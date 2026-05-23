Águila vs FAS - EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final del fútbol salvadoreño

El fútbol salvadoreño se prepara para una final histórica en el torneo Clausura 2026, donde Águila y FAS se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional. El conjunto santaneco, que busca su vigésima corona y consolidarse como el club con más títulos en El Salvador, llega a la final tras liderar la fase regular con autoridad y superar en las eliminatorias a Cacahuatique y Municipal Limeño. Por su parte, los migueleños aspiran a conquistar su título número 18, después de clasificar en la sexta posición y dejar en el camino a Alianza y al vigente campeón Firpo en las rondas finales. Será la sexta vez que definan un campeonato de liga, reeditando una de las rivalidades más intensas y antiguas del fútbol salvadoreño, con antecedentes memorables como la final de 2009, donde FAS se impuso en tiempo extra. Todo está listo para que el estadio “Mágico” González sea escenario de una nueva batalla por la gloria del balompié nacional.
Este es el XI del conjunto “aguilucho” para medirse a su eterno rival en la final
Estadio Jorge “El Mágico” González luce casi lleno a pocos minutos del silbatazo inicial
El coloso capitalino luce casi lleno, a pocos minutos de iniciar la gran final del fútbol salvadoreño.
Este es el once inicial de FAS para la final del Clausura 2026
El clásico nacional entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS vive una final inédita en el fútbol salvadoreño. Por primera vez, Santiago Davio y Adrián Sánchez se medirán en el banquillo, ambos en busca de su primer título como entrenadores principales en el país. El partido, correspondiente a la final del Clausura 2026, se disputará en el Estadio Jorge ‘Mágico’ González de San Salvador.
¡Con mucho ritmo!
Al ritmo de la música, afición de FAS recorre la calle anexa al estadio dejando el pulmón previo al arranque del compromiso.
Seguridad garantizada
Diversos equipos de la Policía Nacional y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador se encuentran listos para implementar el operativo de seguridad tanto dentro como en los alrededores del recinto.
¡Pum, Pum, FAS! Hinchada del combinado occidental se acerca al “Mágico”
Santanecos llegan a la capital con la ilusión de ganar la copa número 20 y convertirse en los máximos reyes del balompié salvadoreño.
Afición de Águila dice presente en el “Mágico” González
Fanáticos identificados con los colores “naranja y negro” se muestran entusiasmados previo a la gran final frente a su eterno rival.