versa y Sentra tienen crédito prendario con tasa 0% por $24 millones tanto en 12 como en 24 meses.

Renault, por su parte, a través de Mobilize Financial Services, presenta una propuesta a una amplia gama de vehículos, incluido el nuevo Renault Boreal, para el que se financian hasta $20 millones en 12 meses.

El nuevo Renault Boreal tiene dos planes de financiación a tasa 0% en su primer mes en Argentina. (Foto: Infobae)

El resto de la oferta de créditos a tasa 0% tiene Arkana en 19 cuotas y un monto de hasta $20 millones; Kardian hasta $20 millones en 12 meses y Kardian Evolution hasta $12 millones en 36 meses; Kwid por $12 millones en 24 meses; Kangoo (furgón) hasta $11 millones en 24 meses; Kangoo (pasajero) hasta $16 millones en 24 meses; Oroch financiando en 24 meses hasta $16 millones; Duster hasta $15 millones en 18 meses y Logan hasta $13 millones en 18 meses.

En el canal digital Renault Store, se puede financiar Renault Boreal con una opción de $17 millones en 18 meses a tasa 0%, Arkana hybrid E-Tech, Renault Kardian y Renault Duster hasta $15 millones en 12 o 18 cuotas fijas, Renault Kwid hasta $12 millones bajo el mismo esquema de cuotas, y Kangoo con una financiación de $15 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

Toyota incluso amplió su oferta de financiación en abril, luego de haber sacado una línea de crédito a tasa 0% únicamente para la pick-up Hilux en marzo, ahora amplió la cobertura al SUV Corolla Cross. En ambos modelos, la financiación sin interés es por un monto máximo de $15.000.000 y el plazo es de 12 meses.