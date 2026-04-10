Plazo fijo en abril 2026: cuánto gano si deposito $500.000

Las diferencias de tasas generan una brecha de rendimientos de hasta $4.000 para una inversión de $500.000 a 30 días

El análisis de las tasas de depósitos a plazo fijo en abril muestra diferencias significativas en los rendimientos que ofrecen los principales bancos y entidades financieras del país. El resultado de invertir $500.000 a 39 días depende de la tasa nominal anual (TNA) que cada institución informa al Banco Central y de la política comercial de cada entidad. El abanico de tasas publicado cubre desde el 18% hasta el 27,5% y refleja la diversidad de opciones disponibles para quienes buscan colocar dinero en pesos durante poco más de un mes.

El cuadro con los datos recolectados incluye a bancos públicos, privados, regionales, digitales y compañías financieras. Cada entidad informa una sola tasa o, en casos específicos, varias tasas para públicos diferentes o canales de contratación. La comparación entre los rendimientos estimados por $500.000 invertidos a 30 días permite observar el impacto de la tasa sobre el capital final, con diferencias de varios miles de pesos entre la alternativa menos y la más rentable.

El Banco de la Nación Argentina informa una tasa de 19%. Al invertir $500.000 a 30 días, el capital más intereses asciende a $507.808,22. En el caso del Banco Santander Argentina S.A., que publica una tasa del 18%, el resultado estimado es de $507.397,26. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofrece una tasa de 19,5%, lo que eleva el monto final a $508.013,70. Estos valores marcan el piso de la oferta entre los bancos de alcance nacional y reflejan una política conservadora en la remuneración de los depósitos a plazo fijo.

La lista ordenada de bancos y tasas, con el rendimiento estimado para $500.000 invertidos a 30 días, queda de la siguiente manera:

La comparación se amplía al considerar tasas superiores. El Banco de la Provincia de Buenos Aires publica una tasa del 23%, que permite alcanzar $509.452,05 al concluir el período de 30 días. El Banco BBVA Argentina S.A. informa una tasa de 20,5%, por lo que el resultado final es de $508.424,66. El Banco Macro S.A. se ubica en una tasa del 24%, con un rendimiento estimado de $509.863,01.

Las entidades cooperativas y regionales también participan en el mercado con propuestas propias. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado informa una tasa del 21%, lo que genera un resultado de $508.630,14. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. publica una tasa de 22,5%, que lleva el capital más intereses a $509.246,58. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires informa una tasa del 20%, generando un rendimiento de $508.219,18.

El mercado digital y las entidades financieras no bancarias presentan tasas más elevadas. El Banco Bica S.A. publica una tasa del 26%, lo que se traduce en $510.684,93 al cabo de 30 días. El Banco CMF S.A. informa una tasa de 26,5%, logrando un resultado de $510.890,41. El Banco Comafi Sociedad Anónima, con una tasa del 21%, iguala el rendimiento de $508.630,14.

El Banco de Comercio S.A. se ubica en una tasa del 25%, con un rendimiento estimado de $510.273,97. El Banco de Corrientes S.A. y el Banco de Formosa S.A. ofrecen una tasa del 19,5% y 21% respectivamente, con resultados de $508.013,70 y $508.630,14. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco del Sol S.A. informan una tasa del 25,5%, lo que lleva el monto final a $510.479,45 en ambos casos.

El Banco del Chubut S.A., el Banco Dino S.A. y el Bibank S.A. publican una tasa del 24%, lo que genera un rendimiento de $509.863,01 para $500.000 invertidos a 30 días. El Banco Hipotecario S.A. informa una tasa de 24,5%, con un resultado de $510.068,49. El Banco Julio Sociedad Anónima publica una tasa de 23,5%, alcanzando $509.657,53.

En el caso del Banco Mariva S.A., la tasa es del 22%, con un rendimiento de $509.041,10. El Banco Masventas S.A. se ubica en una tasa del 25%, igualando el resultado de $510.273,97. El Banco Meridian S.A. publica una de las tasas más elevadas, 27,25%, lo que se traduce en $511.198,63 después de 30 días. El Banco Provincia de Tierra del Fuego publica una tasa del 23%, con un resultado de $509.452,05.

El Banco VOII S.A. informa una tasa del 27%, alcanzando un capital más intereses de $511.095,89. El Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. publica la tasa más alta de la lista, 27,5%, lo que lleva el resultado estimado a $511.301,37. El Reba Compañía Financiera S.A., con una tasa del 26%, permite alcanzar $510.684,93.

El cuadro de tasas y rendimientos evidencia que la diferencia entre la tasa más baja y la más alta implica una variación de casi $4.000 en el resultado final para una inversión de $500.000 a 30 días. Los bancos de mayor tamaño y presencia nacional tienden a ofrecer tasas más bajas, mientras que las entidades digitales y financieras no bancarias compiten con tasas superiores y, por lo tanto, mayores rendimientos.