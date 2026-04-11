Aunque la recaudación lleva 8 meses de caída, detectan signos positivos en los datos de marzo

Las rebajas de alícuotas, como las hubo sobre las retenciones, explican buena parte de la merma de la recaudación, que en marzo emitió algunos signos de reacción, dice Quantum

En la noche del domingo, en una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el declive de ingresos fiscales durante 8 meses consecutivos no se debe a un menor nivel de actividad económica, sino a los alivios impositivos que dio el gobierno.

Si bien los datos del primer trimestre del año arrojan datos negativos, un informe de Quantum coincide con Caputo. Si bien dice que la recaudación de impuestos nacionales de marzo cayó 4,4% anual en términos reales, anota que esa caída interanual es menor a la de los dos meses anteriores aunque -reconoce- el acumulado de la recaudación del primer trimestre del año es aún 7,4% inferior al de igual periodo de 2025 y los ingresos de marzo fueron –sin estacionalidad- 8,5% menores a los de octubre pasado, cuando empezó el declive recaudatorio.

Como posible coletazo negativo, la consultora señala que de mantenerse la tendencia recautoria total, para cumplir la meta de 2,2% de superávit primaria “base caja” firmada con el FMI, el gobierno debería hacer una nueva revisión (léase, recorte) de gastos y concentrarse en los que no se ajustan de modo automático, como transferencias y prórroga de pagos de obligaciones.

La merma de ingresos se da en un contexto de aumento de actividad económica

Un aspecto notable, destaca Quantum, es que la merma de ingresos se da en un contexto de aumento de actividad económica, pues según el EMAE del Indec la economía tocó máximos históricos absolutos en enero, último dato disponible.

Causas sin azares

Según el informe “la divergencia entre máximos en actividad y caída en la recaudación puede estar asociada a diversos factores, entre los cuales cabe mencionar: la composición sectorial del crecimiento, con participación de los sectores agropecuario, petróleo y gas, minería y servicios financieros, en contraste con los sectores comercio e industria, que experimentan reducciones, el incremento de la informalidad en sectores afectados por la competencia externa y la reducción de las alícuotas de algunos impuestos, entre otros”.

Tras señalar esos tres factores, Quantum subraya el señalado por Caputo. “La reducción de alícuotas y la eliminación de impuestos que se viene haciendo desde principios del año pasado -enfatiza- es central en la explicación de la caída interanual observada. Se han reducido las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas, se eliminaron las de economías regionales, impuestos internos a diversos productos y se han reducido las alícuotas del impuesto a las ganancias de empresas, entre otros”.

Entre las principales apunta las reducciones permanentes de 26 a 24% de la alícuota sobre las exportaciones de poroto de soja,del 24,5 al 22,5% sobre subproductos, del 9,5 al 7,% sobre trigo y cebada del 9,5 al 8,5% sobre maíz y sorgo, del 5,5 al 4,5% al girasol. Además, recuerda, ya en enero y junio de 2025 se habían implementado reducciones transitorias y se llevaron a cero las retenciones a varias economías regionales (azúcar, algodón, tabaco, entre otras) y tuvo lugar una baja transitoria de las retenciones a la soja (33 a 26%) y a economías regionales. Y en julio hubo rebajas permanentes en carnes y produuctos aviares.

Aranceles, Ganancias, Bienes personales

Del mismo modo, Quantum menciona las reducciones, en varios casos, a la mitad, de los aranceles sobre la importación de celulares, videojuegos, textiles, hilados, telas y bienes de capital, y la eliminación para bienes producidos en Tierra del Fuego.

En Ganancias, recuerda el informe, se redujo del 30% al 27% la alícuota para “el segundo escalón”, y del 35% al 31,5% en el tercero y las tasas máximas de bienes personales al 0,75%, además de actualizarse las exenciones para patrimonios bajos y medios.

En los impuestos en que no hubo reducciones la evolución recaudatoria fue más favorable el mes pasado, nota Quantum. “El IVA DGI -asociado directamente al nivel de actividad, y 25% del total recaudado en 2026- creció 0,4% real interanual y algo similar pasó con el impuesto al cheque, que aumentó 4,8% en la misma comparación.

Por otro lado, concluye el informe, “a nivel del total y en prácticamente todos los impuestos principales, la variación real interanual de marzo es mejor que la del promedio del primer trimestre del año, lo que representa una señal positiva de la evolución reciente”.