El Salvador

Águila vs FAS - EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final del fútbol salvadoreño

Este sábado se define en el Estadio Jorge “El Mágico” González el campeón del Clausura 2026 en una rivalidad entre “emplumados” y “tigrillos” que se considera un Clásico Nacional

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Águila se enfrenta a FAS para medirse en la gran final del fútbol salvadoreño. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
Águila se enfrenta a FAS para medirse en la gran final del fútbol salvadoreño. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol salvadoreño se prepara para una final histórica en el torneo Clausura 2026, donde Águila y FAS se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional. El conjunto santaneco, que busca su vigésima corona y consolidarse como el club con más títulos en El Salvador, llega a la final tras liderar la fase regular con autoridad y superar en las eliminatorias a Cacahuatique y Municipal Limeño. Por su parte, los migueleños aspiran a conquistar su título número 18, después de clasificar en la sexta posición y dejar en el camino a Alianza y al vigente campeón Firpo en las rondas finales. Será la sexta vez que definan un campeonato de liga, reeditando una de las rivalidades más intensas y antiguas del fútbol salvadoreño, con antecedentes memorables como la final de 2009, donde FAS se impuso en tiempo extra. Todo está listo para que el estadio “Mágico” González sea escenario de una nueva batalla por la gloria del balompié nacional.

23:43 hsHoy

Este es el XI del conjunto “aguilucho” para medirse a su eterno rival en la final

El entrenador de Águila, Santiago Davio, saca al campo a sus mejores piezas. (Cortesía: Águila)
El entrenador de Águila, Santiago Davio, saca al campo a sus mejores piezas. (Cortesía: Águila)
23:34 hsHoy

Estadio Jorge “El Mágico” González luce casi lleno a pocos minutos del silbatazo inicial

Así luce el Estadio Jorge "El Mágico González" previo al arranque de la final. ( Cortesía: La Primera)
Así luce el Estadio Jorge "El Mágico González" previo al arranque de la final. ( Cortesía: La Primera)

El coloso capitalino luce casi lleno, a pocos minutos de iniciar la gran final del fútbol salvadoreño.

23:27 hsHoy

Este es el once inicial de FAS para la final del Clausura 2026

Once de gala del DT mexicano Adrián Sánchez para la gran final del fútbol salvadoreño. (Cortesía: FAS)
Once de gala del DT mexicano Adrián Sánchez para la gran final del fútbol salvadoreño. (Cortesía: FAS)
23:25 hsHoy

El Salvador: La final entre Águila y FAS enfrenta a dos técnicos debutantes en el Clausura 2026

El encuentro se disputará en San Salvador y marca la primera ocasión en que Santiago Davio y Adrián Sánchez compiten por el campeonato nacional, tras campañas marcadas por remontadas y liderazgos en sus equipos respectivos

La final nacional entre Águila y FAS enfrenta a Santiago Davio y Adrián Sánchez, ambos en busca de su primer título como entrenadores en El Salvador. (Imágenes de cortesía)
La final nacional entre Águila y FAS enfrenta a Santiago Davio y Adrián Sánchez, ambos en busca de su primer título como entrenadores en El Salvador. (Imágenes de cortesía)

El clásico nacional entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS vive una final inédita en el fútbol salvadoreño. Por primera vez, Santiago Davio y Adrián Sánchez se medirán en el banquillo, ambos en busca de su primer título como entrenadores principales en el país. El partido, correspondiente a la final del Clausura 2026, se disputará en el Estadio Jorge ‘Mágico’ González de San Salvador.

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22:01 hsHoy

¡Con mucho ritmo!

Al ritmo de la música, afición de FAS recorre la calle anexa al estadio dejando el pulmón previo al arranque del compromiso.

Marea "tigrilla" en los alrededores del "Mágico" para apoyar a FAS en la final del Clausura 2026. (Cortesía: Tigo Sports)
21:24 hsHoy

Seguridad garantizada

Diversos equipos de la Policía Nacional y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador se encuentran listos para implementar el operativo de seguridad tanto dentro como en los alrededores del recinto.

El encuentro entre FAS y Águila contará con todas las medidas necesarias para asegurar el orden y la protección del público antes, durante y después del partido, señalaron autoridades. (Cortesía: PNC de El Salvador)
El encuentro entre FAS y Águila contará con todas las medidas necesarias para asegurar el orden y la protección del público antes, durante y después del partido, señalaron autoridades. (Cortesía: PNC de El Salvador)
21:04 hsHoy

¡Pum, Pum, FAS! Hinchada del combinado occidental se acerca al “Mágico”

Santanecos llegan a la capital con la ilusión de ganar la copa número 20 y convertirse en los máximos reyes del balompié salvadoreño.

Afición "tigrilla" colma los alrededores del ex Flor Blanca (Cortesía: La Primera)
Afición "tigrilla" colma los alrededores del ex Flor Blanca (Cortesía: La Primera)
20:55 hsHoy

Afición de Águila dice presente en el “Mágico” González

Fanáticos identificados con los colores “naranja y negro” se muestran entusiasmados previo a la gran final frente a su eterno rival.

Afición de CD Águila en los alrededores del Estadio Mágico Gonzáles. (Cortesía: La Primera)
Afición de CD Águila en los alrededores del Estadio Mágico Gonzáles. (Cortesía: La Primera)

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