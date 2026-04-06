El dólar se mantuvo estable y amplió a casi 20% la distancia con el techo de la banda cambiaria

El dólar mayorista sigue debajo de $1.400, a la espera de la fuerte liquidación del agro. Foto: Bloomberg

En la plaza cambiaria se observó un reducido monto de negocios, de unos USD 384,1 millones en el segmento de contado -una baja de casi USD 300 millones respecto del miércoles 1- , una reducción en la oferta que no alteró el recorrido de la divisa.

El dólar mayorista cedió un peso en el día, a $1.393, para mantener en abril una suba de nueve pesos o 0,8 por ciento. En 2026 el tipo de cambio oficial recorta 62 pesos o 4,3 por ciento.

El esquema cambiario del BCRA fijó una banda superior en los $1.664,71, que dejó al dólar mayorista a una distancia de 271,71 pesos o 19,5% de ese límite, un margen cómodo para que la entidad monetaria pueda continuar con su ritmo de compras de contado.

El dólar al público quedó ofrecido sin variantes a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

El precio del dólar blue recortó cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.400 para la venta, un mínimo desde el 5 de marzo. En 2026 el dólar marginal pierde 130 pesos o un 8,5 por ciento.

Los contratos de dólar futuro también tuvieron un moderado sesgo bajista y la postura para el cierre de abril se asentaba en los $1.412 (baja de cuatro pesos o 0,3%), lejos del techo de la banda cambiaria ($291,22 o 20,6%) previsto de $1.703,22 para fin de mes.

“El dólar mayorista continúa merodeando los $1.390, dentro de una dinámica donde se vienen profundizando las compras del BCRA al ritmo de la previsible mayor oferta de divisas. Resultaría importante aprovechar esta etapa no sólo para acumular reservas sino también para monetizar la economía ya que ayudaría a reactivar los créditos y a expandir la recuperación económica”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “la plaza financiera porteña exhibe una calma inusual gracias a la combinación de una cosecha gruesa robusta y un superávit comercial energético que fortalece las reservas del Banco Central. Con el inicio de la liquidación de soja y maíz, la oferta de divisas genuinas ha logrado contener las cotizaciones. Este escenario de estabilidad se ve apuntalado por un récord histórico en los depósitos privados en dólares y la menor dependencia de importaciones de combustible, permitiendo que la autoridad monetaria acumule compras por más de USD4.400 millones en lo que va del año”.

“Si bien el mercado aprovecha este veranito financiero para apostar por rendimientos en pesos, los analistas advierten que el equilibrio depende de la flexibilidad en el acceso a divisas para importadores y de la volatilidad en los precios internacionales de las materias primas. Por ahora, el flujo constante de dólares del agro y las exportaciones de servicios proyectan un trimestre de baja tensión cambiaria y expectativas ancladas”, definió Morales.

Desde Max Capital señalaron que el proceso de compras oficiales en el mercado se sostiene “por encima del nivel de referencia de 5% comunicado por la autoridad monetaria. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de USD 74 millones”.

Un análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detalló que “los drivers del mercado cambiario mostraron a un agro cada vez más protagonista, con una liquidación promedio declarada por CIARA de USD 102 millones, acelerando desde USD 88 millones en enero y USD 72 millones en febrero. Si extendemos el análisis al universo del total de los exportadores del agro, estimamos que la aceleración habría sido a USD 120 millones, desde USD 104 millones y USD 85 millones, respectivamente".

“Siendo marzo la antesala del inicio de la liquidación de la cosecha gruesa, solo cabe esperar que esta cifra se incremente significativamente y permita mayores compras del BCRA. No obstante, vale hacer la salvedad de que los productores recibirán pesos a cambio de la soja y el maíz y están habilitados -aquellos que son personas físicas- a demandar dólares en el mercado de cambios. Es por ello que no debe linealizarse el análisis, ya que la porción de los dólares que termine comprando el BCRA será función de la demanda de pesos de los productores”, refirió PPI.