La liquidación del agro caería hasta USD 600 millones este mes tras el pico de enero

El dólar estable y la baja en la cotización en pesos de la soja desalientan ventas

La liquidación de divisas del complejo agroexportador mostraría en febrero una caída de entre USD 400 millones y USD 600 millones respecto de enero, en un mes atravesado por la estabilidad en el precio del dólar, menos días hábiles, un paro general y el cierre del tramo más activo de la campaña de soja.

De acuerdo con los últimos datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las asociaciones que reúnen a las principales empresas agroexportadoras del país, en enero el sector había ingresado USD 1.850 millones, un 82% superior a los USD 1015 millones de diciembre de 2025.

Sin embargo, para febrero, altas fuentes del mercado ya estiman que el flujo rondará entre los USD 1200 millones y los USD 1400 millones, en un contexto -local e internacional- que combina factores estacionales y de incentivos.

Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios analizó que, generalmente, febrero suele ser un mes más bajo por cuestiones de calendario. Este año, además, tuvo menos jornadas operativas por los feriados de Carnaval y por la medida de fuerza que afectó a toda la actividad a nivel nacional.

A eso se suma un dato estructural, ya que, también, por la época del año y el avance de la campaña, ya no queda el volumen de granos que había impulsado la liquidación en los meses previos. Parte de esas ventas, de hecho, se adelantaron bajo esquemas extraordinarios que mejoraron de forma pasajera las condiciones para exportar el año pasado.

Según Patiño, la eliminación transitoria de las retenciones a las exportaciones que el equipo económico que conduce Luis Caputo aplicó en septiembre pasado también incentivó declaraciones anticipadas de ventas al exterior. Esta medida se aplicó durante un breve período de 72 horas, y, durante ese lapso, se registró un récord de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 13,6 millones de toneladas de soja, lo que generó un ingreso de dólares al mercado cambiario de unos USD 7.100 millones.

Patiño explicó que, si bien la medida logró acelerar la liquidación de divisas en la previa a las elecciones legislativas, también produjo una fuerte caída en las ventas una vez finalizado el beneficio, lo que rememoró la dinámica observada en ediciones anteriores del dólar soja. De todos modos, en el mercado advierten que, si hacia el segundo trimestre la necesidad de divisas se intensifica, no se descarta la solicitud de una nueva baja en los derechos de exportación como incentivo para acelerar la liquidación.

En paralelo, el actual nivel del tipo de cambio tampoco actúa como un incentivo fuerte para acelerar ventas. Con un dólar estable y sin expectativas inmediatas de corrección brusca, muchos productores podrían optar por administrar el ritmo de comercialización.

A pesar de que en la última jornada el dólar mayorista avanzó $18,50 o 1,3%, a $1.399, el tipo de cambio arrastró una tendencia a la baja en febrero. Fue el salto más amplio desde los 20 pesos de alza en la rueda del 2 de enero de este año. Sin embargo, acumulaba una baja del 5% en el segundo mes del año.

Según explicó Patiño, esa dinámica impacta de lleno en la cotización en pesos de los granos. “Hoy la soja ronda los $455.000 por tonelada, cuando supo estar en $508.000. El productor perdió alrededor de un 10% en pesos”, detalló. El especialista agregó que el comportamiento no es lineal, pero que, con un dólar en retroceso, la liquidación se cobra en pesos y eso tiende a desalentar ventas.

El ingreso de divisas del complejo agroexportador se reduciría entre USD 400 y 600 millones respecto de enero (Revista Chacra)

“El tipo de cambio bajando es más para no vender que para vender. Puede haber casos en los que alguien piense que el dólar va a subir, entonces venda, compre dólares baratos y espere. Pero también puede quedarse con el grano y venderlo más adelante si el tipo de cambio se aprecia”, analizó.

Proyecciones para la campaña 25/26

Las proyecciones para la campaña 2025/26 comenzaron a ajustarse tras un enero con lluvias muy por debajo de lo normal en la región núcleo. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, las precipitaciones promediaron menos de 40 milímetros cuando el registro histórico para el período oscila entre 100 y 120 milímetros, lo que implicó un déficit del 66% y apenas el 35% de las lluvias habituales.

El año pasado había cerrado con expectativas de una producción récord cercana a las 154,5 millones de toneladas, pero el déficit hídrico limitó el potencial de la cosecha gruesa y enfrió el optimismo. En el sector descartan un escenario crítico, aunque ya se habla de una corrección hacia volúmenes más próximos al promedio histórico, tanto en soja como en maíz.

Un informe de la BCR publicado en enero de 2026 proyectaba una oferta de dólares de USD 33.600 millones para este año, un 8% menos que en 2025 por el adelantamiento de liquidaciones tras la eliminación de retenciones a fines de septiembre.