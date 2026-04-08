Entre el apoyo de Trump y la urgencia de reformas: el mensaje del embajador de EEUU a los principales empresarios del país

El embajador de EEUU en la Argentina, Peter Lamelas, y los empresarios del G6

En medio de un escenario atravesado por el alineamiento geopolítico entre la Argentina y Estados Unidos y por los reclamos del sector privado para avanzar con reformas estructurales, los principales empresarios del país intercambiaron visiones con el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, durante un almuerzo organizado por el Grupo de los 6 (G6), donde se combinó el análisis de la coyuntura local con el estado del vínculo bilateral.

De acuerdo con fuentes empresarias que participaron del encuentro, el intercambio se estructuró a partir de un repaso por la situación de cada actividad. Los referentes sectoriales describieron el presente de sus rubros y plantearon los principales condicionantes que enfrentan en el actual contexto económico, en un diálogo que combinó diagnósticos puntuales con una mirada más general.

En ese marco, el embajador mostró interés en conocer el detalle de cada sector y luego la conversación se amplió hacia un plano más amplio, con eje en el escenario internacional y la relación entre ambos países. Según reconstruyeron los asistentes, uno de los puntos centrales fue la caracterización del vínculo bilateral en la actualidad y su impacto sobre las perspectivas económicas.

En ese sentido, las fuentes señalaron que el diplomático definió el actual alineamiento geopolítico como “total” y lo vinculó con la sintonía política entre ambos gobiernos. La referencia apuntó directamente a la relación entre Donald Trump y Javier Milei, que describió en términos de cercanía personal y política.

“La relación Trump-Milei es perfecta, son amigos, y mientras eso ocurra se van a seguir apoyando”, transmitieron los empresarios sobre el planteo que realizó Lamelas durante el encuentro.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas Jaime Olivos

La reunión surgió a partir de una iniciativa del propio sector privado. “La pedimos nosotros la reunión”, indicaron las fuentes empresarias, en relación con la decisión del G6 de impulsar un espacio de diálogo directo con el representante estadounidense.

Estuvieron presentes con Lamelas los presidentes de la UIA, Martín Rappallini; de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman; de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico; y de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.

En un comunicado emitido por el grupo, los empresarios plantearon que se destacó “la necesidad de avanzar en reformas que aseguren la normalización macroeconómica, el pleno respeto por las instituciones y la vigencia de la seguridad jurídica, condiciones esenciales para la recuperación de la confianza y la promoción de inversiones”. “Además, se subrayó la relevancia de fortalecer la relación bilateral sobre la base de valores compartidos, con base en una agenda común orientada al desarrollo económico, la competitividad de los sectores productivos, la inserción internacional y la generación de empleo de calidad.

Por último, el G6 reafirmó su compromiso con la integración comercial con el mundo, sobre la base de reglas claras y previsibles, la reducción de impuestos distorsivos, la modernización laboral, el desarrollo del crédito y la inversión en infraestructura y energía, precisó el parte de prensa.

Situación de cada sector

A lo largo del almuerzo, cada uno de los sectores expuso su situación particular. El diagnóstico que surgió de ese intercambio reflejó un escenario heterogéneo, con diferencias marcadas en el desempeño de las distintas actividades.

El sector de la construcción describió un momento complejo, con una caída en los niveles de actividad. Los representantes del rubro señalaron que el contexto afectó el ritmo de los proyectos y condicionó el desempeño general. La industria también planteó dificultades. Rappallini remarcó la falta de dinamismo y las complicaciones para sostener la actividad en el escenario actual.

En el caso del comercio, desde la CAC se planteó que el consumo no repunta y desde el campo, si bien el contexto es mucho más auspicioso, Pino hizo referencia al aumento de los costos provocado tras la guerra en Medio Oriente.

El sector financiero, en cambio, apareció con un desempeño relativamente mejor. Tanto los bancos como el mercado de capitales formaron parte de ese diagnóstico, aunque con matices vinculados a la volatilidad. “La bolsa con sus vaivenes y los bancos están mejor”, resumieron las fuentes.