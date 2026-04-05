Economía

Un prestigioso centro de estudios analizó las mediciones oficiales y sostuvo que el Indec exagera la baja de la pobreza

Según el Cedlas de la Universidad de La Plata, la medición oficial adolece de varias distorsiones que impactaron en el nivel y la evolución del indicador. Los problemas metodológicos

Guardar
Unicef Argentina pobreza
Según el Indec, la pobreza fue del 28,2% en el segundo semestre de 2025

Luego de la publicación del dato de pobreza por parte del Indec, un informe del Cedlas, de la Universidad de La Plata, identificó tres mecanismos clave que incidieron en la medición oficial y que generaron una sobrestimación de la baja registrada entre 2023 y 2025. El estudio concluye que la reducción de la pobreza es real, pero que su variación es mucho más pequeña.

La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud: según la estadística oficial, pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, para después descender al 38,1% en el segundo semestre de ese mismo año y continuar disminuyendo hasta situarse en 31,6% en el primer semestre de 2025.

“Variaciones tan abruptas suelen estar asociadas a modificaciones muy grandes en el producto, en el empleo o en el gasto público social; cambios que no parecen haberse producido en esos años, o al menos no lo hicieron con la intensidad necesaria para explicar las fluctuaciones observadas”, sostuvo el documento elaborado por Iván Albina, Leopoldo Tornarolli y Leonardo Gasparini.

La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud. REUTERS/Mariana Nedelcu
La tasa de pobreza mostró un aumento pronunciado seguido de una caída de magnitud. REUTERS/Mariana Nedelcu

Ocurre que el indicador puede verse condicionado por aspectos metodológicos que cobran especial relevancia en contextos de alta inflación y de reacomodamientos en los precios relativos, señaló el estudio.

El Cedlas plantea un posible desfasaje temporal entre el período de referencia de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el utilizado para valorizar las canastas de pobreza; la evolución del subreporte de ingresos según su fuente, a partir de comparaciones entre la EPH y registros administrativos; y el impacto de incorporar patrones de consumo más recientes para determinar el valor de la línea de pobreza, mediante una reestimación del Coeficiente de Engel basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018.

Estas dimensiones no solo tienen efectos sobre el nivel de pobreza, sino también sobre su evolución.

Más en detalle, en cuanto al desfasaje temporal, el informe explica que los ingresos reportados en la EPH suelen referirse al mes anterior al de la entrevista, mientras que las canastas de pobreza se valorizan con los precios vigentes en el mes de la encuesta. La diferencia es poco relevante en momentos de baja inflación, pero en escenarios de aceleración puede llevar a una sobreestimación, algo que impactó sobre todo entre fines de 2023 y principios 2024.

Respecto al subreporte de ingresos, el estudio muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. En ese sentido, parte de la reducción de la pobreza observada en las estadísticas oficiales puede atribuirse a una mayor captación por parte de la encuesta y no exclusivamente a una transformación real en las condiciones económicas de los hogares.

El estudio del CEDLAS muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. REUTERS/Agustin Marcarian
El estudio del CEDLAS muestra que la evolución de los ingresos en la EPH no coincide con los registros administrativos. REUTERS/Agustin Marcarian

Sobre este punto, el Cedlas destaca que incidieron tanto los ajustes en el cuestionario introducidos a partir del cuarto trimestre de 2023 como las fuertes variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pueden afectar la capacidad de los entrevistados para recordar sus ingresos.

Como resultado, se encuentra que la pobreza se sobreestimó entre el segundo semestre de 2021 y los primeros 6 meses de 2024, y se subestimó antes y después de ese período.

En relación a los patrones de consumo, el reporte resalta que la Canasta Básica Total (CBT) sigue definiéndose con ponderadores basados en la ENGHo 2004/05. Al actualizarla con los de la ENGHo 2017/18, donde los servicios tienen mayor peso, la pobreza es más alta en todos los períodos analizados, con brechas variables y superiores a 5 puntos porcentuales (p.p).

“Al combinar las 3 ‘correcciones’, la trayectoria de la pobreza se modifica de manera significativa: entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025, no habría caído 10 p.p, como sugieren las estadísticas oficiales, sino aproximadamente 2 p.p, al ubicarse en 41,5%”, precisó el CEDLAS. En ese mismo lapso, el Indec registró una tasa de 31,6%.

Gráfico de líneas que ilustra la evolución de la pobreza con varias métricas entre 2018 y 2025, mostrando porcentajes en el eje Y y tiempo en el eje X
Evolución de la pobreza bajo distintos supuestos (CEDLAS)

En este marco, vale mencionar que Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, dijo en Infobae en Vivo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”.

Y advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, fundamentalmente en su comparabilidad hacia atrás”.

“Estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, consideró.

Al mismo tiempo, un análisis del Ieral (Fundación Mediterránea) proyectó: “La evolución futura del indicador de pobreza estará fuertemente condicionada por la dinámica de los precios. En un escenario en el que los alimentos crecen por encima del nivel general, incluso ajustes salariales alineados con la inflación promedio pueden resultar insuficientes para sostener el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables”.

En la misma línea, la consultora LCG señaló que existen factores concurrentes que “pondrían un freno al descenso de la tasa de pobreza”. Entre ellos, mencionó una inflación estancada en torno al 3% mensual y salarios formales con paritarias homologadas por debajo de ese nivel.

Se añade el deterioro en las condiciones del mercado de trabajo: la suba de la desocupación en el cuarto trimestre de 2025, junto con una “mayor tasa de sobreocupación y mayor demanda de empleo por subocupación”, ponen de manifiesto la necesidad de mayores ingresos.

Temas Relacionados

pobrezaindigenciaindecúltimas noticiasingresossalarios

Últimas Noticias

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

El dólar llega al período de mayor superávit comercial del año debajo de $1.400, mientras el BCRA aspira divisas sin presiones cambiarias. Cómo incide en un contexto de crecimiento dispar y alta inflación

Dólar y mercados: expectativas con la baja de encajes y tasas de interés, previo a la fuerte liquidación del agro

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

Los aumentos de alimentos y bebidas ganaron ritmo a fin del mes pasado y complican el índice general. Economía confía en que la decisión de YPF de no aumentar las naftas por 45 días ayude en abril

La inflación aceleró en el cierre de marzo y el Gobierno confía en una medida clave para frenarla en abril

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Con media sanción en el Senado, el proyecto de “adecuación” de la ley llega a Diputados en medio de nuevas inversiones, fallos clave y una discusión de fondo

En la previa de la votación por la Ley de Glaciares, se activan proyectos mineros y recrudece el debate por el uso del agua

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Pese a la suba de precios, la relación entre ingresos y costos de obra mejoró respecto a años anteriores.

Cuántos salarios se necesitan para construir una vivienda de 100 m2 en Buenos Aires

Semana tensa y lunes “a todo o nada”: los mercados operaban con tensión en la noche del domingo

Los temas que más preocupan a las consultoras locales son la reactivación y la suba del riesgo país que aleja a la Argentina de los mercados de crédito

Infobae
DEPORTES
El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

El día que los jugadores de Zaire protagonizaron una de las jugadas más insólitas en la historia de los Mundiales

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos