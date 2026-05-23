Águila vs FAS - EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final del fútbol salvadoreño

Águila se enfrenta a FAS para medirse en la gran final del fútbol salvadoreño. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol salvadoreño se prepara para una final histórica en el torneo Clausura 2026, donde Águila y FAS se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional. El conjunto santaneco, que busca su vigésima corona y consolidarse como el club con más títulos en El Salvador, llega a la final tras liderar la fase regular con autoridad y superar en las eliminatorias a Cacahuatique y Municipal Limeño. Por su parte, los migueleños aspiran a conquistar su título número 18, después de clasificar en la sexta posición y dejar en el camino a Alianza y al vigente campeón Firpo en las rondas finales. Será la sexta vez que definan un campeonato de liga, reeditando una de las rivalidades más intensas y antiguas del fútbol salvadoreño, con antecedentes memorables como la final de 2009, donde FAS se impuso en tiempo extra. Todo está listo para que el estadio “Mágico” González sea escenario de una nueva batalla por la gloria del balompié nacional.