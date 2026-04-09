Camiones en las banquinas: el reclamo de transportistas frenó exportaciones en plena cosecha y generó pérdidas millonarias

Transportistas en Garré, Buenos Aires

En plena temporada alta de la cosecha gruesa, cuando el ingreso de camiones a los puertos alcanza su pico, un nuevo conflicto vuelve a tensionar la logística del agro. Transportistas autoconvocados mantienen bloqueados más de 20 accesos estratégicos, como Bahía Blanca y Necochea, lo que paraliza la descarga de granos y empieza a impactar en los embarques. También hubo camiones parados en los accesos de las localidades bonaerenses de Garré, Carhué, Casbas y Guaminí, entre otras.

La protesta se da en un momento clave para el sector, que concentra buena parte del ingreso de divisas durante esta parte de año. Con los puertos parcialmente frenados, crece la preocupación por demoras en exportaciones y sobrecostos que afectan a toda la cadena.

Detrás del conflicto hay un reclamo que se repite en el tiempo: la actualización de tarifas frente a la suba de costos, en especial el combustible. Los transportistas aseguran que los valores actuales quedaron desfasados y que, en muchos casos, trabajar implica “perder dinero”.

Los trabajadores, autoconvocados, impiden el ingreso de granos a los puertos, justo en el inicio de la cosecha gruesa

El sistema de transporte de granos en la Argentina tiene una particularidad. Una gran parte de los camioneros opera como monotributista y negocia de manera directa sus tarifas con los acopiadores, que son quienes compran la producción a los productores y organizan la logística hacia los puertos. En el último tramo aparecen los agroexportadores, encargados de industrializar y enviar los granos al exterior. En ese entramado, cualquier desajuste impacta rápidamente en toda la cadena.

La negociación, que en otros momentos se canalizaba a través de mesas nacionales, esta vez quedó en manos de instancias provinciales y no logró avanzar. Los transportistas reclaman una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%. Sin acuerdo, los cortes se multiplicaron en los accesos a terminales portuarias clave.

El impacto económico no tardó en aparecer. Desde el sector exportador advierten que cada buque demorado genera un sobrecosto de unos USD 50.000 diarios, a lo que se suman gastos adicionales por almacenamiento. Los granos que no pueden ingresar a puerto quedan en silobolsas, con un costo estimado de USD 5 por tonelada.

Camiones detenidos en Garré, provincia de Buenos Aires, en medio del conflicto que interrumpe la descarga de granos en plena cosecha

Más allá del efecto inmediato, la preocupación pasa también por el cumplimiento de contratos internacionales. Los retrasos en los embarques pueden derivar en penalidades y afectar la reputación de la Argentina como proveedor confiable, un punto sensible en un mercado cada vez más competitivo.

El trasfondo del reclamo está en la dinámica de costos. Según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el precio del gasoil subió 24,7% en marzo y acumula un alza del 48% en el último año. El combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos del transporte, por lo que cualquier variación impacta de lleno en la rentabilidad de la actividad.

A eso se suman aumentos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, que llevaron los costos muy por encima de la inflación registrada en los primeros meses del año. En ese contexto, los transportistas sostienen que las tarifas quedaron atrasadas frente a la realidad del sector.

Hoy, el esquema tarifario es orientativo y se define según la distancia. Un viaje de 100 kilómetros ronda los $25.389 por tonelada, mientras que un trayecto de 1.500 kilómetros puede superar los $148.000. A eso se agrega la estadía, que se paga cuando hay demoras en carga o descarga y que se ubica en torno a los $223.000 diarios.

Las demoras en la descarga de granos generarán un directo en la logística y los embarques al exterior

“Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”, resumieron desde el sector, en medio de una negociación que sigue sin señales de acuerdo.

Se proyecta una campaña récord

El conflicto se da, además, en un momento especialmente sensible. La campaña agrícola proyecta una producción de 158 millones de toneladas, con exportaciones que podrían superar los 113 millones. Se trata de uno de los principales motores de ingreso de dólares para la economía argentina.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro podría liquidar unos USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al mayor volumen de producción. La suba de costos logísticos a nivel global y la estabilización de precios internacionales explican parte de esa dinámica.

En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman presión. La distancia con los principales mercados del hemisferio norte ya encarece los fletes y reduce la competitividad. Con la logística interna afectada, el riesgo es que se profundicen las demoras y se frene el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a moverse con mayor intensidad.