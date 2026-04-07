Economía

Made in Argentina: Netflix apuesta a las producciones nacionales e inaugura nuevas oficinas en Buenos Aires

La plataforma de streaming anunció la apertura de nuevos espacios de trabajo y reveló la lista de producciones locales que se estrenarán en 2026 y 2027

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Netflix anunció la apertura de nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Netflix anunció la apertura de nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo. REUTERS/Mike Blake/File Photo

La plataforma de streaming Netflix anunció la inauguración de nuevas oficinas en el barrio porteño de Villa Crespo y reveló los estrenos de producciones argentinas para 2026 y 2027, entre los que se encuentran nuevas series, películas y documentales.

Argentina se ha convertido en protagonista de nuestra estrategia regional por su tradición audiovisual, potencia creativa y capacidad de contar historias locales cuya trascendencia y contundencia las hace universales”, aseguró Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica.

“Nuestra apuesta por el país y la industria audiovisual argentina no sólo se renueva sino que se fortalece con lo hoy anunciado. Además, celebramos 15 años de Netflix en Latinoamérica inaugurando nuevas oficinas y consolidando nuestro equipo local”, agregó el directivo.

Desde la compañía destacaron que el impulso a nuevas producciones nacionales refleja el apoyo al cine argentino, con proyectos desarrollados junto a figuras reconocidas del sector, en roles tanto creativos como técnicos.

Primer plano de una persona sujetando un smartphone con ambas manos; la pantalla oscura muestra el logo rojo de Netflix y un icono de carga blanco giratorio.
Se consolidan los contenidos argentinos en la plataforma de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se refuerza el “hecho en Argentina”

Durante marzo comenzó la filmación del próximo largometraje de Santiago Mitre, previsto para estrenarse en 2027. Tras la nominación al Oscar por “Argentina, 1985”, Mitre emprende un nuevo proyecto escrito junto a Mariano Llinás, centrado en el género político y protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.

En la segunda parte del año, Ricardo Darín regresa al streaming interpretando a un psicoanalista poco convencional en “Lo dejamos acá”, con Diego Peretti y dirección de Hernán Goldfrid. Hacia fin de año, llegará la versión audiovisual de la reconocida obra “Felicidades”, bajo la dirección de Álex de la Iglesia y con las actuaciones de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

“Risa y la cabina del viento”, dirigida por Juan Cabral y rodada en Tierra del Fuego, estará disponible tras su exhibición en salas de cine.

NEtflix 2026
“Envidiosa” estrena su cuarta y última temporada el 29 de abril. (Alina Schwarcz / Netflix ©2026)

Entre las producciones más esperadas, “Envidiosa” estrena su cuarta y última temporada el 29 de abril, mientras que la serie “En el barro” suma una nueva entrega con el regreso de Juana Molina, María Becerra, Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega. La segunda temporada de “El Eternauta” avanza en su desarrollo y se encuentra en una etapa avanzada.

El 14 de agosto se lanzará “Moria”, serie inspirada en la vida de la artista, protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, en coincidencia con los 80 años de la figura central.

En la segunda mitad del año, la literatura local llega al formato audiovisual con “Mis muertos tristes”, miniserie dirigida por Pablo Larraín basada en relatos de Mariana Enriquez y con Mercedes Morán en el elenco, y “Gordon”, thriller que adapta la novela de Marcelo Larraquy, dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna como protagonista.

Próximamente debutará “Carísima”, primera serie corta de Netflix producida en el país, compuesta por 10 episodios de 10 minutos y creada por Caro Pardíaco.

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“En el barro” suma una nueva entrega. (Consuelo Oppizzi / Netflix ©2026)

Para 2027 están programados: “Tiempo al tiempo”, nueva propuesta de Sebastián Ortega con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro; una miniserie de Sebastián Borensztein basada en su libro “El Ruso”, con Chino Darín tras finalizar el rodaje en Europa; y “Crimen desorganizado”, ficción de humor negro cuya grabación comienza este mes, dirigida por Nicanor Loreti y con un elenco integrado por Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi.

La producción de la serie animada “Mafalda” bajo la dirección de Juan José Campanella y la miniserie “El futuro es nuestro”, basada en “The World Jones Made” de Philip K. Dick, continúan en marcha con estrenos previstos para el próximo año.

NEtflix 2026
Se estrenará la película “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, de Gustavo Cova con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers.

El 23 de abril se lanzará el documental “Yiya Murano: Muerte a la hora del té” y se anunciaron tres documentales sobre figuras argentinas: “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, película de Gustavo Cova con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers, que combina testimonios y animación; “Fito Páez: El mundo cabe en una canción”, documental dirigido por Matías Gueilburt para 2026, que explora la faceta íntima del músico; y “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, relato documental sobre los últimos años de la modelo y actriz, construido a partir de material grabado por ella misma, previsto para 2027.

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