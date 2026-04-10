Dónde van las compras de dólares del Banco Central: el desafío de acumular divisas y qué pasa con las reservas

El Tesoro absorbió 3.659 millones en transferencias para atender deudas, neutralizando la acumulación oficial.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró comprar casi USD 5.000 millones en lo que va del año, un volumen que superó las expectativas de analistas y operadores. Sin embargo, el efecto de ese flujo en las reservas brutas no se reflejó en tal magnitud. Detrás de ese resultado aparecen una serie de movimientos entre la autoridad monetaria y el Tesoro que modificó el destino de esos dólares y tuvo un impacto directo en las reservas netas.

En las últimas semanas, la dinámica de compra de dólares por parte del BCRA dominó la agenda financiera. Entre el 31 de diciembre y el 9 de abril, la entidad compró USD 4.964 millones, superando el 49% de la meta que se fijó para este año (USD 10.000 millones). El ritmo de compras sorprendió a quienes seguían de cerca el desempeño de la entidad, ya que sobrepasó las previsiones para el arranque de 2026.

No obstante, a esa cifra se sumaron otras operaciones clave. En enero, el Central concretó la toma de un préstamo con bancos internacionales (REPO) por USD 3.000 millones y obtuvo ganancias netas en precios por 575 millones de dólares. Pero la realidad del balance de la entidad mostró un escenario diferente.

Según el análisis de Federico Machado, el economista de Economía Open, los pasivos a un año del Banco Central crecieron en 4.206 millones de dólares. Este incremento se explicó por el propio préstamo con bancos internacionales (REPO) que vence en enero de 2027 y por una cuota de un repo anterior con el mismo vencimiento. La estructura de compromisos financieros a corto y mediano plazo absorbe buena parte del efecto de las compras.

Además, el Tesoro también intervino de manera decisiva. Le compró al BCRA USD 3.659 millones hasta marzo para atender sus propias deudas, lo que implicó una transferencia directa de divisas desde la autoridad monetaria hacia el sector público nacional. El saldo de esta operatoria terminó dejando prácticamente en cero la acumulación neta del primer trimestre.

“A pesar de las voluminosas compras del Banco Central en el mercado de cambios, las reservas netas se mantienen casi en el mismo nivel de comienzo de año. ¿Cómo es posible? ¿Cierran las cuentas?“, planteó Machado. La respuesta se encuentra en el entramado de operaciones financieras y en la interacción entre el BCRA y el Tesoro.

A la fecha, las reservas netas, que no contemplan los pasivos, se ubican en USD 97 millones, según cálculos de Machado. Es que las brutas se encuentran en USD 45.152 millones, a los cuales hay que restarle los encajes (USD -16.581 millones), el swap con China (USD -19.045 millones), préstamos con organismos internacionales (USD -1.931 millones) y REPOs a un año (USD -7.498 millones). Si a eso se le restan los compromisos a un año, la cifra cambia a -1.657 millones de dólares.

¿Sigue la calma?

La calma en el mercado de cambios permitió al BCRA avanzar con su estrategia de compras diarias, con operaciones superiores a USD 100 millones en varias jornadas y de USD 281 millones el jueves. Se trata de la cifra más alta en 2026 y desde febrero de 2025.

La estabilidad en la cotización del dólar facilitó un escenario en el que la entidad pudo capitalizar el ingreso de divisas a través de exportaciones y una menor demanda de dólares para importaciones. La expectativa del mercado se centra en si el BCRA podrá mantener este ritmo de compra en los próximos meses.

Las compras de enero a marzo en gran parte se debieron a la liquidación del campo y la colocación de obligaciones negociables por parte de empresas. Lo que siembra interrogantes sobre si podrá continuar en los meses que restan. Fue el ministro Caputo quien reconoció esta posibilidad en medio de la cruzada que tiene el Gobierno con la prensa. ”Hace tres meses que compramos dólares, cada vez más, y deben estar esperando el día que dejemos de comprar para publicar: “Preocupante, el Central no compra más dólares”. Anótenla, no sé cuándo; espero que falte tiempo, pero va a venir“, sostuvo en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las negociaciones con el FMI

La meta de compra de USD 10.000 millones para este año se fijó en conversación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero se trata de un objetivo de adquisición y no de acumulación. Lo que el mercado quiere saber es el resultado de la negociación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo y cuál y cómo es la meta que se debe cumplir este año en términos de acumulación de reservas por parte del BCRA.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones). Para el fin del segundo trimestre, en USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes USD 10.400 millones).