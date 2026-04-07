Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

Peppa Pig, Elmo y personajes de Plaza Sésamo integran el catálogo de Netflix Playground en actividades interactivas enfocadas en el aprendizaje y la creatividad.

El catálogo infantil de Netflix amplía sus opciones de programas y juegos con el lanzamiento de Netflix Playground, una nueva aplicación que estará disponible a partir del 28 de abril de 2026. Padres y madres podrán tener con sus hijos un entorno seguro, sin anuncios ni compras integradas, donde los niños de hasta ocho años de edad exploran, juegan y aprenden junto a sus personajes favoritos.

La propuesta se integra sin costo adicional en todas las membresías. Basta con descargar la app en un smartphone o tablet, iniciar sesión y acceder a una biblioteca de juegos y actividades que pueden disfrutarse sin conexión, lo que resulta útil para viajes largos o salidas inesperadas.

Netflix destaca la integración de funciones que ofrecen a los menores una experiencia protegida y personalizada, y proporciona a los adultos herramientas de gestión parental como perfiles individuales, control por edad, bloqueo de títulos, protección de perfiles adultos mediante PIN y un historial de visualización para los padres.

Netflix Playground no tiene anuncios. Es guiado a niños de hasta ocho años de edad.

Entre los personajes que forman parte de Netflix Playground se encuentran la exitosa franquicia animada británica Peppa Pig, el icónico personaje de Sesame Workshop Elmo y los amigos de Plaza Sésamo, en actividades enfocadas en el cuidado de animales, la conducción de autobuses o la creación musical. Todo ello en un entorno diseñado para favorecer el aprendizaje y la exploración independiente.

Fechas clave para nuevos lanzamientos infantiles en Netflix

Abril y mayo de este año traen nuevos títulos que aumentan la oferta de contenido para público infantil. El 20 de abril se estrena la séptima temporada de Calle CoComelon, con nuevas historias de J.J. y sus amigos. El 4 de mayo marca el regreso de Dr. Seuss: ¡Horton! que presenta su segunda temporada.

La ciencia y la creatividad también tienen su espacio: el 11 de mayo, Mark Rober: CrunchLabs, científico y creador reconocido por su canal de divulgación, estrena su cuarta temporada invitando a descubrir y experimentar. El 8 de junio será el turno de la temporada 56 (volumen 3) de Sesame Street: Plaza Sésamo.

Netflix tiene estrenos clave como la séptima temporada de Calle CoComelon y la cuarta temporada de Mark Rober: CrunchLabs. REUTERS/Mike Blake/File Photo

A la espera de su fecha exacta, la tercera temporada de Ms. Rachel promete nuevas canciones y momentos para disfrutar en familia. En tanto, Danny Go! Español ya está disponible e invita a los niños a moverse y jugar desde casa.

Un espacio seguro y controlado en la app de Netflix para niños

La plataforma incorpora funciones para la gestión parental: perfiles individuales para niños, configuración personalizada por edad, bloqueo de títulos, protección de perfiles adultos mediante PIN y acceso al historial de visualización para padres.

John Derderian, vicepresidente global de contenido infantil de Netflix, afirmó: “Estamos construyendo un mundo en el que los niños no solo pueden ver sus historias favoritas, sino también, sumergirse en ellas e interactuar con sus personajes preferidos”. Además, señaló que este espacio está “preparado para el descubrimiento, el aprendizaje y el juego”.

Gran camión o Trash Truck también está disponible en Playground.

Juegos y series que fomentan la creatividad y la exploración

Entre las novedades, Netflix añade la serie musical Young MacDonald, que sigue las aventuras de un niño en la granja, y nuevos episodios de Gran Camión y Misterios animales, orientados a incentivar la resolución de problemas y la identificación emocional en los niños.

Las actividades interactivas incluyen títulos como Juega con Peppa Pig, Sesame Street: Plaza Sésamo, Dr. Seuss: ¡Horton!, Storybots, Dr. Seuss: Los Sneetches, Dinosaurios despistados y Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul. También, hay páginas para colorear con personajes reconocidos por el público infantil.

Evolución del contenido infantil en el catálogo de Netflix

El género infantil refleja altos niveles de interés dentro de la plataforma, con títulos como La casa de muñecas de Gabby, Ms. Rachel, En sueños, Misterios animales, Gran Camión, Mark Rober: CrunchLabs y Sesame Street: Plaza Sésamo entre los más vistos de 2023 a 2025.